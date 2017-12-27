Пока вам заговаривали зубы, депутаты готовили сюрпризы

РИА Новости Украина

В пятницу, 22 декабря, Верховная Рада отработала свой последний рабочий день в году. Однако за неделю народные избранники и Кабинет министров успели принять немалое количество решений и подписать резонансные законы, сообщает издание Vgorode.ua.

Запрет на установку общедомовых газовых счетчиков без согласия жильцов

Депутаты Верховной Рады внесли правки в закон "Об обеспечении коммерческого учета природного газа". Теперь газораспределительные компании не смогут устанавливать общедомовые газовые счетчики без согласия совладельцев многоквартирного дома.

Кроме того, документ запрещает газовикам прекращать поставки газа в многоквартирный дом в случае, если жильцы не предоставили согласие на установку счетчика.

Согласно документу, газовые компании должны обеспечить установку индивидуальных счетчиков газа, а не общедомовых.

Средства на установку индивидуальных счетчиков газораспределительные компании должны будут получить за счет тарифов. Поэтому для уменьшения темпа роста тарифов срок установления индивидуальных счетчиков продлен с 1 января 2018 до 1 января 2021 года.

Читайте также: Хозяйке на заметку. Правильный выбор: общедомовой счетчик или личный?

Женщинам отменили запрет на тяжелую работу

Группа политических активистов добилась отмены указа Министерства охраны здравоохранения №256, который определял перечень из 450 профессий, запрещенных для женщин. Об этом сообщила инициатор этих нововведений, народный депутат Ирина Суслова.

"Отмена приказа должен стать первым шагом на пути к дискриминации женщин в трудовых отношениях, – считает Суслова. – Далее – создание безопасных условий труда для всех людей, независимо от пола, борьба с гендерной сегрегацией при трудоустройстве и искоренение сексизма на работе".

Напомним, приказ №256, принятый в Украине в 1993 году, запрещал женщинам работать на литейных работах, в сфере металлургии, электротехническом и химическом производствах. Также женщины не могли работать машинистами метро, водителями автобусов и пожарными.

Вместо "инвалид" – "человек с инвалидностью"

Парламент Украины принял законопроект №6710: целью принятия законопроекта было изменение в 44 законах термина "инвалид".

По информации, слова "инвалид", "лицо с ограниченными физическими возможностями", "инвалид войны" и "ребенок-инвалид" во всех падежах и числах заменили соответственно словами "лицо с инвалидностью", "лицо с инвалидностью в результате войны" и "ребенок с инвалидностью" в соответствующих падежах и числах.

Сообщается, что цель законопроекта – привести действующее законодательство в части социальной защиты лиц с инвалидностью в соответствие с официальным переводом Конвенции о правах инвалидов и Факультативным протоколом к ней и внедрить европейские стандарты в этой сфере.

Лосей занесли в Красную книгу Украины

Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак 20 декабря подписал указ о занесении лосей в Красную книгу Украины. Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook.

"На самом деле за эти 10 месяцев — с момента принятого мной решения запретить охоту на этих животных, мы прошли сложный путь, чтобы выйти на сегодняшний приказ. Пережили колоссальное сопротивление, давление, шантаж и грязную информационную кампанию, где нас не хотели слышать. К сожалению", — написал Семерак.

После того как указ о занесении лосей в Красную книгу вступит в силу, охотники не будут иметь права убивать этих животных.

Ужесточение наказания за неправильную парковку

Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств". Согласно документу, теперь будет вводиться фото- и видеофиксация нарушений правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств.

Физическое лицо или руководитель юридического лица, на которого зарегистрирован транспорт, будет нести административную ответственность за нарушения.

Если в Единый государственный реестр внесены сведения о текущем пользователе автомобиля, то он и будет нести ответственность. В случае, если транспортное средство зарегистрировано за пределами Украины, то к ответственности привлекается лицо, которое ввезло его на территорию страны.

Согласно документу, теперь появятся инспекторы по парковке. Он будет наделен полномочиями рассмотрения дел о правонарушениях с правом временно задержать транспортное средство.

Штраф за неуплату парковки будет назначен в 30-и кратном размере от стоимости часа парковки. Инспекторы не смогут принимать оплату штрафа наличными на месте.

По новому закону расширяется перечень нарушений, которые являются поводом для эвакуации транспортного средства.

REUTERS/Valentyn Ogirenko Мужчина убирает снег на парковке в Киеве

Новые правила разгона толпы

Национальной гвардии Украины разрешили использовать водометы, а вот слезоточивый газ применять запретили. Такое решение приняли в Кабмине.

Чтобы разогнать толпу Нацгвардии разрешили использовать резиновые и пластиковые дубинки, электрошокеры, наручники, служебных собак и коней, средства акустического и микроволнового влияния, гранаты и боеприпасы светошумового и дымового действия, а также устройства для отстрела резиновых пуль.

Не запрещены также бронемашины без штатного вооружения. При температуре выше 10 градусов разрешено использование водометов.

Однако следует запомнить, что перед применением спецсредств военные Нацгвардии обязаны не менее двух раз через громкоговоритель предупредить нарушителей. А уже после применения – оперативно обеспечить потерпевших медицинской помощью.

Также запрещено:

– применять спецсредства без письменного согласия в учебных заведениях, больницах, дипломатических представительствах;

– применять наручники больше чем на два часа, бить дубинками по голове, шее, ключице, половым органам и по животу;

– применять светошумовые устройства на расстоянии ближе двух метров.