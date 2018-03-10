Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил руководителей самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко и Александра Тимофеева в причастности к подготовке терактов в Киеве вместе с главой украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.
Ни один правоохранитель в Украине не отреагирует на клич линчевать иноверцев и инакомыслящих, уверена юрист Елена Лукаш. Наоборот, добавляет она, правоохранители сегодня "крышуют отморозков и их руками расправляются с неугодными".
Сирийские военные изъяли несколько тысяч единиц стрелкового оружия, запас стволов для зенитных установок, крупнокалиберные станковые пулеметы. Кроме того, было захвачено несколько грузовиков с артиллерийскими орудиями.
По информации сирийского военного источника, армия обнаружила большое количество оружия, в том числе винтовки, противотанковые комплексы и полевые пушки американского и израильского производств на складах боевиков ИГ в Дейр-эз-Зоре.
Минобороны России опубликовало видео ударов бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил по объектам запрещенной в РФ и других странах террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) на северо-востоке Сирии.
Кроме того, нагнетать политическое противостояние продолжает Михаил Саакашвили, поэтому правоохранители могут продолжить работу в усиленном режиме до декабря. Об этом заявил эксперт в сфере безопасности Сергей Пархоменко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил руководителей самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко и Александра Тимофеева в причастности к подготовке терактов в Киеве вместе с главой украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил руководителей самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко и Александра Тимофеева в причастности к подготовке терактов в Киеве вместе с главой украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.
В субботу поздно вечером полиция сообщила о трех инцидентах в Лондоне: на Лондонском мосту микроавтобус наехал на пешеходов, на рынке Боро люди получили ножевые ранения. Еще один инцидент, подробности которого пока не сообщаются, произошел в районе Воксхолл.
По словам официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, после периода сверхпристального внимания к Алеппо со стороны международных организаций спустя месяц не поступает инициатив об оказании помощи жителям города.
По свидетельству очевидцев, террорист вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме с галстуком и был принят за охранника посла. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен.
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил руководителей самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко и Александра Тимофеева в причастности к подготовке терактов в Киеве вместе с главой украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.
Сирийские военные изъяли несколько тысяч единиц стрелкового оружия, запас стволов для зенитных установок, крупнокалиберные станковые пулеметы. Кроме того, было захвачено несколько грузовиков с артиллерийскими орудиями.
Минобороны России опубликовало видео ударов бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил по объектам запрещенной в РФ и других странах террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) на северо-востоке Сирии.
Минобороны России опубликовало видеозапись пуска с подлодки "Великий Новгород" крылатых ракет "Калибр", которые нанесли удар по объектам боевиков террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра" в Сирии.
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обратился к руководителю Федеральной службы безопасности России Александру Бортникову, обвинив РФ в организации терактов на территории Украины и призвав остановиться.
Иностранные наемники из террористической группировки "Исламское государство" сбежали вместе со своими семьями из иракского Талль-Афара, сообщил командир одного из крупнейших армейских соединений иракской армии "Найнава" бригадный генерал Наджем Аль-Джабери.
Российские Ту-95мс, взлетевшие с аэродрома Энгельс, совершили перелет с дозаправкой в воздухе и нанесли в среду удар новейшими крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов "Исламского государства" на границе провинций Хама и Хомс в Сирии, сообщает Министерство обороны РФ.
Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись удара ракетами "Калибр" по объектам террористической организации ИГ в Сирии. Показан пуск ракет с кораблей и подводной лодки "Краснодар" и уничтожение нескольких объектов террористов.
В учениях были задействованы сотрудники Нацполиции, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пограничники и военнослужащие ВС Украины, а также представители силовых ведомств Молдавии, сообщило ведомство.
В последние дни из Мосула поступили сообщения СМИ о большом числе погибших жителей при авиаударах в западной части города. Курдский телеканал Rudaw сообщил, что более 200 человек в четверг погибли при бомбардировке в районе аль-Джадида.
Число жертв в результате нападения боевиков на больницу в столице Афганистана увеличилось до трех человек, пострадавших - до 54, передает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения Афганистана.
Восточная часть иракского города Мосул полностью перешла под контроль иракских военных, сообщили в Министерстве обороны Ирака. Военным удалось вытеснить боевиков радикальной группировки "Исламское государство" из последнего района к востоку от реки Тигр.
Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22м3, взлетев с территории России, нанесли удар по объектам террористов "Исламского государства" в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает в субботу департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Из нескольких городов сирийской провинции Дамаск выведены 1268 боевиков, большинство из них сложили оружие и вернулись к мирной жизни, сообщается в информационном бюллетене российского центра по примирению в Сирии.
В понедельник в сети появилось видео, снятое беспилотником освобожденного от боевиков района восточной части Алеппо. Позднее появилась информация о том, что сирийская армия зачищает последний оплот боевиков в городе.
Полиция в городе Киркук на севере Ирака задержала террориста-смертника, не дав ему совершить теракт. Полицейские остановили смертника в квартале Тисин вечером в воскресенье. Задержанному оказалось 13 лет.
Москва предложила Вашингтону начать совместные авиаудары в Сирии по отрядам террористической группировки "Джебхат ан-Нусра". Об этом в пятницу заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии оборонного ведомства.
Президент Франции Франсуа Олланд, принимая участие в торжественной церемонии в Префектуре полиции Парижа, отдал дань памяти погибшим при исполнении служебного долга сотрудникам полиции и служб безопасности.
В центре столицы Туниса во вторник взорвался автобус, перевозивший президентскую охрану. Власти страны назвали происшедшее терактом. По последней версии, взрыв осуществил смертник. Он приблизился к автобусу и подорвал себя. Погибли не менее 12 человек.
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил руководителей самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко и Александра Тимофеева в причастности к подготовке терактов в Киеве вместе с главой украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.