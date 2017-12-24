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    "Кофе на Крещатике". Как в центре Киева митингуют против акций Саакашвили

    Тема:

    Саакашвили на свободе. Штурм "Октябрьского" и марш за импичмент (769)

    (обновлено: )40305
    Акция Кофе на Крещатике
    Акция Кофе на Крещатике
    Акция Кофе на Крещатике
    Акция Кофе на Крещатике
    Акция Кофе на Крещатике
    Акция Кофе на Крещатике
    Между участниками акции в центре Киева произошла потасовка
    Акция Кофе на Крещатике
    Акция Кофе на Крещатике
    Акция "Кофе на Крещатике"
    УНИАН
    Акция Кофе на Крещатике
    Акция "Кофе на Крещатике"
    УНИАН
    Акция Кофе на Крещатике
    Акция "Кофе на Крещатике"
    УНИАН
    Акция Кофе на Крещатике
    Акция "Кофе на Крещатике"
    УНИАН
    Акция Кофе на Крещатике
    Акция "Кофе на Крещатике"
    УНИАН
    Акция Кофе на Крещатике
    Акция "Кофе на Крещатике"
    УНИАН
    Между участниками акции в центре Киева произошла потасовка
    Между участниками акции в центре Киева произошла потасовка
    "Громадське"
    Акция Кофе на Крещатике
    Акция "Кофе на Крещатике"
    УНИАН

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    Акция "Кофе на Крещатике"

    Около 200 человек собрались на Майдане Незалежности (площадь Независимости) в центре Киева на акцию "кофе на Крещатике", передает в воскресенье УНИАН.

    "В акции отсутствуют политические флаги или символика. Участники пьют горячие напитки, а некоторые участники угощают присутствующих продукцией торговой марки Roshen", — говорится в сообщении.

    Михаил Саакашвили выступает на митинге в центре Киеве
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Клоунадство Саакашвили идет по сценарию Порошенко

    Как отмечается, один из участников акции, советник президента Украины Юрий Бирюков, у которого во время мероприятия произошел конфликт с бойцами батальона "Азов", заявил, что смысл акции в том, чтобы собраться с друзьями и выпить кофе. "Суть акции — собраться с друзьями, кофе выпить. Вот вся суть этой акции… Есть половина военных, с которыми был знаком еще с 2014-2015 годах, но они по своим городам. Поэтому это сложно (встречаться — ред.). Надо встречаться чаще", — цитирует Бирюкова УНИАН.

    На странице акции в Facebook сообщается, что ее цель — "показать обществу несколько иную картинку, чем еженедельные политические вакханалии и попытка штурма Октябрьского дворца".

    Сторонники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили после митинга 17 декабря в Киеве попытались штурмом взять Октябрьский дворец, где в это время проходил концерт. В здании произошли столкновения с силовиками.

    Смотрите также: Появилось видео, как "Нацкорпус" устроил огненное "шоу" на Майдане

    Позже после призыва Саакашвили большинство митингующих покинули дворец и направились к зданию парламента. Они заявили, что произошедшее стало результатом провокации. Полиция возбудила три уголовных дела. По данным Нацгвардии, 60 военнослужащих пострадали во время столкновений, 15 из них были госпитализированы.

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