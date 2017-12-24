"Кофе на Крещатике". Как в центре Киева митингуют против акций Саакашвили

Около 200 человек собрались на Майдане Незалежности (площадь Независимости) в центре Киева на акцию "кофе на Крещатике", передает в воскресенье УНИАН.

"В акции отсутствуют политические флаги или символика. Участники пьют горячие напитки, а некоторые участники угощают присутствующих продукцией торговой марки Roshen", — говорится в сообщении.

Как отмечается, один из участников акции, советник президента Украины Юрий Бирюков, у которого во время мероприятия произошел конфликт с бойцами батальона "Азов", заявил, что смысл акции в том, чтобы собраться с друзьями и выпить кофе. "Суть акции — собраться с друзьями, кофе выпить. Вот вся суть этой акции… Есть половина военных, с которыми был знаком еще с 2014-2015 годах, но они по своим городам. Поэтому это сложно (встречаться — ред.). Надо встречаться чаще", — цитирует Бирюкова УНИАН.

На странице акции в Facebook сообщается, что ее цель — "показать обществу несколько иную картинку, чем еженедельные политические вакханалии и попытка штурма Октябрьского дворца".

Сторонники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили после митинга 17 декабря в Киеве попытались штурмом взять Октябрьский дворец, где в это время проходил концерт. В здании произошли столкновения с силовиками.

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Позже после призыва Саакашвили большинство митингующих покинули дворец и направились к зданию парламента. Они заявили, что произошедшее стало результатом провокации. Полиция возбудила три уголовных дела. По данным Нацгвардии, 60 военнослужащих пострадали во время столкновений, 15 из них были госпитализированы.