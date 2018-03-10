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    Александр Долженков

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Под бдительным надзором патриотов, с помощью рукоприкладства и угроз "мусорной люстрации", вопреки закону, служители Фемиды регулярно продлевали меру пресечения подозреваемым в громком деле.
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    Украинская власть толкает страну "в страшный хаос и шабаш мракобесия... понимая, что ничего в политической плоскости с народом Украины уже сделать нельзя". Если будут честные выборы, власть потерпит сокрушительное поражение, считает нардеп Вадим Рабинович.
    Оксана Сыроид
    Сыроид выключила депутату микрофон за попытку задать вопрос на русском
    14:09 12.04.2017
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    Сообщается, что спикер Оксана Сыроид выключила микрофон нардепу от "Оппоблока" за то, что парламентарий выступал с трибуны на русском языке.
    Арсений Яценюк
    Статус Донбасса. В "Народном фронте" уже боятся гнева радикалов - депутат
    14:55 24.11.2015
    691Особый статус Донбасса
    По мнению народного депутата Александра Долженкова, слухи об изъятии нормы по Донбассу из проекта Конституции могут быть связаны со страхом "Народного фронта" получить возмездие от радикально настроенных противников изменений в главный закон страны.
    Заседание Верховной Рады
    Депутат: санкции Порошенко - очередные грабли для Украины
    14:48 17.09.2015
    901Санкции Порошенко против журналистов
    По мнению народного депутата от фракции "Оппозиционного блока" Александра Долженкова, введение санкций против политиков и журналистов является неадекватным решением.
    Украинский премьер-министр Арсений Яценюк пожимает руку министру финансов Наталье Яресько во время заседания правительства в Киеве
    Яресько хочет переложить ответственность за "списание" госдолга на ВР - депутат
    13:09 03.09.2015
    619Списание госдолга Украины кредиторами
    По словам народного депутата Александра Долженкова, в случае подписания соглашения о реструктуризации внешнего долга, Украина рискует на ближайшие десятилетия попасть в долговую яму.
    Столкновения под Верховной Радой в день принятия проекта изменений в Конституцию в первом чтении
    Нужно запретить митинги у Верховной Рады - депутат
    16:51 01.09.2015
    177Расследование столкновений под Радой
    По мнению народного депутата Александра Долженкова, одной из причин трагедии под Верховной Радой стало незаконное распространение оружия. Он считает неправильным проводить митинги в непосредственной близости от главного законодательного органа.
    Акция протеста шахтеров под Верховной Радой
    Шахтеров вполне можно понять - Долженков
    14:39 23.04.2015
    178Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    Бездействие правительства, по мнению народного депутата, сегодня приводит к полному уничтожению угольной отрасли и энергетики.
    Министр энергетики Владимир Демчишин
    Власть не даст убрать Демчишина - Долженков
    16:20 19.03.2015
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    Народный депутат уверен, что деятельность главы министерства энергетики и угольной промышленности еще больше усугубляет ситуацию на энергетическом рынке страны.
    Паспорт РФ
    Ограничение въезда в Украину для россиян лишено здравого смысла - Долженков
    13:49 04.02.2015
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    По его убеждению, "вряд ли постановление правительства можно назвать эффективным средством для какой-либо борьбы".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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