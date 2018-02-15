Украина выдала Узбекистану сирийского террориста

КИЕВ, 15 фев – РИА Новости Украина. Правоохранительные органы Украины выдали коллегами из Узбекистана подозреваемого в участии в боевых действиях в Сирии и попытках организовать ограбление банков в России для финансирования деятельности радикальной группировки "Таухид валь-Джихад", сообщает в четверг телеканал "Узбекистан 24".

"В ходе оперативных мероприятий Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана уроженец Самаркандской области, попавший под влияние "Таухид валь-Джихад", был задержан в Украине и выдан узбекской стороне", — говорится в телесюжете со ссылкой на оперативные материалы СНБ.

По данным телеканала, в 2015 году задержанный выехал на заработки в Россию, позднее перебрался через Турцию в Сирию, где прошел военную подготовку в лагере "Таухид валь-Джихад". С января по сентябрь 2016 года в рядах боевиков он принял участие в боевых действиях на территории сирийских провинций Марата, Латакия и Хама и был ранен в плечо. После ранения он получил задание вернуться в Россию и организовать ограбления нескольких банков для финансирования деятельности радикальной группировки.

"Нам сказали, что мы должны пойти в Россию и ограбить ювелирные магазины, большие банки. Награбленное нужно было отправить в Грузию, а оттуда в Сирию. Некоторое время мы находились в Турции, там нас задержали", — сообщил задержанный в сюжете телеканала. По его словам, с помощью местных адвокатов он добился депортации в Украину, однако позже украинские спецслужбы по запросу узбекской стороны выдворили его на родину.

"По данному факту в отношении Шерзода Жураева возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК, на данный момент ведутся следственные действия", — отмечает телеканал.

Ранее представитель правоохранительных органов республики сообщал РИА Новости, что в январе двое граждан Узбекистана были арестованы в Ташкенте по подозрению в пропаганде и вербовке в ряды террористов для участия в боевых действиях в Сирии. По данным следствия, арестованные были связаны с представителями радикальных группировок "Таухид валь-Джихад" и "Тахриби Толибон".

По данным правоохранительных органов, в отношении арестованных возбуждены уголовные дела по статьям "посягательство на конституционный строй республики Узбекистан", "изготовление или распространение материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку", а также "создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях". Санкции по данным статьям предусматривают до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что девять граждан Украины погибли при нападении боевиков радикального движения "Талибан" на отель Intercontinental Hotel в Кабуле.