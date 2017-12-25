Законы о коллаборантах: всех предателей к стенке

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Не успел военный пропагандист Алексей Арестович признаться в том, что на протяжении трех лет он врал об "агрессорах" из РФ, как в "партии войны" тут же поспешили выровнять ситуацию.

Вы за это поплатитесь

В пятницу, в одном из столичных информагентств презентовали новую законодательную инициативу, которая имеет высокие шансы быть проголосованной в Верховной Раде. Речь о двух законопроектах, представленных депутатами "Народного фронта" Андреем Левусом и Юрием Высоцким. Первая инициатива еще больше усиливает наказание за государственную измену, вторая — вводит в право Украины новый вид ответственности за коллаборационизм. Простыми словами — те, кто добровольно сотрудничал с "врагами" и "агрессорами", теперь обязательно за это поплатятся. Согласно тексту законопроекта, коллаборационизм в действиях жителей Донбасса и Крыма будет разделен на "тяжкий" и "нетяжкий". Например, людей, которые занимали должности в органах оккупационных администраций, приравняют к государственным изменникам и накажут согласно Уголовному кодексу тюремным заключением на срок от 10 до 15 лет. "Нетяжкие" коллаборационисты, в свою очередь, не смогут занимать государственные должности, в том числе выборные, поступать на работу в полицию, СБУ и армейскую службу. Решать, кто из коллаборационистов попадет в ту или иную категорию будет специальная комиссия при президенте Украины, на подобие люстрационной.

Создание фильтра

"Необходимость принятия таких законов объяснил один из его авторов Юрий Высоцкий.

"В последнее время активизировались инспирированные Россией правозащитные группы. Они утверждают, что нам нужно не законы о коллаборационизме, а законы о прощении и примирении, — рассказывает нардеп. — В СМИ подается, что люди, которые встали на бок России, помогали ей завоевывать нашу землю — жертвы войны. Мы едва ли не первыми в мировой практике предлагаем криминализовать тяжелые формы коллаборационизма. Мы создаем фильтр — например, если человек в своем посту в интернете к чему-то призывал, комиссия будет считать это доказательством его причастности к пророссийской агитации и признает коллаборантом. Таким образом, этот человек не сможет нанести вред Украине изнутри государственной службы".

Как после Третьего рейха

О том, что законопроект о коллаборантах является чуть ли не первоочередным говорит и соратник Высоцкого по "партии ястребов" Андрей Левус. По его словам, инициативу поддерживают и в других фракциях, так что не исключено, что она будет принята уже на первой пленарной неделе после Нового года.

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"Многие говорят о недемократичности такой процедуры, но все мы помним о денацификации после Второй мировой войны. Тогда весь цивилизованный мир провел процесс, а потом были созданы комиссии, в которых расследовали преступления должностных лиц Третьего рейха. В первую очередь, это касалось коллаборантов — лиц, которые предали свои государства. Мы планирует не допустить к постам на госслужбе граждан, которые предали Украину и ее граждан", - резюмировал Левус.