Один из депутатов Киевсовета сообщил СМИ, что на заседании представитель СБУ попросил депутатов не нагнетать истерию, после чего секретарь совета отказался от идеи обращаться в суды относительно запрета Крестного хода в столице.
Как сообщил депутат от партии премьера "Народный фронт" Андрей Левус, уже более 30 нардепов подписали обращение к правоохранительным органам с требованием "наказать Медведчука за государственную измену, сепаратизм и финансирование терроризма".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".