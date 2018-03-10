Последствия Крестного хода для Украины могут быть двойственными: с одной стороны, это демонстрация общества власти, что у него есть другая позиция, люди готовы выйти на улицы, с другой – у "партии войны" появляется аргумент для "закручивания гаек" в стране.
Многие люди во власти подходят к религии и к церкви с коммерческой точки зрения, рассматривают религию и церковь только с точки зрения приобретения электорального ресурса, возможностей влияния на общественное сознание, заявил политолог Руслан Бортник.
Власть, видя 80 тысяч верующих на Крестном ходе УПЦ, сделала для себя какие-то выводы о том, что, возможно, не все воспринимают за чистую монету то, что говорит украинская власть, отмечает политолог Елена Дьяченко.
По Конституции церковь и государство между собой разделены, но никогда не была церковь полностью независимой от политики, считает политолог Василий Мокан. По его мнению, в Украине сейчас раскручивается религиозный вопрос.
Крестный ход УПЦ "Киевского патриархата" в честь дня Крещения Руси мало чем отличался от традиционных митингов националистов. Политические лозунги и патриотические слоганы здесь можно было услышать на порядок чаще молитвенных призывов.
В четверг, 28 июля, мероприятия по случаю годовщины крещения Киевской Руси, организованные Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП), прошли без нарушений, в Крестном ходе и молебне участвовали около 17 тысяч человек.
Спецкор Александр Ивасивка в эфире Голоса Столицы сообщил, что в центре города продолжаются беспрецедентные меры безопасности, и никаких конфликтных ситуаций в течение службы на Владимирской горке не возникало.
Крестный ход производил грандиозное впечатление. Если подходить со светских позиций (а именно так подходят к этому вопросу власть и "активисты"), это была действительно всенародная антивоенная демонстрация.
Управляющий делами Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Антоний (Паланич) высказал благодарность правоохранительным органам за обеспечение безопасности в передвижении участников Крестного хода.
В здании Кабмина все-таки ожидали провокаций или обострения конфликта. Внутри, во дворе, спецкор "ГС" Александр Ивасивка насчитал два или три больших автобуса, в которых расквартирована полиция. Кроме того, Крестный ход вызвал большой ажиотаж среди работников аппарата правительства.
В УПЦ отметили, что Крестный ход проходит в условиях давления на Украинскую православную церковь со стороны властей, СМИ и ряда организаций, предпринимаются многочисленные попытки по его дискредитации.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".