Украинская власть толкает страну "в страшный хаос и шабаш мракобесия... понимая, что ничего в политической плоскости с народом Украины уже сделать нельзя". Если будут честные выборы, власть потерпит сокрушительное поражение, считает нардеп Вадим Рабинович.
По мнению народного депутата Александра Долженкова, слухи об изъятии нормы по Донбассу из проекта Конституции могут быть связаны со страхом "Народного фронта" получить возмездие от радикально настроенных противников изменений в главный закон страны.
По мнению народного депутата Александра Долженкова, одной из причин трагедии под Верховной Радой стало незаконное распространение оружия. Он считает неправильным проводить митинги в непосредственной близости от главного законодательного органа.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".