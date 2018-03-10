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    Гончаренко Алексей

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 108
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    Последний рабочий день Валерии Гонтаревой на посту главы НБУ
    Поровну не делится. Судьба НБУ в руках нардепов
    16:59 04.03.2018
    418Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    О неспособности Верховной Рады в любых, даже самых рядовых вопросах впору слагать анекдоты. Желание поиметь выгоду всегда и везде уже не впервые делает работу парламента невозможной.
    Сергей Власенко о доходах Юлии Тимошенко. Видео
    Власенко объяснил, на какие средства живет Тимошенко 
    02:48 03.03.2018
    1746
    По словам Сергея Власенко, информация о пустой декларации Юлии Тимошенко - один из мифов о лидере ВО "Батькивщина".
    Глава НБУ Валерия Гонтарева и первый заместитель губернатора Яков Смолий на пресс-конференции в Киеве
    Назначение нового главы Нацбанка отложено - депутат
    11:06 01.03.2018
    139Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что его коллеги по Верховной Раде "пытаются сложить какую-то комбинацию и пока голосовать не готовы".
    Языковой спор Надежды Савченко и Алексея Гончаренко. Видео
    "Надя, Вы филолог?". Языковой спор Савченко и Гончаренко в прямом эфире 
    03:49 01.03.2018
    1686Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Народный депутаты Алексей Гончаренко и Надежда Савченко в прямом эфире одного из телеканалов поспорили о целесообразности замены в законе о выборах слова "явка" на слово" прибуття".
    Михаил Саакашвили в аэропорту Амстердама
    Улыбающийся Саакашвили появился в аэропорту Амстердама
    13:07 14.02.2018
    1305Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Народный депутат от "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко написал, что Михаил Саакашвили пребывал у хорошем настроении и улыбался.
    Здание Центральной избирательной комиссии (ЦИК)
    "Договорняк" рулит. Нардепы о назначении главы НБУ и новой ЦИК
    08:04 07.02.2018
    489Политический кризис: страна в тупике
    Депутаты Рады проанализировали, как скоро может состояться принятие закона об Антикоррупционном суде, назначение нового состава ЦИК и главы Нацбанка, а также прокомментировали наиболее важные законы, которые рассмотрят на этой неделе.
    Сколько народные депутаты тратят на командировки. Инфографика
    Денег много не бывает. Командировочные депутатов в цифрах 
    09:35 11.01.2018
    961
    За 2017 год 93 депутата Верховной Рады получили компенсацию из государственного бюджета за командировки. Общая сумма выплат народным избранникам составила 8 миллионов гривен.
    Заседание Апелляционного суда по делу Михаила Саакашвили
    Гончаренко о Саакашвили: Михо исчерпал себя как гражданин Украины
    23:16 04.01.2018
    353Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко уверен, что Михаил Саакашвили подрывает "обороноспособность страны в нашем тылу, играя на руку врагу".
    Михаил Саакашвили возле Верховной Рады, 6 декабря 2017
    Нардеп: Саакашвили должен ответить в суде
    07:50 09.12.2017
    336Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил, что у правоохранителей есть ряд вопросов к Михаилу Саакашвили, и он должен на них ответить.
    Флаг Украины и герб России
    В БПП назвали разрыв дипотношений с Россией "самоубийством"
    11:10 14.11.2017
    1297Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    По мнению Алексея Гончаренко, уровень отношений с РФ в настоящее время "на самом низком уровне", и Россия использует разрыв дипотношений по инициативе Киева как выход Украины из переговоров.
    Алексей Гончаренко. Архивное фото
    Замглавы БПП: большая часть фракции - против разрыва дипотношений с РФ
    13:52 09.11.2017
    349Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Комментируя правку к законопроекту о реинтеграции Донбасса, которой предлагается разорвать дипотношения с РФ, замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил, что "нужно быть умным, потому что побеждает умный, а не тот, кто на эмоциях".
    Владимир Парасюк и Алексей Гончаренко. Видео
    Нардепы-полиглоты. Парасюк и Гончаренко "померились языками" 
    05:58 18.10.2017
    2577
    Внефракционный нардеп Владимир Парасюк упрекнул своего коллегу по парламенту из фракции БПП Алексея Гончаренко в том, что тот совсем недавно выучил украинский язык. После этого народные избранники затеяли "языковой спор".
