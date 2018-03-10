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    терроризм

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 343
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    Брифинг СБУ по поводу задержания Рубана. Видео
    Глава СБУ обвинил Захарченко и Тимофеева в подготовке терактов в Киеве 
    01:12 10.03.2018
    153Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил руководителей самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко и Александра Тимофеева в причастности к подготовке терактов в Киеве вместе с главой украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.
    Георгий Тука
    Тука назвал Рубана "пешкой" и заявил о политическом крыле террористов
    00:53 10.03.2018
    231Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    По словам заместителя министра Георгия Туки, с Рубаном действовала группа людей, политическая группировка, потому что все дальнейшие действия должны были привести к каким-управляемым последствиям.
    Момент расстрела женщин у храма в Дагестане попал на видео. Видео
    Момент расстрела женщин у храма в Дагестане попал на видео 
    04:11 19.02.2018
    1695
    Администрация Кизляра назвала имя открывшего стрельбу около храма в воскресенье, им оказался 22-летний Халил Халилов, сообщается на сайте мэрии.
    Наручники
    Украина выдала Узбекистану сирийского террориста
    10:47 15.02.2018
    105Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По информации СМИ, уроженец Самаркандской области, попавший под влияние "Таухид валь-Джихад", был задержан в Украине и выдан узбекской стороне.
    Государственный флаг Нидерландов на здании посольства Нидерландов в Москве
    В Москве в посольство Нидерландов принесли конверт с белым порошком
    10:33 15.02.2018
    83
    По информации источника в экстренных службах, секретариат посольства Нидерландов получил конверт с белым порошком, специалисты сейчас проверяют содержимое.
    Су-25 ВКС России на авиабазе Хмеймим. Архивное фото
    В США заявили, что Москва мешает коалиции бороться с боевиками в Сирии
    01:49 12.02.2018
    332Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    В отчете генерального инспектора Министерства обороны США американские военные проанализировали действия российских вооруженных сил на территории Сирии с октября по декабрь 2017 года.
    На месте сбитого российского Су-25 в Сирии
    Напарник погибшего в Сирии пилота РФ сообщил подробности последнего боя
    09:17 07.02.2018
    1087Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По словам ведомого командира звена российских штурмовиков СУ-25СМ Романа Филипова, когда ПЗРК сработал по машине командира, летчик до конца прикрывал командира в воздухе.
    Силы безопасности Афганистана
    СМИ сообщают об интенсивной перестрелке в районе военной академии в Кабуле
    05:27 29.01.2018
    158Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте
    По информации СМИ, утром в понедельник группа неизвестных напала на Национальный оборонный университет имени Маршала Фахима, силы безопасности перекрыли дороги, ведущие к учебному заведению.
    На месте взрыва в Кабуле. Архивное фото
    Трамп потребовал решительных действий против талибов
    00:19 28.01.2018
    148Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте
    По словам президент США Дональда Трамп, "жесткость "Талибана" не должна восторжествовать". Он также призвал мировое сообщество "принять решительные меры против талибов и тех, кто их поддерживает".
    Заседание Верховной Рады 16 января 2018 года
    Рада не смогла признать ДНР и ЛНР террористическими организациями
    16:57 16.01.2018
    1494Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    За поправку к законопроекту о реинтеграции Донбасса, в которой предполагается признать ДНР и ЛНР террористическими организациями, проголосовали только 76 парламентариев из 340 присутствующих.
    Елена Лукаш. Архивное фото
    Когда терроризм стал в Украине государственной политикой?
    18:44 09.01.2018
    1509Радикальный экстремизм охватил Украину
    Ни один правоохранитель в Украине не отреагирует на клич линчевать иноверцев и инакомыслящих, уверена юрист Елена Лукаш. Наоборот, добавляет она, правоохранители сегодня "крышуют отморозков и их руками расправляются с неугодными".
    Сирийская армия. Архивное фото
    В Сирии сообщили о крупной атаке боевиков под Дамаском
    17:19 03.01.2018
    302Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По информации СМИ, террористы вышли из зоны деэскалации и, нарушив перемирие, атаковали здание криминальной полиции. Боевики при нападении подорвали несколько заминированных автомобилей.
    Ситуация в Алеппо
    Эхом в 2018-том. Главные международные события 2017 года
    17:41 02.01.2018
    82Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    2017 год стабильности на мировой арене не добавил и не убавил. Во многом это связано с ситуацией внутри США, их внешнеполитическим курсом.
