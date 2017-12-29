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    СБУ уточнила число зафиксированных фактов террористической деятельности

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    По данным Службы безопасности Украины, "в 2017 году было зафиксировано 1286 фактов террористической деятельности". Самые громкие теракты произошли в в Киевской, Донецкой и Луганской областях.
    Здание Службы безопасности Украины (СБУ)
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины зафиксировала 1286 фактов террористической деятельности в течение 2017 года, сообщает УНН, ссылаясь на ответ спецслужбы.

    Виктор Ягун
    Виктор Ягун / Facebook
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    "В 2017 году было зафиксировано 1286 фактов террористической деятельности. Наибольшее их количество зафиксировано в Донецкой и Луганской областях и связано с проведением антитеррористической операции", — говорится в сообщении.

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    В СБУ также отметили, что 10 самых громких и резонансных террористических актов произошли в Киевской, Донецкой, Луганской, Волынской, Ровенской и Львовской областях.

    Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины проводит допросы ранее освобожденных из плена в Донбассе украинцев. На данный момент бойцов опрашивают, чтобы узнать сведения об оставшихся пленных на территории ОРДЛО. Глава СБУ Василий Грицак также заявил, что проверяются факты о возможной вербовке украинских пленных Россией.

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