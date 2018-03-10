Политический эксперт Валентин Гладких в эфире "ГС" подчеркнул, что из 19 программных обещаний за три года президентства Петр Порошенко выполнил семь, не выполнил - два, а еще 10 находятся в процессе выполнения.
Игорь Билоус подал в отставку с должности главы Фонда госимущества, предвидя, что рано или поздно возникнет вопрос об эффективности его работы. Такое мнение в эфире "ГС" высказал политический эксперт Валентин Гладких.
Политический эксперт общественной организации "Слово и Дело" Валентин Гладких в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что у националистов нет шансов прийти к власти ни в результате свободных выборов, ни неконституционным путем.
Политический эксперт Валентин Гладких в эфире "ГС" заявил, что если НАБУ не докажет вину Романа Насирова, то все антикоррупционные органы будут подозреваться в том, что являются инструментом для выяснения отношений между сильными мира сего.
Эксперт общественной организации "Слово и Дело" Валентин Гладких в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что каких-либо серьезных последствий на международной арене от поступка нардепа Гончаренко не будет.
Информационная война, которая периодически разворачивается между разными силовыми ведомствами, приводит к тому, что проигрывает украинское общество, заявил в эфире "ГС" политический эксперт Валентин Гладких.
Политический эксперт общественной организации "Слово і Діло" Валентин Гладких в эфире "ГС" выразил удивление, что ни Генпрокуратура, ни НАБУ не нашли повода для задержания подозреваемого во взяточничестве судьи Николая Чауса.
В рамках декоммунизации нельзя сносить абсолютно все памятники, считает эксперт Валентин Гладких. Но, по его словам, в любом случае украинские политики в этой теме будут скатываться до истерики и нелепых лозунгов.
Кандидат философских наук и политический эксперт общественной организации "Слово и дело" Валентин Гладких считает, что президент не принял во внимание мнение фракций при составлении списка членов ЦИК и стремится продавить свои кандидатуры.
По мнению политического эксперта Валентина Гладких, закон о люстрации прописывался очень толерантно, под конкретных лиц. Эксперт напомнил, что действующий президент Украины также находился на должности во времена "преступного режима Януковича".
Политический эксперт Валентин Гладких заявил, что отказ депутатов создавать ВСК по расследованию оффшоров – временное явление, однако данная комиссия станет лишь очередной площадкой для политической демагогии и пиара.
В определенной степени это совпадение обстоятельств, когда интересы Украины совпали с интересами других ключевых игроков относительно защиты международного права, считает политический эксперт "Слово и Дело" Валентин Гладких.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".