Так хорошо все было, а тут французский посол интервью дал

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что никаких прямых угроз для действия безвизового режима между Украиной и Евросоюзом на сегодняшний день не существует.

"Никаких прямых угроз для этого (безвиза — Ред) нет. Никто безвиз завтра-послезавтра у украинцев не отберет. Но то, что обещали (европейским партнерам — Ред.) — нужно выполнять. Я помню, как мы делали безвизовый план. И создание антикоррупционных органов было частью этого плана. Но если мы выполнили этот план, значит, оно функционирует", — сказал министр.

По словам министра, создание антикоррупционных органов было частью безвизового плана.

"Но если мы выполнили этот план, значит, оно функционирует", — подчеркнул Климкин, прокомментировав слова в нашумевшем интервью посла Франции в Украине Изабель Дюмон, которая заявила не только о существовании угрозы отмены безвизового режима, но и уточнила причины, по которым биометрика в Украине может никому уже не пригодиться.

РИА Новости Украина приводит отрывки из интервью Дюмон изданию "Европейская правда".

Шок для европейцев

Вы упомянули о "недавних событиях", поставивших под сомнение продолжение борьбы с коррупцией. Правда ли, что тогда в ЕС возник вопрос о приостановке безвизового режима?

– Я начну издалека. Мы до сих пор помним, что в 2014 году молодые люди отдавали жизнь за то, чтобы Украина могла приблизиться к ЕС. Именно их самоотдача привела к тому, что ЕС протянул вашей стране руку дружбы, подписав Соглашение об ассоциации и предоставив безвизовый режим.

Но новые отношения подразумевают взаимную ответственность. И для ЕС самым важным подтверждением этой ответственности был вопрос борьбы с коррупцией.

Теперь я вернусь к вашему вопросу. Мой ответ на него – да! Когда мы увидели такие нападки, такие атаки на тех, кто ведет борьбу с коррупцией, для нас, для Европейского Союза, это было шоком.

Откровенно скажу: мы считаем, что это для Украины – поворот вспять, возвращение назад!

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Люди, стоявшие у истоков этих атак на антикоррупционные органы, не соответствуют тем амбициям, которые мы видели в период Майдана. Эти представители власти недостойны тех украинцев, которые отдали свою жизнь за будущее Украины.

Вы понимаете, что решение о приостановке безвиза, если оно будет принято, ударит не по политикам, которые инициировали откат реформ, а по простым украинцам?

– (разводит руками) Се ля ви, такова жизнь.

В этом и состоит принцип политической ответственности. Политические лидеры должны быть достойными и должны работать в интересах Украины.

К слову о визовой либерализации: хочу отдельно отметить историю с паспортами. Подозрение о существовании коррупционной схемы, которая позволяет гражданам третьих стран получить паспорт Украины – это очень серьезно (речь о деле Дины Пимаховой – замглавы Миграционной службы, которая на оперативном видео НАБУ предлагала за взятку оформить гражданство по фальшивым документам. – Ред.). Ми особенны внимательно следим за развитием этой ситуации. И если наши подозрения подтвердятся, это будет иметь очень важное значение с точки зрения безвизового режима.

Я уже понял, что вы не станете переходить на личности, но все же попробую уточнить, не называя имен: вы информировали тех людей, которые стоят за попыткой отката реформ, о возможных последствиях, о приостановке безвиза?

– Это же не один эпизод, не один случай! Эта тема присутствует в нашем диалоге многие месяцы. Да, события той ночи очень важны. Но мы и до того, и после постоянно говорим с Киевом о необходимости борьбы с коррупцией.

Важно понять, говорили ли вы с "негативными персонажами" во власти. Возможно, они просто не знают о том, насколько ситуация серьезна?

– Я не могу знать с уверенностью, кто стоит за этой конкретной инициативой.

Но я полностью убеждена, что люди, о которых идет речь, прекрасно осознавали, что международное сообщество жестко отреагирует на реализацию таких идей. Невозможно не понимать, насколько негативный характер это будет иметь для имиджа страны.

Именно это нас больше всего беспокоит: что осознавая все эти последствия, они решились на такой шаг.

Повода нет, но намек есть

Политолог Александр Кочетков, комментируя слова Дюмон, отметил, что коррупционные скандалы в вопросах миграции в Украине очень беспокоят европейских партнеров, а в целом ЕС не очень-то и хочет, чтобы туда массово ездили украинцы.

"Они ищут любые поводы, чтобы каким-то образом или приостановить или уменьшить этот безвиз или отложить его, отменить. Дело в том, что любая коррупционная окраска в деятельности органов власти, особенно миграционных, смущает, беспокоит внешних партнеров, так как они опасаются, что в Европу приедут какие-то преступники, недобросовестные люди из Украины или через Украину", — сказал Кочетков в эфире ГС.

По его мнению, единственным выходом европейцы видят прозрачное, профессиональное расследование, которое будет гарантировать прекращение коррупционных схем. Наряду с этим Кочетков подчеркнул, что скандала в Миграционной службе по поводу взятки за оформление гражданства по фальшивым документам недостаточно для приостановки безвиза, однако "намек уже есть".

"Если будут находить какие-то варианты, еще будут расследования, которые продемонстрируют, что через нашу Миграционную службу в Европу могут попадать опасные для Европы люди, тогда станет вопрос. Пока что этого мало, но намек уже есть", — подытожил эксперт.

В свою очередь политический аналитик, публицист Руслан Бизяев считает, что заявление посла знаковое и отчетливо свидетельствует о том, что Европа "сливает" украинского президента Петра Порошенко. Эксперт подчеркнул, что от главы государства отвернулись его партнеры по парламентской коалиции, и все "шишки безвиза" посыпались на гаранта и его команду.

"А может г-н посол сказал что-то лично от себя? Нет. Не имеет он такого права. Все официальные заявления дипломатов такого ранга строго согласованы с руководством и отображают внешнеполитическую позицию страны, послом которой он является. Если дипломат не дай Бог "сморозит" отсебятину, то его заявление моментально дезавуируют, а его самого отзовут домой, от греха подальше. Но этого, очевидно, не произойдет. Коридор для маневра гаранта становится все уже", — акцентировал Бизяев в Facebook.