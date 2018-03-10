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Украинская власть толкает страну "в страшный хаос и шабаш мракобесия... понимая, что ничего в политической плоскости с народом Украины уже сделать нельзя". Если будут честные выборы, власть потерпит сокрушительное поражение, считает нардеп Вадим Рабинович.