    В Сирии найдены два крупных захоронения жертв ИГ
    Военные обнаружили два крупнейших захоронения жертв боевиков ИГ в Сирии
    06:15 31.12.2017
    176Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По словам полевого командира, в одной из траншей нашли 115 тел жертв расправ боевиков. Тела погибших были доставлены в военный госпиталь для опознания.
    На месте теракта в Нью-Йорке, 11 декабря 2017
    Ответ за Иерусалим? Взрыв на Манхэттене: Нью-Йорк в шоке
    15:00 12.12.2017
    660
    В Нью-Йорке удалось предотвратить крупный теракт в самом центре города, а в результате произошедшего взрыва пострадали несколько человек и сам организатор.
    На месте подрыва польского автобуса
    Украина - колыбель терроризма в Восточной Европе
    14:14 12.12.2017
    1523Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Киев последовательно генерирует революционно-террористический хаос и проецирует его на всей украинской территории и на соседние страны.
    Сирийская армия показала оружие, захваченное у боевиков ИГ. Видео
    В Сирии показали тонны оружия НАТО, захваченного у боевиков ИГ 
    01:35 03.12.2017
    743Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Сирийские военные изъяли несколько тысяч единиц стрелкового оружия, запас стволов для зенитных установок, крупнокалиберные станковые пулеметы. Кроме того, было захвачено несколько грузовиков с артиллерийскими орудиями.
    Сирийская армия прорвала осаду города Дейр-эз-Зор
    Армия Сирии нашла американское оружие США и Европы на складах ИГ
    17:17 30.11.2017
    451Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По информации сирийского военного источника, армия обнаружила большое количество оружия, в том числе винтовки, противотанковые комплексы и полевые пушки американского и израильского производств на складах боевиков ИГ в Дейр-эз-Зоре.
    Минобороны РФ опубликовало видео ударов Ту-22М3 по боевикам ИГ. Видео
    Авиудар ВКС России по боевикам ИГ в Сирии. Съемки из истребителя Су-35С 
    23:34 25.11.2017
    1052Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Минобороны России опубликовало видео ударов бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил по объектам запрещенной в РФ и других странах террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) на северо-востоке Сирии.
    Операция по изъятию взрывчатки в Киеве 12 ноября 2017
    Весомое мнение: в Украине сейчас максимальная террористическая угроза
    13:55 13.11.2017
    343Криминальные войны в Украине
    Кроме того, нагнетать политическое противостояние продолжает Михаил Саакашвили, поэтому правоохранители могут продолжить работу в усиленном режиме до декабря. Об этом заявил эксперт в сфере безопасности Сергей Пархоменко.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Момент расстрела женщин у храма в Дагестане попал на видео. Видео
    Момент расстрела женщин у храма в Дагестане попал на видео 
    04:11 19.02.2018
    1695
    Администрация Кизляра назвала имя открывшего стрельбу около храма в воскресенье, им оказался 22-летний Халил Халилов, сообщается на сайте мэрии.
    Су-25 ВКС России на авиабазе Хмеймим. Архивное фото
    В США заявили, что Москва мешает коалиции бороться с боевиками в Сирии
    01:49 12.02.2018
    332
    В отчете генерального инспектора Министерства обороны США американские военные проанализировали действия российских вооруженных сил на территории Сирии с октября по декабрь 2017 года.
    Георгий Тука
    Тука назвал Рубана "пешкой" и заявил о политическом крыле террористов
    00:53 10.03.2018
    231
    По словам заместителя министра Георгия Туки, с Рубаном действовала группа людей, политическая группировка, потому что все дальнейшие действия должны были привести к каким-управляемым последствиям.
    Брифинг СБУ по поводу задержания Рубана. Видео
    Глава СБУ обвинил Захарченко и Тимофеева в подготовке терактов в Киеве 
    01:12 10.03.2018
    153
    Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил руководителей самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко и Александра Тимофеева в причастности к подготовке терактов в Киеве вместе с главой украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.
    Наручники
    Украина выдала Узбекистану сирийского террориста
    10:47 15.02.2018
    105
    По информации СМИ, уроженец Самаркандской области, попавший под влияние "Таухид валь-Джихад", был задержан в Украине и выдан узбекской стороне.
    Государственный флаг Нидерландов на здании посольства Нидерландов в Москве
    В Москве в посольство Нидерландов принесли конверт с белым порошком
    10:33 15.02.2018
    83
    По информации источника в экстренных службах, секретариат посольства Нидерландов получил конверт с белым порошком, специалисты сейчас проверяют содержимое.
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