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    Андрей Левус

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Закон Украины
    Законы о коллаборантах: всех предателей к стенке
    13:33 25.12.2017
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    "Партия войны" зарегистрировала в Раде законы, по которым лица, якобы сотрудничающие с "оккупантами" на Донбассе и в Крыму, получат немалые сроки тюремного заключения за измену родине.
    Генеральная прокуратура Украины
    Билецкого и Левуса допросят по захвату Луганской ОГА - Генпрокуратура
    09:27 10.03.2017
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    Захват здания Луганской областной государственной администрации произошел весной 2014 года. Тогда же были захвачены здания областного управления СБУ и прокуратуры.
    Здание ГПУ
    Генпрокуратура вызвала на допрос Ляшко, Лозового, Левуса и Билецкого
    21:21 07.03.2017
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    Нардеп Андрей Лозовой сообщил, что народных депутатов в ГПУ вызвали в качестве свидетелей, однако по какому именно делу, в Гепрокуратуре не указали.
    Председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев
    Нардеп инициировал увольнение главы АМКУ
    05:23 15.11.2016
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    Проект постановления внес на рассмотрение парламенту в понедельник депутат Верховной Рады Андрей Левус. Причины увольнения неизвестны. Проект на сайте парламента пока отсутствует.
    Крестный ход пересек границу Киевской области
    Киевсовет отказался запрещать Крестный ход в столице - СМИ
    17:19 24.07.2016
    1100Крестный ход и День крещения Киевской Руси
    Один из депутатов Киевсовета сообщил СМИ, что на заседании представитель СБУ попросил депутатов не нагнетать истерию, после чего секретарь совета отказался от идеи обращаться в суды относительно запрета Крестного хода в столице.
    Всеукраинский крестный ход
    В "Народном фронте" требуют от Кличко запретить Крестный ход в Киеве
    04:47 22.07.2016
    1361Крестный ход и День крещения Киевской Руси
    Представитель фракции "Народный фронт" в Верховной Раде Андрей Левус обратился к мэру Киева Виталию Кличко с требованием инициировать запрет Крестного хода, чтобы "не допустить беспорядков".
    Медведчук Виктор
    Суд обязал ГПУ открыть дело против Медведчука - нардеп
    15:55 22.04.2016
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    Правоохранители должны внести данные в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование, сообщил в пятницу народный депутат Андрей Левус.
    Украина и Россия
    В Раде создали межфракционное объединение против "русского мира"
    18:05 18.03.2016
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    В новое объединение вошли десять парламентариев. Среди них депутаты от "Народного фронта" - Андрей Левус, Сергей Высоцкий, Олег Медуница, Николай Княжицкий, Елена Масорина.
    Виктор Медведчук
    Депутаты Рады намерены привлечь Медведчука к ответственность
    20:40 17.03.2016
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    Как сообщил депутат от партии премьера "Народный фронт" Андрей Левус, уже более 30 нардепов подписали обращение к правоохранительным органам с требованием "наказать Медведчука за государственную измену, сепаратизм и финансирование терроризма".
    В Одессе заблокировали офис Сбербанка России
    В Одессе заблокировали офис "Сбербанка России"
    18:50 28.02.2016
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    Согласно информации, в Одессе сотни активистов приняли участие в митинге и марше, инициатором которых выступило волонтерское движение "Свободные люди". Около 400 человек пришли на Куликово поле.
    В Одессе рынок Седьмой километр окружила полиция и бойцы Нацгвардии
    На дирекцию "7 километра" завели дело за финансирование терроризма - нардеп
    19:30 31.01.2016
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    По словам представителя "Народного фронта", об открытии уголовного производства против дирекции рынка "7 километр" в Одессе стало известно после переговоров с руководством силовых ведомств.
    Телеканал Интер. Архивное фото
    Комитет Рады требует прекратить работу "Интера" и газеты "Вести"
    09:51 21.05.2015
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    Согласно данным, комитет решил, что эти СМИ "представляют угрозу национальной безопасности, дестабилизируют общественную ситуацию".
    Пульт управления от телевизора
    В Раду внесли законопроект о лишении лицензий телеканалов, принадлежащих РФ
    10:13 16.01.2015
    379Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    По словам Андрея Левуса, защитить информационный суверенитет Украины возможно только путем запрета и отмены лицензий каналов, которые полностью или частично принадлежат субъектам России.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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