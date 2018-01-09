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    Когда терроризм стал в Украине государственной политикой?

    Тема:

    Националистический радикализм крепчает (107)

    (обновлено: )28850
    Ни один правоохранитель в Украине не отреагирует на клич линчевать иноверцев и инакомыслящих, уверена юрист Елена Лукаш. Наоборот, добавляет она, правоохранители сегодня "крышуют отморозков и их руками расправляются с неугодными".
    Елена Лукаш. Архивное фото
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    Командир Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Андрей Стемпицкий 7 января вместе с поздравлениями с Рождеством призвал к "насилию и нетерпимости" к "пророссийской сволочи". Стемпицкий написал об этом в Facebook.

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    "Самый  действенный вариант, который я предлагаю – если известно о сепарах или об их структуре или пророссийской сволочи, надо сообщить официально в СБУ. В случае их бездействия (а это 90%), их должны нейтрализовать неизвестные украинцы. То же самое и с титушками, наркоторговцами, насильниками, мажорами, на которых нет управы, и криминалом – местные подразделения самообороны, которые мы инициируем, должны решить кардинально вопрос после бездействия Национальной полиции. Эти уроды несут опасность всем нам. Если с ними не могут справиться те, кто обязаны это сделать по Конституции, это сделают граждане Украины. Да, я призываю к насилию и нетерпимости. Ради спокойной жизни наших жен, детей и будущего нации. Христос рождается!  P. S. Господа силовики, к работе!" – написал командир Дук "Правый сектор". 

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    Обращение Стемпицкого на своей странице в Facebook прокомментировала юрист Елена Лукаш.

    Священник православной церкви. Архивное фото
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    "Публичные призывы к насилию и "нейтрализации". Ни один правоохранитель не отреагирует на клич линчевать иноверцев и инакомыслящих. Наоборот, они сегодня крышуют отморозков и их руками расправляют с неугодными. Терроризм как государственная политика. Промолчат посольства, грантоеды и шкурки журналистов", – отметила Лукаш. 

    Сидеть ведь нужно, продолжила она, за пост в сетях, журналистскую работу, критику, и порванный портрет Портрета. 

    "Да? А призывы к насилию и внесудебным расправам, выходит, законны. Ах, этот новый чудный мир! Эти успешные реформы: полиции; прокуратуры; судебной ветви. Как мало мы знали о демократии и справедливости раньше", – сообщила юрист. 

    Она также процитировала отрывок из песни Бориса Гребенщикова "500".

    "Патриотизм значит просто "убей иноверца".

    Эта трещина проходит через мое сердце.

    В мутной воде не видно концов.

    Мертвые хоронят своих мертвецов."

    Скриншот с сайта Facebook

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