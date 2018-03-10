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    Оксана Сыроид

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 51
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    Надежда Савченко
    Женщины-политики. Почему им... не верят в Украине
    14:55 08.03.2018
    809
    Женщины в украинской политике всегда были чем-то вроде заморской диковинки. Если на Западе уже несколько десятилетий не различают политиков по гендерному признаку, то у нас до сих пор не могут привыкнуть к слабому полу на высоких постах.
    Оксана Сыроид. Архивное фото
    Вице-спикер Рады возмущена "совковостью" национального авиаперевозчика
    04:42 20.02.2018
    731
    По словам вице-спикера Верховной Рады Оксаны Сыроид, вернувшимся из-за технических проблем самолета в аэропорт "Борисполь" пассажирам "стало даже как-то неловко за то что приземлились".
    Оксана Сыроид. Архивное фото
    Польша должна объяснить, какова ее истинная политика по Украине - Сыроид
    03:23 07.02.2018
    563Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид подчеркнула, что "есть два пути: либо сажать Польшу за стол переговоров и откровенно требовать объяснения этой политики, либо принимать ответные решения односторонне".
    Оксана Сыроид
    Закон о реинтеграции возобновит торговлю с Донбассом - Сыроид
    09:03 16.01.2018
    1164Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    По словам замглавы Верховной Рады, контролировать торговлю с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса будут Вооруженные силы Украины, объединенный оперативный штаб и командующий объединенными силами.
    Верховная Рада Украины
    В Раде потребовали от Порошенко уволить генпрокурора Луценко
    12:57 06.12.2017
    4504
    Вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроид считает, что необходимо срочно "расследовать преступление, совершенное генеральным прокурором в стенах украинского парламента".
    Заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид. Архивное фото
    "Порошенко нужны лишь рабы". Сыроид об отставке мэра Николаева
    15:58 07.10.2017
    983
    По мнению Оксаны Сыроид, Петр Порошенко дал "приказ уничтожить" Александра Сенкевича, поэтому ему было выражено недоверие. Она подчеркнула, что теперь появится "новый раб, который будет отмывать деньги".
    Оксана Сыроид. Архивное фото
    Сыроид: цель реинтеграционных законов - приватизация Порошенко армии
    00:39 06.10.2017
    529Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид заявила, что необходимо запретить торговлю с неподконтрольными территориями Донбасса, "а не уполномочивать армию выдавать разрешения, как того хочет президент".
    Оксана Сыроид
    Вице-спикер Рады опубликовала законопроект о реинтеграции Донбасса
    16:24 03.10.2017
    755Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Текст документа содержит положение о продлении на год действия закона об особом статусе Донбасса, однако в опубликованной Сыроид версии этот пункт зачеркнут.
    Оксана Сыроид
    Сыроид объяснила дым в зале Рады
    16:07 03.10.2017
    168
    Как сообщила заместитель председателя Верховной Рады, причиной запаха гари стало короткое замыкание в одном из пультов для голосования".
    Оксана Сыроид. Архивное фото
    У ВСУ нет конституционного основания для участия в АТО - вице-спикер
    00:59 07.09.2017
    1284Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Вице-спикер парламента Оксана Сыроид на заседании парламентского комитета по Нацобороне заявила, что "применение ВСУ, согласно Конституции происходит, когда ВР дает согласие на применение вооруженных сил".
    Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в понедельник провел встречу с вице-спикером Верховной Рады Оксаной Сыроид и рядом депутатов
    Нардепы рассказали, что обсуждалось на встрече с Волкером
    14:48 24.07.2017
    685
    Глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко сообщила, что общение с Куртом Волкером было плодотворным.
    Голодовка у здания Администрации Президента в Киеве
    В "Самопомочи" рассказали о самочувствии голодавших Сыроид и Пастуха
    16:41 25.06.2017
    128
    Согласно информации пресс-службы партии "Объединение "Самопомич", народный депутат Тарас Пастух, здоровье которого ухудшилось после шестидневной голодовки, проходит курс интенсивной терапии.
    Вице-спикера Верховной Рады Оксану Сыроид госпитализировали
    Объявившую голодовку Сыроид забрала "скорая"
    11:40 24.06.2017
    236
    У Сыроид низкий уровень сахара в крови - 2,8 ммоль/литр - гипогликемия, брадикардия, гипотония, а также опоясывающие боли в животе с подозрением на панкреатит.
    Игоря Гужву отправили в изолятор
    Фотоитоги 23 июня: задержание Гужвы, взрыв джипа в Киеве и голодовка под АП 
    17:59 23.06.2017
    209Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    В четверг вечером, 22 июня, "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы.
    Как фракция "Самопомич" голодает под Администрацией президента 
    13:44 21.06.2017
    391Невыносимый мусор Львова
    Вице-спикер парламента, нардеп от "Самопомичи" Оксана Сыроид также сообщила, что собирается голодать под Администрацией президента до окончательного решения властью "мусорной проблемы" Львова.
    Оксана Сыроид
    Сыроид выключила депутату микрофон за попытку задать вопрос на русском
    14:09 12.04.2017
    1661
    Сообщается, что спикер Оксана Сыроид выключила микрофон нардепу от "Оппоблока" за то, что парламентарий выступал с трибуны на русском языке.
    Андрей Тетерук. Архивное фото
    Тетерук: Сыроид должна уйти в отставку
    12:13 15.03.2017
    914"Шоу Парасюк": преступление и наказание
    По словам народного депутата Андрея Тетерука, фракция "Народный фронт" будет рассматривать вопрос о лишении Оксаны Сыроид должности вице-спикера.
    Максим Бурбак. Архивное фото
    Скандал в Раде. Сыроид покрывает своих коллег - Бурбак
    12:04 15.03.2017
    897"Шоу Парасюк": преступление и наказание
    По словам народного депутата Максима Бурбака, вице-спикер Оксана Сыроид закрыла заседание Верховной Рады, чтобы не позволить обществу узнать о похождениях ее коллег.
    Оксана Сыроид. Архивное фото
    Сыроид о событиях в Раде: парламентское ГКЧП
    12:01 15.03.2017
    1358"Шоу Парасюк": преступление и наказание
    Вице-спикер Оксана Сыроид напомнила статью регламента Верховной Рады, согласно которой "во время пленарного заседания в зале пленарных заседаний могут находиться исключительно народные депутаты Украины".
    Игорь Мосийчук
    Парламент должен освободить от должности Сыроид - нардеп
    11:49 15.03.2017
    462"Шоу Парасюк": преступление и наказание
    Нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук призвал своего коллегу Владимира Парасюка немедленно прибыть в Верховную Раду и объяснить свои действия на блокпосту в Славянске.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Надежда Савченко
    Женщины-политики. Почему им... не верят в Украине
    14:55 08.03.2018
    809
    Женщины в украинской политике всегда были чем-то вроде заморской диковинки. Если на Западе уже несколько десятилетий не различают политиков по гендерному признаку, то у нас до сих пор не могут привыкнуть к слабому полу на высоких постах.
    Оксана Сыроид. Архивное фото
    Вице-спикер Рады возмущена "совковостью" национального авиаперевозчика
    04:42 20.02.2018
    731
    По словам вице-спикера Верховной Рады Оксаны Сыроид, вернувшимся из-за технических проблем самолета в аэропорт "Борисполь" пассажирам "стало даже как-то неловко за то что приземлились".
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