Как будут работать штрафы за неправильную парковку авто

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Верховная Рада ввела фотосъемку нарушений правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств и разрешила их эвакуацию. Согласно закону, инспектором парковки считается должностное лицо органов местного самоуправления, и теперь он сможет привлекать к ответственности нарушителей правил остановки, стоянки, парковки и эвакуировать авто на спецплощадку. Но эвакуировать всех поголовно не будут. Автомобиль будут убирать, если он существенно мешает дорожному движению, если же он просто неправильно запаркован, то водителя штрафуют.

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Насколько полезно такое нововведение, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил советник министра внутренних дел Иван Варченко.

facebook.com/leonid.logvinenko Иван Варченко. Архивное фото

(текст публикуется на языке оригинала)

Поясніть, як саме буде працювати механізм фотофіксації порушення правил паркування?

— Ви в початковій частині сказали, що штрафувати будуть не власника, а водія. Насправді, будуть штрафувати власника. Тобто зміна стосується в тому числі того, що власник автомобіля, якого можна перевірити через базу даних власників українських автомобілів, він є відповідальним за ту людину, якій він доручив керування своїм автомобілем.

Ми так говорили, бо Ваш колега Антон Геращенко згадував про саме такий механізм.

— Можливо, там переплутали слова, але є закон, який презентувався вчора, закон був прийнятий, в законі одним з основних положень є те, що власник автомобіля є відповідальним за свій автомобіль і те, кому він його доручає. Отже, ми маємо хорошу європейську практику, перевірену вже впродовж багатьох десятиліть в усіх країнах цивілізованої Європи, тоді, коли ви неправильно припаркували автомобіль, тоді, коли ви залишаєте його в недозволеному місці, залишаєте на парковці, але вирішуєте, що можна не сплатити гроші, то ви сплачуєте штраф, і не обов'язково поліцейському стояти і чекати, коли ви з'явитесь біля автомобіля, коли ви пішли на 3-4 години в торговий центр чи десь розважатися, а ваш автомобіль стоїть з порушенням правил паркування. Європейська практика така, що якщо автомобіль заважає дорожньому руху, він тут же евакуюється евакуатором, особливо, якщо людина дозволила собі порушення правил дорожнього руху, перекрила, наприклад, трамвайні колії, стала на зупинці, чи ще гірше — на пішохідному переході, чи закрила огляд пішохідного переходу, що в свою чергу приводить до того, що люди можуть постраждати, особливо діти, оскільки за 10 метрів до пішохідного переходу та 10 метрів після пішохідного переходу автомобіль ставити не можна. Такі автомобілі тут же будуть вилучатися, евакуюватися і їх власники змушені будуть сплачувати штрафи і послуги евакуаторів, і, можливо, послуги зберігання такого автомобіля. Україна вводить у себе в практику саме оці світові хороші традиції. І це дозволить впорядкувати ситуацію на наших дорогах.

Яку відповідальність в разі порушення буде нести власник автомобіля, у якого викрали автомобільні номери?

— Якщо у власника викрали автомобіль з тими номерами, чи він передав автомобіль відповідно до завіреної угоди у користування іншій особі, то тут власник не відповідає. Він інформує службу місцевого самоврядування або поліцію, і тоді відповідальність прямо перекладається або на злочинця, або на ту особу, яка користується його автомобілем. Якщо ж власник дав покататися другові автомобіль, чи дав покататися кумові, сватові, третій особі, свій автомобіль, то це — його відповідальність, і до нього приходить штраф. Далі він домовляється з кумом, другом, сватом про те, хто має сплачувати цей штраф.

Чи це не порушення Конституції — штрафувати власника, адже було рішення КСУ, яке визнавало відеофіксацію і автоматичні штрафи незаконними, неконституційними, тому що має бути персональна відповідальність.

— Рішення КСУ стосувалося не того. Рішення КСУ стосувалося того, чи можна притягати до відповідальності особу, яка не звинувачена конкретно в злочині, але це рішення стосувалося більше злочинів кримінальних, а у нас відповідальність по кримінальним злочинам настає тоді, коли суд приймає рішення, що ця людина винна.

Тут презумпції невинуватості у нас вже немає?

— Це положення не поширюється на адміністративні правостосунки, і через те кожен, хто паркує автомобіль неправильно, буде відповідати так, як це є в усьому світі, тут навряд чи варто маніпулювати рішенням КСУ.

Як будуть штрафувати авто на єврономерах?

— Я сподіваюсь, що ВРУ і Кабмін знайдуть порядок, як легалізовувати ці номери, чи що робити з цими номерами, і тоді ми матимемо конкретних власників цих автомобілів, конкретні їх імена і прізвища конкретних осіб, які експлуатують ці автомобілі. Переважно ми маємо ситуацію, що є людина, яка ввезла, яка користується автомобілем, чи це українець, чи це громадянин іншої держави, і вона буде нести відповідальність за керування таким автомобілем.

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Тобто на сьогодні цей момент не врегульований?

— На сьогодні цей момент є врегульованим в частині того, що ми розуміємо, хто завіз цей автомобіль. Хто сидить за кермом — не завжди зрозуміло. Тому що ми так само ввели ту практику, що не потрібно давати нотаріально посвідчену довіреність, щоб інша людина сіла за кермо твого автомобіля, важливо, щоб це була добровільна передача. Це нормально, це так само світова практика. Але зараз нести буде відповідальність, і якщо десь за кордоном є людина, на яку записаний цей автомобіль, але автомобілем користується українець, буде приходити цьому іноземцю з відповідними санкціями, з відповідним впорядкуванням стосунків.

Тобто будуть штраф направляти громадянину ЄС за кордон?

— Не виключено. Вже є сотні варіантів, як ці авто, за яких умов вони їздять. Є люди, які є реально іноземці, вони пересуваються на цих європейських номерах в туристичних вояжах чи щось інше. Є люди, які отримали цю машину для роботи. Є люди, які в силу різних інших причин легалізували або намагаються легалізувати в Україні такі номери для власного використання, і от власне йдеться про те, що парламент має вирішити, як можна буде їх легалізувати, в який спосіб і з якими наслідками.

З якого моменту починає діяти цей закон?

— Закон має підписати президент і після цього закон набуде чинності. У четвер Верховна Рада більшістю голосів прийняла його, і ми чекаємо, що цей закон буде підписаний президентом.

Напомним, автоюрист юридической компании "Автоадвокат" Андрей Шимко в эфире "ГС" заявил, что альтернативы видеофиксации нарушений ПДД в Украине нет, поскольку законодательство не предусматривает ответственности водителя, если он не является собственником автомобиля, который нарушил ПДД.