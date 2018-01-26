СБУ заблокировала десятки сайтов террористов

СБУ

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина.

Сотрудники СБУ заблокировали более 30 сайтов международных террористических организаций, запрещенных в Украине, сообщает пресс-центр СБУ Украины.

"Во время проверки оперативной информации, благодаря плодотворному сотрудничеству с IT-компаниями, правоохранители установили, что террористические веб-ресурсы незаконно зарегистрированы в Украине и администрируемых из других стран. В результате совместных действий был заблокирован 31 сайт, на котором пропагандировалась деятельность международных террористических организаций, запрещенных в Украине", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что В Киеве глава СБУ Василий Грицак открыл центр обеспечения кибернетической безопасности, созданный на базе Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.