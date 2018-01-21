В результате атаки террористов на отель в Кабуле погибли 9 украинцев - СМИ

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Девять граждан Украины погибли при нападении боевиков радикального движения "Талибан" на отель Intercontinental Hotel в Кабуле, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на городскую полицию.

По данным полиции, в результате нападения погибли девять украинцев, один немец, один грек и один гражданин Казахстана. Личности еще двух человек пока не установлены. Ранее официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что в результате атаки в Кабуле погиб один гражданин Украины.

Вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel вечером в субботу. Телеканал Tolo News сообщил, что атака, длившаяся около 18 часов, была подавлена. В итоге удалось спасти 126 человек, в том числе 41 иностранца. Ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение "Талибан", в атаке участвовали пять боевиков группировки. По данным источника телеканала Tolo News, в атаке боевиков погибли 43 человека, но МВД подтверждает гибель только 18 человек. По данным министерства, среди них – 14 иностранцев.

Представитель афганской авиакомпании Kam Air отметил, что в отеле погибли 11 иностранных сотрудников компании, еще девять пропали без вести. Представитель компании добавил, что среди погибших иностранцев есть украинцы и венесуэльцы.