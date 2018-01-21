наверх
21.01.201819:52
Курсы валют НБУ
  • USD28.78+ 0.11
  • EUR35.21+ 0.23
Рубрики
Ещё
    В мире

    В результате атаки террористов на отель в Кабуле погибли 9 украинцев - СМИ

    (обновлено: )78311
    По информации СМИ, среди погибших при атаке на международный отель Intercontinental в Кабуле 9 граждан Украины.
    Горящий отель Intercontinental в Кабуле после нападения боевиков
    Фото Twitter Василия Кырилича

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Девять граждан Украины погибли при нападении боевиков радикального движения "Талибан" на отель Intercontinental Hotel в Кабуле, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на городскую полицию.

    Афганские силовики освободили захваченный отель
    euronews (на русском)
    Спецоперация силовиков по освобождению отеля в Кабуле

    По данным полиции, в результате нападения погибли девять украинцев, один немец, один грек и один гражданин Казахстана. Личности еще двух человек пока не установлены. Ранее официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что в результате атаки в Кабуле погиб один гражданин Украины.

    Вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel вечером в субботу. Телеканал Tolo News сообщил, что атака, длившаяся около 18 часов, была подавлена. В итоге удалось спасти 126 человек, в том числе 41 иностранца. Ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение "Талибан", в атаке участвовали пять боевиков группировки. По данным источника телеканала Tolo News, в атаке боевиков погибли 43 человека, но МВД подтверждает гибель только 18 человек. По данным министерства, среди них – 14 иностранцев.

    Представитель афганской авиакомпании Kam Air отметил, что в отеле погибли 11 иностранных сотрудников компании, еще девять пропали без вести. Представитель компании добавил, что среди погибших иностранцев есть украинцы и венесуэльцы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Самолет в аэропорту. Архивное фото
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Ситуация в Донбассе. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Травматическое оружие
    Криминальные войны в Украине
    Президент Турции Тайип Эрдоган выступил на конференции в Анкаре, Турция
    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире