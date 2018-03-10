Женщины в украинской политике всегда были чем-то вроде заморской диковинки. Если на Западе уже несколько десятилетий не различают политиков по гендерному признаку, то у нас до сих пор не могут привыкнуть к слабому полу на высоких постах.
Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид подчеркнула, что "есть два пути: либо сажать Польшу за стол переговоров и откровенно требовать объяснения этой политики, либо принимать ответные решения односторонне".
По словам замглавы Верховной Рады, контролировать торговлю с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса будут Вооруженные силы Украины, объединенный оперативный штаб и командующий объединенными силами.
По мнению Оксаны Сыроид, Петр Порошенко дал "приказ уничтожить" Александра Сенкевича, поэтому ему было выражено недоверие. Она подчеркнула, что теперь появится "новый раб, который будет отмывать деньги".
Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид заявила, что необходимо запретить торговлю с неподконтрольными территориями Донбасса, "а не уполномочивать армию выдавать разрешения, как того хочет президент".
Вице-спикер парламента Оксана Сыроид на заседании парламентского комитета по Нацобороне заявила, что "применение ВСУ, согласно Конституции происходит, когда ВР дает согласие на применение вооруженных сил".
Вице-спикер Оксана Сыроид напомнила статью регламента Верховной Рады, согласно которой "во время пленарного заседания в зале пленарных заседаний могут находиться исключительно народные депутаты Украины".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Женщины в украинской политике всегда были чем-то вроде заморской диковинки. Если на Западе уже несколько десятилетий не различают политиков по гендерному признаку, то у нас до сих пор не могут привыкнуть к слабому полу на высоких постах.