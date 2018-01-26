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    Общество

    СБУ заблокировала десятки сайтов террористов

    (обновлено: )16801
    Как отметили в СБУ, "был заблокирован 31 сайт, на котором пропагандировалась деятельность международных террористических организаций, запрещенных в Украине".
    В Киеве открыли центр по обеспечению кибербезопасности
    СБУ

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. 

    Хакерская атака. Архивное фото
    REUTERS Kacper Pempel/Illustration
    В вопросах кибербезопасности Украина пока в позе страуса – Якушев
    Сотрудники СБУ заблокировали более 30 сайтов международных террористических организаций, запрещенных в Украине, сообщает пресс-центр СБУ Украины.

    "Во время проверки оперативной информации, благодаря плодотворному сотрудничеству с IT-компаниями, правоохранители установили, что террористические веб-ресурсы незаконно зарегистрированы в Украине и администрируемых из других стран. В результате совместных действий был заблокирован 31 сайт, на котором пропагандировалась деятельность международных террористических организаций, запрещенных в Украине", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что В Киеве глава СБУ Василий Грицак открыл центр обеспечения кибернетической безопасности, созданный на базе Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

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