    Нардепа Гончаренко обругали и забросали яйцами у Рады. Видео
    Нардеп Гончаренко попался под горячую руку митингующим у Рады 
    16:15 17.10.2017
    1846Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Участники митинга возле Верховной Рады забросали яйцами заместителя главы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко, видео инцидента опубликовано на YouTube.
    Верховная Рада Украины
    Рада планирует в четверг принять закон о реинтеграции Донбасса - БПП
    09:57 05.10.2017
    185Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Как сообщил замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, депутаты намерены принять документы сразу в целом как законы.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко решил обсудить с БПП законопроект о реинтеграции Донбасса
    05:31 05.10.2017
    356Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Заместитель главы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко полагает, что БПП поддержит позицию главы государства.
    Один из фигурантов дела 2 мая Сергей Долженков в зале суда
    Дело "куликовцев": без срока давности
    09:50 04.10.2017
    536Дело о трагедии 2 мая в Одессе: новое рассмотрение
    Под бдительным надзором патриотов, с помощью рукоприкладства и угроз "мусорной люстрации", вопреки закону, служители Фемиды регулярно продлевали меру пресечения подозреваемым в громком деле.
    Алексей Гончаренко вручил Юлии Тимошенко статуэтку Политический Оскар. Видео
    Тимошенко во время прямого эфира вручили "Политический Оскар" 
    23:59 11.09.2017
    2771"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Приняв статуэтку, Юлия Тимошенко напомнила о том, что член фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко ранее состоял в Партии регионов.
    Алексей Гончаренко. Архивное фото
    Полицейская миссия в состоянии вернуть контроль на Донбассе - Гончаренко
    09:41 02.09.2017
    998Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Поиск формата принуждения к миру в Донбассе зависит от политической воли руководства Украины, но также и от европейских партнеров, подчеркнул народный депутат Алексей Гончаренко.
    Александр Данилюк. Архивное фото
    Глава Минфина - новый кандидат на вылет? Опрос экспертов
    14:42 04.08.2017
    248
    Декларации всех министров должны быть тщательно проверены, убежден нардеп Алексей Гончаренко, а эксперт Василий Вакаров считает, что Александра Данилюка просто намерены в правительстве Гройсамана заменить другим человеком.
    Подозреваемый Александр Кушнарев
    Суд оставил под стражей организатора похищения нардепа Гончаренко
    04:29 01.07.2017
    101Нардеп Гончаренко: "похищение"
    Коллегия судей Апелляционного суда заслушала доводы сторон обвинения и защиты и вынесла постановление - оставить в силе постановление суда первой инстанции о продлении на два месяца содержания подсудимого Александра Кушнарева под стражей.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Сергей Власенко о доходах Юлии Тимошенко. Видео
    Власенко объяснил, на какие средства живет Тимошенко 
    02:48 03.03.2018
    1746
    По словам Сергея Власенко, информация о пустой декларации Юлии Тимошенко - один из мифов о лидере ВО "Батькивщина".
    Языковой спор Надежды Савченко и Алексея Гончаренко. Видео
    "Надя, Вы филолог?". Языковой спор Савченко и Гончаренко в прямом эфире 
    03:49 01.03.2018
    1686
    Народный депутаты Алексей Гончаренко и Надежда Савченко в прямом эфире одного из телеканалов поспорили о целесообразности замены в законе о выборах слова "явка" на слово" прибуття".
    Михаил Саакашвили в аэропорту Амстердама
    Улыбающийся Саакашвили появился в аэропорту Амстердама
    13:07 14.02.2018
    1305
    Народный депутат от "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко написал, что Михаил Саакашвили пребывал у хорошем настроении и улыбался.
    Последний рабочий день Валерии Гонтаревой на посту главы НБУ
    Поровну не делится. Судьба НБУ в руках нардепов
    16:59 04.03.2018
    418
    О неспособности Верховной Рады в любых, даже самых рядовых вопросах впору слагать анекдоты. Желание поиметь выгоду всегда и везде уже не впервые делает работу парламента невозможной.
    Глава НБУ Валерия Гонтарева и первый заместитель губернатора Яков Смолий на пресс-конференции в Киеве
    Назначение нового главы Нацбанка отложено - депутат
    11:06 01.03.2018
    139
    Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что его коллеги по Верховной Раде "пытаются сложить какую-то комбинацию и пока голосовать не готовы".
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