Какой должна быть формула учета газа? Мнение эксперта

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос столицы

Депутаты ВР в четверг, 21 декабря, проголосовали за поправки в закон "Об обеспечении коммерческого учета природного газа". Согласно ему, общедомовой счетчик можно установить только с согласия совладельцев многоквартирного дом, отключать от газа за отказ от такого счетчика нельзя, если человек сам установил индивидуальный счетчик, ему должны компенсировать расходы в течение года.

Законопроект проанализировал в эфире радиостанции Голос столицы кандидат юридических наук, эксперт по вопросам ЖКХ Украинского Института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Перша і основна правка в закон про розподіл газу — це уточнення встановлення квартирних лічильників до 2021 року. Що це означає?

— Це означає те, що ця правка була внесена в закон про забезпечення комерційного обліку газу, в якому на даний час існує поки що, поки закон не підписаний, така дата, як 1 січня 2018 року, яка свідчить про те, що у разі, якщо не буде улаштовано індивідуальний облік без зазначення, який саме: загальнобудинковий чи індивідуальний, по конкретному будинку, то газорозподільчі організації зобов'язані перестати подавати відповідну послугу з газопостачання на конкретний будинок. Це з об'єктивних причин не було здійснено, тому що дуже багато домогосподарств на даний час ще не обладнані ні індивідуальними, ні загальнобудинковими лічильниками, і це могло спричинити таку ситуацію, коли, дійсно, на різдвяні свята і на новорічні свята газорозподільчі організації могли, керуючись нормою цього закону, перестати постачати газ. Відповідно, хтось міг би замерзнути і не мати можливості приготувати собі поїсти. Але не це є основною, скажімо так, причиною внесення цих змін.

А що?

— Основною причиною чи підставою внесення цих змін є те, що все-таки необхідно комплексно вирішувати питання щодо обладнання будинків і окремих квартир, тобто загальнобудинкових і індивідуальних квартир відповідними лічильниками. Що для цього було зроблено? Не все так просто, як воно здається на перший погляд. Тому що цей закон, який зараз проголосований, був поданий ще на початку цього року. Але, як ми бачили, два дні тому в стінах ВР розглядався дещо інший закон, дублюючий, скажімо так, який називається не 5722, а 5722-д — доопрацьований, який також був поданий майже тим самим складом суб'єктів законодавчої ініціативи, але був дещо розширений і набагато ширше розкривав відповідні зміни до закону про комерційний облік природного газу. Але він не був підтриманий. І це спричинило політичне напруження перш за все, і до того, що сьогодні ми бачили в стінах ВР, коли відбулося певне блокування трибуни з метою змусити чи створити відповідні організаційні умови для того, щоб підтримати цей закон.

Як ви прокоментуєте сам законопроект?

— Зосереджуючись безпосередньо на змісті того, що було прийнято, варто зазначити, що основна новація цього закону полягає в тому, що вже не можуть газорозподільчі організації встановлювати загальнобудинкові лічильники на будинок без урахування думки мешканців. А в даному випадку, говорячи про урахування думки мешканців, законодавці звернули нашу увагу на відповідну статтю закону України про особливості здійснення права власності багатоквартирного будинку, який в 2015 році встановив абсолютно новий революційний, на мою думку, абсолютно позитивний механізм прийняття колективного рішення на рівні конкретного багатоквартирного будинку, який на даний час використовується в багатьох питаннях щодо функціонування та забезпечення діяльності конкретного багатоквартирного будинку в контексті створення ОСББ або прийняття будь-яких інших рішень щодо співіснування співмешканців.

Так от, тепер, якщо розподільча організація захоче встановити саме загальнобудинковий лічильник, а не індивідуальні поквартирні, то для цього вони повинні будуть якимось чином знайти собі лояльних мешканців, які будуть власниками приміщень в конкретному будинку, які стануть суб'єктами ініціативи щодо скликання таких загальних зборів та прийняття рішення по даному закону. Із досвіду скажу вам наступне, що це в 99,9 в 9 ступені неможливо буде зробити. І це призведе до того, що просто напросто газорозподільчі організації вже не зможуть самостійно на своє лише бачення встановлювати загальнобудинкові лічильники. І відповідно не зможуть нараховувати відповідну послугу так званим шляхом комерційного обліку, продовжуючи ідеологію цього закону.

