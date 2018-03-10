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    Валентин Гладких

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 49
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    Валентин Гладких
    Из Рады ждем "договорняк" по конфликту ГПУ с НАБУ - эксперт
    09:17 07.12.2017
    486Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Общественный эксперт Валентин Гладких считает, что в разборе полетов правоохранителей в правовом поле власти не заинтересованы.
    Валентин Гладких
    Депутаты исчерпали ресурс доверия и работают ради самообогащения - эксперт
    07:09 01.09.2017
    508Политический кризис: страна в тупике
    Сложно осуществить реформы в стране, где премьер не контролирует Кабмин, считает политический эксперт Валентин Гладких.
    Валентин Гладких
    Гладких: главный провал Порошенко – его политсила
    17:09 25.05.2017
    752
    Политический эксперт Валентин Гладких в эфире "ГС" подчеркнул, что из 19 программных обещаний за три года президентства Петр Порошенко выполнил семь, не выполнил - два, а еще 10 находятся в процессе выполнения.
    Валентин Гладких
    Сыграть на опережение Билоуса заставил провал большой приватизации - Гладких
    18:30 10.04.2017
    161
    Игорь Билоус подал в отставку с должности главы Фонда госимущества, предвидя, что рано или поздно возникнет вопрос об эффективности его работы. Такое мнение в эфире "ГС" высказал политический эксперт Валентин Гладких.
    Лидеры Всеукраинского объединения Свобода, Национального корпуса и Правого сектора подписали Национальный манифест
    Перспективы националистов прийти к власти тяготеют к нулю - Гладких
    02:46 17.03.2017
    399Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее
    Политический эксперт общественной организации "Слово и Дело" Валентин Гладких в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что у националистов нет шансов прийти к власти ни в результате свободных выборов, ни неконституционным путем.
    Валентин Гладких
    Провал дела Насирова станет огромным ударом по НАБУ - Гладких
    20:21 03.03.2017
    639Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    Политический эксперт Валентин Гладких в эфире "ГС" заявил, что если НАБУ не докажет вину Романа Насирова, то все антикоррупционные органы будут подозреваться в том, что являются инструментом для выяснения отношений между сильными мира сего.
    Валентин Гладких
    Гладких: у немцев хватит здравого смысла не реагировать на выходку Гончаренко
    15:39 09.02.2017
    747Украина - ФРГ. Слова посла и "рисунки" Гончаренко
    Эксперт общественной организации "Слово и Дело" Валентин Гладких в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что каких-либо серьезных последствий на международной арене от поступка нардепа Гончаренко не будет.
    Валентин Гладких
    Каждый следующий голос за бюджет дороже, чем предыдущий — Гладких
    12:05 21.12.2016
    422Страна получила "кота в мешке" - бюджет 2017 проголосован
    В эфире радиостанции Голос Столицы политический эксперт Валентин Гладких заявил, что депутаты не хотели растягивать торги за бюджет еще на два дня.
    Валентин Гладких
    Эксперт: в Украине новая война... между силовиками
    19:28 02.12.2016
    2913
    Информационная война, которая периодически разворачивается между разными силовыми ведомствами, приводит к тому, что проигрывает украинское общество, заявил в эфире "ГС" политический эксперт Валентин Гладких.
    Валентин Гладких
    Несостоявшийся Майдан: борьба за власть - это элитарный вид спорта — Гладких
    02:31 19.11.2016
    155Украина - буревестник революций. Годовщины
    Политический эксперт Валентин Гладких в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что те, кто зовет людей на Майдан, не менее дискредитированы, чем те, против кого они зовут.
    Валентин Гладких
    Постановление ВР о безвизе для ЕС не стоит и гроша — Гладких
    16:14 16.11.2016
    2026Европа открывает для украинцев свои границы
    Политический эксперт Валентин Гладких в эфире "Голоса Столицы" заявил, что получению безвизового режима с Европейским Союзом мешают преследования экс-"регионалов".
    Как выглядит одесский Дом профсоюзов изнутри
    ЕС поможет? Эксперты о заявлениях Луценко по делу о трагедии 2 мая
    08:08 23.09.2016
    625
    Политический эксперт Валентин Гладких и адвокат Артем Афян прокомментировали продвижение расследования трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, и как смогут в этом деле помочь эксперты из ЕС.
    Николай Чаус
    Судье Чаусу создали все условия для побега - эксперт
    09:56 07.09.2016
    143Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Политический эксперт общественной организации "Слово і Діло" Валентин Гладких в эфире "ГС" выразил удивление, что ни Генпрокуратура, ни НАБУ не нашли повода для задержания подозреваемого во взяточничестве судьи Николая Чауса.
    Савченко на митинге под Администрацией президента
    Савченко спекулирует на теме пленных - Гладких
    11:37 10.08.2016
    358Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    В эфире "ГС" политтехнолог Валентин Гладких спрогнозировал, что своими заявлениями и действиями Надежда Савченко будет только еще больше разочаровывать людей.
    Савченко на митинге под Администрацией президента
    Из-за выходок Савченко разочарование в ней будет расти - Гладких
    10:47 10.08.2016
    787Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Политтехнолог Валентин Гладких прокомментировал акцию протеста под Администрацией президента, инициированную народным депутатом от фракции "Батькивщина" Надеждой Савченко.
    Ситуация у памятника Щорсу в Киеве
    Докоммунизировались: снос памятников и политика Минкульта
    09:14 02.07.2016
    2230Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    В рамках декоммунизации нельзя сносить абсолютно все памятники, считает эксперт Валентин Гладких. Но, по его словам, в любом случае украинские политики в этой теме будут скатываться до истерики и нелепых лозунгов.
    Работа ЦИК. Архивное фото
    За новый состав ЦИК голоса уже собраны – эксперт
    20:58 13.06.2016
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    Кандидат философских наук и политический эксперт общественной организации "Слово и дело" Валентин Гладких считает, что президент не принял во внимание мнение фракций при составлении списка членов ЦИК и стремится продавить свои кандидатуры.
    Ситуация в Украине
    Закон о люстрации не решает проблемы, на которые был направлен - Гладких
    12:30 12.06.2016
    285Новые чистки в рамках закона о люстрации
    По мнению политического эксперта Валентина Гладких, закон о люстрации прописывался очень толерантно, под конкретных лиц. Эксперт напомнил, что действующий президент Украины также находился на должности во времена "преступного режима Януковича".
    Герб и флаг Украины над зданием Кабмина Украины.
    Власть в Украине становится все больше виртуальной – политолог
    13:08 02.06.2016
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    Политический эксперт Валентин Гладких заявил, что отказ депутатов создавать ВСК по расследованию оффшоров – временное явление, однако данная комиссия станет лишь очередной площадкой для политической демагогии и пиара.
    Петр Порошенко и Барак Обама
    Внешняя политика Украины более успешна, чем внутренняя – Гладких
    12:22 25.05.2016
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    В определенной степени это совпадение обстоятельств, когда интересы Украины совпали с интересами других ключевых игроков относительно защиты международного права, считает политический эксперт "Слово и Дело" Валентин Гладких.
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