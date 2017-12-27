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    Киев

    В Киеве ограбили приемную народного депутата

    (обновлено: )68
    На улице Потапова в столице неизвестные вынесли цифровую технику из приемной народного депутата Александра Третьякова и депутата Киевсовета Александра Пабата.
    Приемная Александра Третьякова и Александра Пабата, ограбленная в Киеве
    Фото Facebook Александра Пабата

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. В Киеве ограбили совместную приемную народного депутата Александра Третьякова и депутата Киевсовета Александра Пабата на улице Потапова.

    О преступлении сообщил Александр Пабат на своей странице в Facebook. По его словам, главной добычей грабителей стала цифровая техника и документы.

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    "Носители информации вынесли через окно… А ведь могли нормально зайти в дверь и попросить о мастер-классе по работе депутата горсовета. Ограблена наша приемная на Потапова. Украли компьютеры, планшеты, зеркалку и даже блокноты с записями по работе на округе за последние 4 года… Впрочем, вряд ли они принесут пользу тем, кто работает фомкой лучше, чем головой", — возмущен Пабат.

    Фото со страницы Александра Пабата в Facebook
    Ограбленная приемная нардепа Александра Третьякова и депутата Киевсовета Александра Пабата

    По его словам, планшеты должны были подарить киевским детям: "Жалко гаджеты, заготовленные в качестве подарков для талантливых детей Борщаговки. Но команда Святошинского управления нацполиции буквально внушает уверенность, что жуликов найдут".

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