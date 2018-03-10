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Последствия Крестного хода для Украины могут быть двойственными: с одной стороны, это демонстрация общества власти, что у него есть другая позиция, люди готовы выйти на улицы, с другой – у "партии войны" появляется аргумент для "закручивания гаек" в стране.