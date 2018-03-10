Депутаты Рады проанализировали, как скоро может состояться принятие закона об Антикоррупционном суде, назначение нового состава ЦИК и главы Нацбанка, а также прокомментировали наиболее важные законы, которые рассмотрят на этой неделе.
Комментируя правку к законопроекту о реинтеграции Донбасса, которой предлагается разорвать дипотношения с РФ, замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил, что "нужно быть умным, потому что побеждает умный, а не тот, кто на эмоциях".
Внефракционный нардеп Владимир Парасюк упрекнул своего коллегу по парламенту из фракции БПП Алексея Гончаренко в том, что тот совсем недавно выучил украинский язык. После этого народные избранники затеяли "языковой спор".
Декларации всех министров должны быть тщательно проверены, убежден нардеп Алексей Гончаренко, а эксперт Василий Вакаров считает, что Александра Данилюка просто намерены в правительстве Гройсамана заменить другим человеком.
Коллегия судей Апелляционного суда заслушала доводы сторон обвинения и защиты и вынесла постановление - оставить в силе постановление суда первой инстанции о продлении на два месяца содержания подсудимого Александра Кушнарева под стражей.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Служба безопасности Украины задержала людей, планировавших похищение и причинение травм народному депутату Алексею Гончаренко, сообщили во время совместного брифинга начальник УСБУ в Одесской области Сергей Батраков и областной прокурор Олег Жученко.
Внефракционный нардеп Владимир Парасюк упрекнул своего коллегу по парламенту из фракции БПП Алексея Гончаренко в том, что тот совсем недавно выучил украинский язык. После этого народные избранники затеяли "языковой спор".
Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что во время вчерашний спецоперации по поимке злоумышленников, которые планировали его похитить и нанести телесные повреждения, провел полдня в замкнутом помещении под присмотром сотрудников СБУ.
Прокуратура Одесской области в четверг сообщила о похищении Алексея Гончаренко. Служба безопасности Украины подтвердила эту информацию. Ведомства в ходе брифинга подтвердили, что нардеп находится в безопасном месте.
Замглавы фракции "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил журналистам, что Рада должна в ближайшие два дня проголосовать за новый состав Кабмина, если до конца недели правительство не будет избрано, нужно провести перевыборы в парламент.
Алексей Гончаренко заявил, что закончил Одесский государственный медицинский университет с отличием и имел медицинскую практику 12 лет назад. По его словам, у него есть достаточный потенциал для того, чтобы возглавить Минздрав.