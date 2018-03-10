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    Узбекистан

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Флаг Узбекистана
    Спустя 11 лет. Украина и Узбекистан возобновляют межправительственную комиссию
    20:58 01.03.2018
    138
    В третьем квартале 2018 года будет проведено заседание узбекско-украинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Ташкенте.
    Флаг Узбекистана
    В Узбекистане должников за коммуналку не будут выпускать за границу
    10:39 19.02.2018
    68
    Глава государства поручил профильным министерствам и ведомствам "разработать и внедрить с 1 мая общедоступную базу данных должников, в том числе за поставленные энергоресурсы, услуги водоснабжения и водоотведения, а также по исполнительным документам".
    Наручники
    Украина выдала Узбекистану сирийского террориста
    10:47 15.02.2018
    105Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По информации СМИ, уроженец Самаркандской области, попавший под влияние "Таухид валь-Джихад", был задержан в Украине и выдан узбекской стороне.
    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Архивное фото
    В Узбекистане запретили школьникам и медикам собирать металлолом
    05:46 20.12.2017
    284
    Практика сдачи металлолома школами, сохранившаяся с советских времен, продолжала оставаться в Узбекистане в годы независимости, однако официальные органы отрицали сообщения СМИ о фактах такого сбора.
    Влюбленная пара. Архивное фото
    В Узбекистане проходит спецоперация по выявлению девственниц - СМИ
    19:17 22.11.2017
    1543
    Как рассказал сотрудник администрации Самаркандской области, медосмотры среди школьниц и студенток проводятся "в целях предотвращения случаев суицида среди юных девушек, которые, потеряв девственность или забеременев, решают покончить с собой".
    Наручники
    Спецслужбы Узбекистана сообщили о ликвидации секс-трафика через Украину
    17:44 13.11.2017
    957
    Как сообщили в Службе национальной безопасности Узбекистана, спецслужба пресекла деятельность организованной преступной группы, которая наладила вывоз девушек за рубеж по направлению "Ташкент-Киев-Бангкок".
    Флаг Узбекистана с черной ленточкой
    "Голые" и "Красивые": смешные и странные топонимы в Узбекистане
    12:15 28.10.2017
    3289
    Названия всех регионов, городов и сел в Узбекистане имеют свои древние традиции. Один из жителей Ташкента направил в редакцию Sputnik письмо с просьбой рассказать о происхождении названия массива "Ялангач" ("Голая").
    Больница. Архивное фото
    Почти 170 человек отравились на свадьбе в Узбекистане
    12:24 27.09.2017
    271
    Все пострадавшие находились на свадьбе и ели тухум барак (вареники с яичной начинкой). Обратившимся был поставлен диагноз "пищевое отравление".
    Дочь президента Узбекистана Гульнара Каримова
    В Узбекистане арестовали дочь бывшего президента страны
    10:13 28.07.2017
    487
    Активы преступной группы, в связях с которой обвиняется старшая дочь экс-президента Узбекистана Гульнара Каримова, выявлены в 12 странах, в том числе в России, сообщает в пятницу генеральная прокуратура республики.
    Скорая помощь. Архивное фото
    В Узбекистане три человека задохнулись, пытаясь достать телефон из туалета
    09:21 17.07.2017
    434
    По данным МСЧ республики, женщина наняла двух местных жителей, чтобы достать сотовый телефон, упавший в выгребную яму. Спустившись туда, двое мужчин потеряли сознание и не смогли выбраться на поверхность.
    Флаг Узбекистана
    Узбекистан поставит в Украину авто, технику и табачную продукцию на $50 млн
    10:27 29.03.2017
    961
    По результатам двусторонних встреч заключены коммерческие контракты на поставку в Украину автотранспортных средств, текстильных изделий, электробытовой техники, строительных материалов и табачной продукции на общую сумму более 47,4 миллиона долларов.
    Флаг Узбекистана с черной ленточкой
    Товарооборот между Украиной и Узбекистаном за год упал почти на 10%
    01:46 01.03.2017
    186
    Глава украинской дипмиссии в Узбекистане Юрий Савченко сообщил, что экспорт товаров и услуг из Украины в Узбекистан за год составил 147,9 миллиона долларов и уменьшился на 18,6%.
