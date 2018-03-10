Первая неделя Верховной Рады в 2017-м году обозначила новые тенденции в работе главного законодательного органа страны. Народные депутаты и раньше позволяли себе прогуливать заседания, но теперь саботаж приобрел массовый характер.
Заместитель главы парламентской фракции "Батькивщина" Сергей Соболев убежден, что Служба безопасности Украины, пришедшая после Революции достоинства, не должна заинтересоваться заявлениями Надежды Савченко о Евромайдане.
По мнению заместителя главы парламентской фракции "Батькивщина" Сергея Соболева, в некоторых заявлениях Надежды Савченко "есть рациональное зерно". При этом он подчеркнул, Савченко высказывает собственную позицию.
Народный депутат, заместитель председателя фракции ВО "Батькивщина" Сергей Соболев в прямом эфире рассказал о коррупции накануне выборов. Он также продемонстрировал документ со схемой непосредственного подкупа избирателей.
Народный депутат фракции "Батькивщина" Сергей Соболев не сообщил, кто войдет в новую парламентскую коалицию, но отметил, что четыре фракции согласились войти в рабочую группу, чтобы доработать коалиционное соглашение.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Народный депутат, заместитель председателя фракции ВО "Батькивщина" Сергей Соболев в прямом эфире рассказал о коррупции накануне выборов. Он также продемонстрировал документ со схемой непосредственного подкупа избирателей.