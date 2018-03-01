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    Политика

    Назначение нового главы Нацбанка отложено - депутат

    Тема:

    Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой? (191)

    (обновлено: )10201
    Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что его коллеги по Верховной Раде "пытаются сложить какую-то комбинацию и пока голосовать не готовы".
    Глава НБУ Валерия Гонтарева и первый заместитель губернатора Яков Смолий на пресс-конференции в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Верховная Рада в четверг не будет рассматривать кадровые вопросы, в том числе назначение главы Национального банка, сообщил замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.

    Валерия Гонтарева и Яков Смолий
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Дело Гонтаревой живет и побеждает. Смолий в НБУ

    В январе президент Украины Петр Порошенко предложил Раде уволить Валерию Гонтареву с поста главы Нацбанка и назначить на эту должность ее заместителя Якова Смолия. Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендовал депутатам одобрить проект о назначении Смолия на должность главы Нацбанка. Спикер Рады Андрей Парубий сообщил, что парламент в четверг намерен рассмотреть вопрос о назначении нового главы Нацбанка.

    "В любой момент мы готовы проголосовать, но наши коллеги пытаются сложить какую-то комбинацию и пока голосовать не готовы. Точно вам сообщаю, что сегодня мы не будем голосовать по Национальному банку Украины и за любые кадровые вопросы. К сожалению, потому что очень хотелось голосовать", — сказал Гончаренко во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады.

    Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая 2017 года и в настоящее время находится в отпуске. С 11 мая обязанности главы банка исполняет первый зампредседателя регулятора Смолий. Согласно процедуре, Верховная Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента.

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