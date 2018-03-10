наверх
10.03.201810:29
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Соболев Сергей

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Мультимедиа
    • Все
    • Самые читаемые
    Темник Батькивщины по Стокгольмскому арбитражу
    В Раде заметили "темники" "Батькивщины" по Стокгольмскому арбитражу
    13:10 01.03.2018
    711
    В "темнике" в частности отмечается, что решение Стокгольмского арбитража - это не победа Порошенко или Коболева, это оценка качества газовых контрактов.
    Сколько народные депутаты тратят на командировки. Инфографика
    Денег много не бывает. Командировочные депутатов в цифрах 
    09:35 11.01.2018
    961
    За 2017 год 93 депутата Верховной Рады получили компенсацию из государственного бюджета за командировки. Общая сумма выплат народным избранникам составила 8 миллионов гривен.
    Члены Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в Верховной Раде. Архивное фото
    В Раде начали готовить документы об отставке Гройсмана
    11:08 10.02.2017
    3751
    Первый заместитель главы фракции Сергей Соболев не исключает того, что вопрос об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана может быть поднят до 14 апреля.
    Заседание Верховной Рады 20 января 2017 года - закрытие пятой сессии ВР
    Гулять так гулять. Массовый саботаж в Верховной Раде
    14:20 21.01.2017
    5457
    Первая неделя Верховной Рады в 2017-м году обозначила новые тенденции в работе главного законодательного органа страны. Народные депутаты и раньше позволяли себе прогуливать заседания, но теперь саботаж приобрел массовый характер.
    Взятка. Архивное фото
    Коррупция в Украине. Реально ли победить "неприкасаемых" - опрос депутатов
    14:30 11.12.2016
    1526Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Большинство из опрошенных депутатов сошлись во мнении, что Украина еще не скоро сможет победить гидру коррупции. Виной тому – политики и чиновники, которые засели на Печерских холмах.
    Сергей Соболев: Озвучены не все версии по делу о расстреле полицейских
    Соболев о трагедии в Княжичах: озвучены не все версии произошедшего 
    10:25 10.12.2016
    1392Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах
    Народный депутат, заместитель председателя фракции ВО "Батькивщина" Сергей Соболев прокомментировал ситуацию с расследованием стрельбы между правоохранителями в Княжичах.
    Сергей Соболев
    Борьба с коррупцией. В Украине существует каста неприкасаемых - Сергей Соболев
    17:14 09.12.2016
    1385Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    По мнению народного депутата Сергея Соболева, несмотря на громкие заявления политиков и чиновников, украинцы так и не увидели реальной борьбы государства с коррупцией.
    Сергей Соболев
    Меморандум с МВФ не отвечает стратегии Украины - Соболев
    19:04 04.10.2016
    988Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    По мнению народного депутата Сергея Соболева, основная угроза, заложенная в тексте Меморандума с МВФ, заключается в требовании открыть свободный рынок продажи земли в Украине.
    Сергей Соболев
    Бюджет-2017 можно выполнить только за счет падения курса гривны — нардеп
    22:47 21.09.2016
    385Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Нардеп Сергей Соболев в эфире "ГС" заявил, что план Кабмина по наполнению госбюджета-2017 нельзя реализовать ни за счет приватизации, ни за счет конфискации незаконно выведенных активов.
    Сергей Соболев. Архивное фото
    В речи Порошенко отсутствовала конкретика - Соболев
    13:20 06.09.2016
    939Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее
    По словам народного депутата Сергея Соболева, выступая перед Верховной Радой, президент Петр Порошенко не был оригинален и говорил о всем давно известных вещах.
    Сергей Соболев
    СБУ не должны интересовать заявления Савченко о Евромайдане - Соболев
    17:11 02.08.2016
    1965Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Заместитель главы парламентской фракции "Батькивщина" Сергей Соболев убежден, что Служба безопасности Украины, пришедшая после Революции достоинства, не должна заинтересоваться заявлениями Надежды Савченко о Евромайдане.
    Надежда Савченко
    "Батькивщина" соберет заседание фракции для обсуждения заявлений Савченко
    16:21 02.08.2016
    1531Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    По мнению заместителя главы парламентской фракции "Батькивщина" Сергея Соболева, в некоторых заявлениях Надежды Савченко "есть рациональное зерно". При этом он подчеркнул, Савченко высказывает собственную позицию.
    Соболев раскрыл схему подкупа избирателей. Видео
    Соболев показал схему подкупа избирателей 
    05:09 18.06.2016
    128
    Народный депутат, заместитель председателя фракции ВО "Батькивщина" Сергей Соболев в прямом эфире рассказал о коррупции накануне выборов. Он также продемонстрировал документ со схемой непосредственного подкупа избирателей.
    Сергей Соболев
    Соболев: "Батькивщина" не проголосует за министра-иностранца
    10:59 10.04.2016
    741
    В марте спикер Верховной Рады Украины Владимир Гройсман зарегистрировал в парламенте законопроект, разрешающий иностранцам занимать должность главы министерства финансов.
    Сергей Соболев
    Четыре фракции согласились переписать коалиционное соглашение – Соболев
    20:03 24.03.2016
    417Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Народный депутат фракции "Батькивщина" Сергей Соболев не сообщил, кто войдет в новую парламентскую коалицию, но отметил, что четыре фракции согласились войти в рабочую группу, чтобы доработать коалиционное соглашение.
    Сергей Соболев
    Соболев: в пятницу утром фракции обсудят дополнения к коалиционному соглашению
    17:33 24.03.2016
    123Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Как сообщил заместитель лидера фракции "Батькивщина", "завтра в 10 утра представители фракций соберутся для того, чтобы дополнить коалиционное соглашение".
    Сергей Соболев
    Соболев о совете коалиции: разговор ни о чем, перенесли на завтра
    18:35 08.02.2016
    731Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    По словам замглавы фракции "Батькивщина" Сергея Соболева, у нынешнего правительства нет конкретного плана действий по выходу из сложившегося политического кризиса.
    Сергей Соболев. Архивное фото
    "Батькивщина" и "Самопомич" отказались работать с Кабмином - нардеп
    15:13 05.02.2016
    2323
    Как заявил Сергей Соболев, если Арсений Яценюк останется премьер-министром, парламентская фракция "Батькивщина" не будет предлагать свои кандидатуры в Кабмин.
    Сергей Соболев. Архивное фото
    Соболев рассказал подробности совета коалиции по Кабмину
    14:51 05.02.2016
    349
    По словам замглавы фракции "Батькивщина", на прошедшем в пятницу совете коалиции его участники так и не смогли прийти к общему видению в вопросе необходимых преобразований.
    Сергей Соболев
    Пинзеник мог бы возглавить Нацбанк - Соболев
    12:07 05.02.2016
    334Экономика кризисного времени: 2015-2016
    По мнению народного депутата от "Батькивщимны" Сергея Соболева, в Украине хватает профессионалов, которые могли бы занять пост главы Национального банка вместо Валерии Гонтаревой.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Темник Батькивщины по Стокгольмскому арбитражу
    В Раде заметили "темники" "Батькивщины" по Стокгольмскому арбитражу
    13:10 01.03.2018
    711
    В "темнике" в частности отмечается, что решение Стокгольмского арбитража - это не победа Порошенко или Коболева, это оценка качества газовых контрактов.
    Все теги

    Персоны