наверх
10.03.201806:49
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Крестный ход

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 83
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Михаил Погребинский
    Погребинский: у власти никакие концы с концами не сводятся
    15:23 30.07.2016
    8668Крестный ход и День крещения Киевской Руси
    Последствия Крестного хода для Украины могут быть двойственными: с одной стороны, это демонстрация общества власти, что у него есть другая позиция, люди готовы выйти на улицы, с другой – у "партии войны" появляется аргумент для "закручивания гаек" в стране.
    Крестный ход в Киеве
    Крестный ход, отношения Украина-РФ и новый статус Крыма. Итоги недели
    13:14 30.07.2016
    2075Годовщина убийства Павла Шеремета
    В Киеве завершились два крестных хода, ГПУ проверяет добропорядочность прокуроров, Украина осталась без посла РФ. Итоги недели в эфире радиостанции Голос Столицы подвели эксперты.
    Руслан Бортник
    Бортник: действия власти по время Крестного хода – диверсия против государственности
    16:58 29.07.2016
    1062Крестный ход и День крещения Киевской Руси
    Многие люди во власти подходят к религии и к церкви с коммерческой точки зрения, рассматривают религию и церковь только с точки зрения приобретения электорального ресурса, возможностей влияния на общественное сознание, заявил политолог Руслан Бортник.
    Крестный ход в Киеве
    После Крестного хода УПЦ власть сделала для себя выводы – Дьяченко
    15:53 29.07.2016
    4107Крестный ход и День крещения Киевской Руси
    Власть, видя 80 тысяч верующих на Крестном ходе УПЦ, сделала для себя какие-то выводы о том, что, возможно, не все воспринимают за чистую монету то, что говорит украинская власть, отмечает политолог Елена Дьяченко.
    Пресс-центр
    Политические итоги недели - пресс-конференция
    13:00 29.07.2016
    294
    В пятницу, 29 июля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
    Крестный ход УПЦ КП
    Крестный ход. Все должны извлечь уроки из происшедшего - политолог
    10:18 29.07.2016
    1472Крестный ход и День крещения Киевской Руси
    По Конституции церковь и государство между собой разделены, но никогда не была церковь полностью независимой от политики, считает политолог Василий Мокан. По его мнению, в Украине сейчас раскручивается религиозный вопрос.
    Крестный ход УПЦ КП
    Крестный ход УПЦ КП: кресты, молитвы и Бандера
    07:22 29.07.2016
    4792Крестный ход и День крещения Киевской Руси
    Крестный ход УПЦ "Киевского патриархата" в честь дня Крещения Руси мало чем отличался от традиционных митингов националистов. Политические лозунги и патриотические слоганы здесь можно было услышать на порядок чаще молитвенных призывов.
    Крестный ход УПЦ КП
    День крещения Руси: тысячи верующих прошлись Крестным ходом УПЦ КП 
    20:43 28.07.2016
    748Крестный ход и День крещения Киевской Руси
    В четверг, 28 июля, мероприятия по случаю годовщины крещения Киевской Руси, организованные Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП), прошли без нарушений, в Крестном ходе и молебне участвовали около 17 тысяч человек.
    Крестный ход в Киеве
    МВД: мероприятия в Киеве в День крещения Руси прошли без происшествий
    18:00 28.07.2016
    167Крестный ход и День крещения Киевской Руси
    По словам Зоряна Шкиряка, по последним данным МВД и Национальной полиции в Крестном ходе и молебне УПЦ КП с патриархом Филаретом приняли участие около 17 тысяч верующих.
    Крестный ход УПЦ КП
    Крестный ход УПЦ КП. Спецкор: по ходу движения огромное количество полиции
    13:38 28.07.2016
    983Крестный ход и День крещения Киевской Руси
    Спецкор Александр Ивасивка в эфире Голоса Столицы сообщил, что в центре города продолжаются беспрецедентные меры безопасности, и никаких конфликтных ситуаций в течение службы на Владимирской горке не возникало.
    Петр Порошенко
    Порошенко: то, что происходит в Донбассе, - нашествие чужаков
    09:40 28.07.2016
    4103Крестный ход и День крещения Киевской Руси
    Президент Петр Порошенко во время участия в праздновании Дня крещения Киевской Руси-Украины заявил о "нашествии чужаков", комментируя события на востоке страны.
    Крестный ход
    "Идем, чтобы мир был в державе!". Крестный ход завершился в Лавре
    20:15 27.07.2016
    1050Крестный ход и День крещения Киевской Руси
    Крестный ход производил грандиозное впечатление. Если подходить со светских позиций (а именно так подходят к этому вопросу власть и "активисты"), это была действительно всенародная антивоенная демонстрация.
    Пострадавшие паломники Крестного хода
    Более 30 участников Крестного хода обратились за помощью к медикам
    19:31 27.07.2016
    143Крестный ход и День крещения Киевской Руси
    По словам главы парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольги Богомолец, за день за помощью медиков обратились 32 участника Крестного хода.
    Крестный ход УПЦ МП от Владимирской горки к Киево-Печерской лавре (съемка квадрокоптером)
    Крестный ход: чем ближе к Лавре, тем больше полиции - спецкор
    17:40 27.07.2016
    183
    По словам спецкора "ГС" Александра Ивасивки, по маршруту передвижения участников крестного хода их сопровождает большое количество правоохранителей.
    Крестный ход в Киеве
    УПЦ: более 80 тысяч верующих приняли участие в Крестном ходе в Киеве
    16:32 27.07.2016
    995Крестный ход и День крещения Киевской Руси
    Управляющий делами Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Антоний (Паланич) высказал благодарность правоохранительным органам за обеспечение безопасности в передвижении участников Крестного хода.
    Онуфрий во время Крестного хода в Лавре
    Ивасивка: в Кабмине следят за участниками Крестного хода
    16:30 27.07.2016
    287Крестный ход и День крещения Киевской Руси
    В здании Кабмина все-таки ожидали провокаций или обострения конфликта. Внутри, во дворе, спецкор "ГС" Александр Ивасивка насчитал два или три больших автобуса, в которых расквартирована полиция. Кроме того, Крестный ход вызвал большой ажиотаж среди работников аппарата правительства.
    Крестный ход в Киеве
    На молебен пришли больше 10 тысяч человек - спецкор
    16:01 27.07.2016
    228Крестный ход и День крещения Киевской Руси
    Спецкор "ГС" Александр Ивасивка передает из центра Киева, что процессия во главе с предстоятелем Онуфрием двинулась от Владимирской горки к Киево-Печерской лавре.
    Крестный ход в Киево-Печерской лавре
    Крестный ход в Киеве завершился
    15:59 27.07.2016
    608Крестный ход и День крещения Киевской Руси
    Часть паломников разместилась на территории Киево-Печерской лавры, другие находятся возле входа в монастырь. С 17.00 в монастыре начнется всенощное бдение.
    Крестный ход в Киево-Печерской лавре
    УПЦ: власти не должны преследовать участников Крестного хода
    15:47 27.07.2016
    180Крестный ход и День крещения Киевской Руси
    В УПЦ отметили, что Крестный ход проходит в условиях давления на Украинскую православную церковь со стороны властей, СМИ и ряда организаций, предпринимаются многочисленные попытки по его дискредитации.
    Пострадавшие паломники Крестного хода
    Несколько участников Крестного хода госпитализированы - СМИ
    15:25 27.07.2016
    245Крестный ход и День крещения Киевской Руси
    По информации СМИ, на территории сквера около Владимирской горки установлено несколько пунктов неотложной помощи. Паломники жалуются на повышенное давление, некоторые теряли сознание.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны