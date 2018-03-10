Глава государства поручил профильным министерствам и ведомствам "разработать и внедрить с 1 мая общедоступную базу данных должников, в том числе за поставленные энергоресурсы, услуги водоснабжения и водоотведения, а также по исполнительным документам".
Как рассказал сотрудник администрации Самаркандской области, медосмотры среди школьниц и студенток проводятся "в целях предотвращения случаев суицида среди юных девушек, которые, потеряв девственность или забеременев, решают покончить с собой".
Как сообщили в Службе национальной безопасности Узбекистана, спецслужба пресекла деятельность организованной преступной группы, которая наладила вывоз девушек за рубеж по направлению "Ташкент-Киев-Бангкок".
Названия всех регионов, городов и сел в Узбекистане имеют свои древние традиции. Один из жителей Ташкента направил в редакцию Sputnik письмо с просьбой рассказать о происхождении названия массива "Ялангач" ("Голая").
Активы преступной группы, в связях с которой обвиняется старшая дочь экс-президента Узбекистана Гульнара Каримова, выявлены в 12 странах, в том числе в России, сообщает в пятницу генеральная прокуратура республики.
По данным МСЧ республики, женщина наняла двух местных жителей, чтобы достать сотовый телефон, упавший в выгребную яму. Спустившись туда, двое мужчин потеряли сознание и не смогли выбраться на поверхность.
По результатам двусторонних встреч заключены коммерческие контракты на поставку в Украину автотранспортных средств, текстильных изделий, электробытовой техники, строительных материалов и табачной продукции на общую сумму более 47,4 миллиона долларов.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, мужчина был задержан сотрудниками контрольно-пропускного пункта "Киев" Госпогранслужбы, при себе мужчина имел паспорт гражданина Доминиканской Республики и Узбекистана.
Пресс-служба Порошенко сообщает, что в ходе телефонного разговора главы Украины и Узбекистана обсудили важность проведения в 2017 году очередного заседания совместной украинско-узбекской комиссии по всестороннему сотрудничеству.
По данным ЦИК Узбекистана, исполняющий обязанности президента Шавкат Мирзиеев набрал 88,61% голосов и победил на выборах главы республики. Новый президент по видеосвязи поприветствовал своих сторонников на каждом из митингов в областных центрах Узбекистана.
Новый узбекский лидер занялся "перезагрузкой" отношений с соседями по региону - Киргизией и Таджикистаном. В наследство Мирзиееву достались постоянные водные и территориальные споры, регулярно выливающиеся в перестрелки на границах.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Глава государства поручил профильным министерствам и ведомствам "разработать и внедрить с 1 мая общедоступную базу данных должников, в том числе за поставленные энергоресурсы, услуги водоснабжения и водоотведения, а также по исполнительным документам".