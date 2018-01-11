Денег много не бывает. Командировочные депутатов в цифрах

Согласно обнародованной информации, спикер парламент Андрей Парубий получил 219 тысяч гривен компенсации, его первый заместитель Ирина Геращенко – 227 тысяч гривен. Парубий в течение минувшего года успел побывать в США, Японии, Польше, Грузии, Италии, Латвия и Турцию.

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Из фракции "Блок Петра Порошенко" компенсацию из госбюджета получили глава делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев (524 тысяч гривен) и зампредседателя фракции Алексей Гончаренко (155 тысяч гривен).

Отдельно стоит отметить компенсацию сыну главы государства Порошенко — депутату от БПП Алексею Порошенко: ему выплатили 51,2 тыс. гривен за командировку в Бангладеш.

Инфографика. Миллиард на Порошенко

Среди лидеров по полученной компенсации за командировки также Сергей Кираль ("Самопомощь"), Сергей Власенко и Сергей Соболев (оба — "Батькивщина"), Леонид Емец и Георгий Логвинский (оба — "Народный фронт")

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