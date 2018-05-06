Слова Трампа о теракте в Париже вызвали волну возмущения во Франции

Brendan Smialowski / AFP

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп вызвал волну возмущения во Франции, сказав, что теракта в концертном зале "Батаклан" в Париже могло не быть, если бы у граждан было оружие. С таким заявлением президент США выступил в обращении к Национальной стрелковой ассоциации в Техасе.

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"Никто не имеет оружия в Париже и мы все помним более 130 человек, а также огромное количество людей, которые были ужасно, ужасно ранены. Вы заметили, что о них никто не говорит", — сказал он аудитории, напомнив терракт произошедший в 2015 году в Париже в концертном зале Батаклан.

"Они были жестоко убиты небольшой группой террористов, у которых было оружие, они не спешили и застрелили их одного за другим", — добавил Трамп. При этом он, подражая террористам и изображая стрельбу, сказал: "Бум, иди сюда. Бум, иди сюда. Бум".

Трамп добавил, что если бы хотя бы у одного из людей в том зале было оружие, то террористы или "убежали, или были бы застрелены и это была бы совсем другая история".

— AFP news agency (@AFP) 5 травня 2018 р.

​В свою очередь во Франции возмутились такому замечанию президента США и призвали его проявить уважение к жертвам "худшего кровопролития на французской земле со времен Второй мировой войны".

Группа 13 Onze 15, которая представляет пострадавших в результате терракта в Батаклане, потребовала официальной реакции от французского правительства на это заявление.

"Наша реакция — прежде всего отвращение к неприемлемой клоунаде на эту тему", — сказал лидер организации Филипп Дюперрон.

"Франция выражает свое твердое несогласие с комментариями президента Трампа об атаках 13 ноября 2015 года в Париже и просит уважать память жертв", — говорится в заявлении пресс-секретаря министерства иностранных дел Аньес фон дер Мюль.

"Франция гордится тем, что является безопасной страной, где приобретение и владение оружием строго контролируется", — говорится в заявлении.

"Статистика жертв огнестрельного оружия не заставляет нас хотеть изменить этот выбор", — резюмировали в МИД Франции.

Другие жертвы написали гневные сообщения, адресованные президенту США, в Twitter.

Бывший президент Франции Франсуа Олланд и экс-премьер-министр Мануэль Вальс, которые находились у власти во время атаки 2015 года, также выразили свое возмущение в отдельных заявлениях. Олланд назвал слова Трампа "позорными" и сказал, что они (слова) "много рассказали о том, что он (Трамп) думает о Франции и ее ценностях". Вальс написал в Twitter "неприличный и некомпетентный. Что еще я могу сказать?"

Напомним, в ноябре 2015 года в Париже совершена серия терактов. В концертном зале "Батаклан" террористы захватили заложников: двое из них привели в действие пояса смертника, одного ликвидировала полиция во время штурма. Три боевика подорвали себя рядом со стадионом "Стад де Франс", где играли футбольные сборные Франции и Германии, еще один — на бульваре Вольтер. Кроме того, боевики устроили стрельбу в нескольких кафе и ресторанах.

Жертвами атак стали 130 человек, несколько сотен ранены.

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Позднее сообщалось, что власти Франции установили личности троих подозреваемых в причастности к терактам: гражданин Франции 29-летний Исмаил Омар Мостефаи, Абдулакбак Б. 1990 года рождения, рядом с телом которого был обнаружен сирийский паспорт, и гражданин Сирии Ахмед Алмохаммед, которого также причисляют к организаторам терактов. Кроме того, в атаке участвовал 20-летний гражданин Франции Биляль Хадфи.

Позже французская радиостанция RTL раскрыла имя предполагаемого организатора парижских терактов. По ее данным, за атаками стоял 27-летний сириец Абдельхамид Абауд.