Інший пункт говорить про те, що він не лише продовжив термін з 2018 до 2021 року для газорозподільчих організацій. Що продовжив? Вони дали час для налагодження комунікативних зв'язків. Але я вам хочу сказати, що від цього нового часу нічого не зміниться. Тому що газорозподільчі організації як не мали комунікацій, так і не будуть мати надалі. Питання полягає в тому, що ці три роки необхідно буде використати як раз для того, щоб використати іншу новацію цього закону, а саме щоб співмешканці мали можливість встановити індивідуальні лічильники поквартирні з можливістю компенсації цього встановлення за рахунок несплати на цю суму відповідного об'єму газу, який вони будуть споживати, по тій процедурі, яку найближчим часом протягом 12 місяців повинен буде розробити Кабмін України. Оце як раз і є саме той позитивний момент, який дає можливість хоч якимось чином ті три млн домогосподарств обладнати індивідуальними лічильниками газорозподілу, а не загальнобудинковими. Цей закон, я вважаю, абсолютно позитивний.

Чимало людей вже встановили індивідуальні лічильники. Вони можуть претендувати на компенсацію?

— Не думаю, що саме ця категорія людей буде претендувати на цю компенсацію. Але не готовий стверджувати про це 100%, необхідно все-таки дочекатися відповідного нормативно-правового акту від Кабміну. Можливо, він і буде передбачати можливість такої компенсації. Але я в це не вірю. Я думаю, що все-таки це буде стосуватися саме тих домогосподарств, які на даний час іще не обладнані.

Стосовно встановлення будинкових лічильників, чи є тут якісь зобов'язання по встановленню?

— Терміни перенесли з 1 січня 2018 року до 1 січня 2021 року. Ось і все перенесення. Тобто таким чином відтермінували таку кінцеву граничну дату ненадання послуг у разі відсутності відповідного обліку по конкретному будинку чи по квартирах. І що стосується якихось інших термінів, то я б сказав, що їх в законі просто немає.

Якби з нового року відключали газ за відмову від лічильників, скільки б довелося відключити?

— Три млн квартир.

Зараз часто відключають людям газ?

— Відповідно до договірних умов, як це передбачено в договорі, як правило, це індивідуальні договори між тим, у кого є індивідуальній лічильники і газопостачальною організацією, які містять в собі показники газу. Скажімо так, якщо вони невчасно передаються, то можуть відключатися на підставі виникнення якогось боргу. Але яким чином фізично відключити газ в квартирі багатоквартирного будинку, на відміну від окремого будинку, в який можна прийти, перерізати і заварити, скажімо так, пломбу повісити. Але яким чином це зробити в багатоквартирному будинку, у тому випадку, якщо споживач, конкретний власник фізично не пускає представника газорозподільної організації, навіть якщо в нього заборгованість дуже велика, навіть якщо у газорозподільчої організації є на руках рішення суду про те, що вони повинні відключити, а боржник повинен сплатити, то ламати двері ніхто не буде? Це як раз і є те питання, яке свідчить про те, що ті будинки, які в переважній більшості в нашій державі є, не дають можливості в односторонньому навіть правомірному порядку зробити такі відключення. Я знаю, що нові тенденції в містобудуванні, і в принципі в техніці побудови нових будинків передбачають можливість зведення в якомусь одному пункті абсолютно всіх лічильників, абсолютно всіх вентелів, і можливість їх перекриття. Але це відповідно дуже збільшуватиме вартість такого житла, але набагато спрощувати управління таким будинком.

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Ранее специальный корреспондент радиостанции Голос столицы Александр Ивасивка подробно рассказал о том, как депутаты "торговались" за этот закон.

Кроме того, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский заявил, что принудительной установкой счетчиков власти добивают потребителя.