    Наручники
    Суд арестовал гражданина Узбекистана, разыскиваемого за финансовые махинации
    15:02 19.01.2017
    142
    Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, мужчина был задержан сотрудниками контрольно-пропускного пункта "Киев" Госпогранслужбы, при себе мужчина имел паспорт гражданина Доминиканской Республики и Узбекистана.
    Победитель президентских выборов в Узбекистане Шавкат Мирзиеев
    Президент Узбекистана принял присягу и вступил в должность
    07:45 14.12.2016
    414Узбекистан. Итоги выборов президента
    Как отмечается, председатель Центральной избирательной комиссии Мирза-Улугбек Абдусаломов вручил Мирзиееву удостоверение президента Узбекистана. Затем избранный глава государства произнес присягу.
    Президент Петр Порошенко
    Порошенко пригласил Мирзиеева посетить Украину
    16:01 13.12.2016
    273
    Пресс-служба Порошенко сообщает, что в ходе телефонного разговора главы Украины и Узбекистана обсудили важность проведения в 2017 году очередного заседания совместной украинско-узбекской комиссии по всестороннему сотрудничеству.
    Шавкат Мирзиеев, победивший на выборах президента Узбекистана
    США обратили внимание на нарушения во время выборов в Узбекистане
    22:28 05.12.2016
    284Узбекистан. Итоги выборов президента
    По словам представителя Госдепартамента Марка Тонера, миссия ОБСЕ отметила "ряд отклонений" на выборах и "недостатки в избирательном процессе", но похвалила увеличившуюся прозрачность выборов.
    Порошенко открыл телевышку на горе Карачун под Славянском
    Фотоитоги 5 декабря: Порошенко и телевышка, отставка Ренци, президент Мирзиеев 
    18:59 05.12.2016
    200
    Президент Петр Порошенко в понедельник посетил церемонию открытия телебашни в районе Славянска. В 2014 году телевышка, установленная на горе Карачун под Славянском, рухнула после обстрелов.
    Победитель президентских выборов в Узбекистане Шавкат Мирзиеев
    Победитель президентских выборов в Узбекистане Шавкат Мирзиеев 
    17:13 05.12.2016
    211Узбекистан. Итоги выборов президента
    По данным ЦИК Узбекистана, исполняющий обязанности президента Шавкат Мирзиеев набрал 88,61% голосов и победил на выборах главы республики. Новый президент по видеосвязи поприветствовал своих сторонников на каждом из митингов в областных центрах Узбекистана.
    Победитель президентских выборов в Узбекистане Шавкат Мирзиеев
    Шавкат Мирзиеев: чего ждать Узбекистану?
    15:18 05.12.2016
    1819Узбекистан. Итоги выборов президента
    Новый узбекский лидер занялся "перезагрузкой" отношений с соседями по региону - Киргизией и Таджикистаном. В наследство Мирзиееву достались постоянные водные и территориальные споры, регулярно выливающиеся в перестрелки на границах.
    Шавкат Мирзиеев, победивший на выборах президента Узбекистана
    Мирзиеев после избрания президентом Узбекистана: ваше настроение дает мне силы
    14:08 05.12.2016
    440Узбекистан. Итоги выборов президента
    После объявления итогов президентских выборов Шавкат Мирзиеев также подчеркнул, что "когда проводил встречи с избирателями, то прочитал в их глазах, чего они хотят".
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    16:56 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Флаг Узбекистана
    Спустя 11 лет. Украина и Узбекистан возобновляют межправительственную комиссию
    20:58 01.03.2018
    138
    В третьем квартале 2018 года будет проведено заседание узбекско-украинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Ташкенте.
    Наручники
    Украина выдала Узбекистану сирийского террориста
    10:47 15.02.2018
    105
    По информации СМИ, уроженец Самаркандской области, попавший под влияние "Таухид валь-Джихад", был задержан в Украине и выдан узбекской стороне.
    Флаг Узбекистана
    В Узбекистане должников за коммуналку не будут выпускать за границу
    10:39 19.02.2018
    68
    Глава государства поручил профильным министерствам и ведомствам "разработать и внедрить с 1 мая общедоступную базу данных должников, в том числе за поставленные энергоресурсы, услуги водоснабжения и водоотведения, а также по исполнительным документам".
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