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    Аль-Каида в Исламском Магрибе

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Солдат из Объединенных Арабских Эмиратов стоит на страже рядом с военным самолетом ОАЭ в аэропорту Адена, Йемен
    Не менее 800 боевиков "Аль-Каиды" ликвидированы в Йемене
    05:38 25.04.2016
    491Военная кампания в Йемене
    По информации представителя арабской коалиции и правительственных войск Йемена, военная операция на юге страны привела к ликвидации более чем 800 членов "Аль-Каиды" и некоторых лидеров этой организации.
    Террористическая атака на отели в Кот-д'Ивуаре. Видео
    Террористическая атака на отели в Кот-д'Ивуаре 
    15:27 14.03.2016
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    Стрельба произошла в воскресенье днем в курортном городе Гран-Басам на юге Кот-д'Ивуара. Президент страны Алассан Уаттара заявил, что жертвами нападения стали 16 человек, в том числе 14 гражданских.
    Член Аль-Каиды у горящего танка. Архивное фото
    "Аль-Каида Магриба" взяла на себя ответственность за нападения в Кот-д'Ивуаре
    23:11 13.03.2016
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    На одном из телевизионных каналов группировка сообщила, что три "героя" из числа участников группировки смогли взять штурмом курортный комплекс.
    Захваченный террористами отель в Буркина-Фасо
    Более 60 заложников выведены из захваченного боевиками отеля в Буркина-Фасо
    06:53 16.01.2016
    583Атака террористов на отель в Буркина-Фасо
    Штурм продолжается отеля в столице Буркина-Фасо, в нем участвуют силы Буркина-Фасо при поддержке французских спецслужб, сообщил сообщил министр связи Буркина-Фасо.
    Захваченный террористами отель в столице Буркина-Фасо Уагадугу
    Более 30 заложников, включая министра, освобождены из отеля в Буркина-Фасо
    05:58 16.01.2016
    111Атака террористов на отель в Буркина-Фасо
    Из захваченного террористами отеля в столице Уагадугу освобождены 33 заложника, среди которых министр из состава правительства страны, сообщил министр связи Буркина-Фасо.
    Атака террористов на отель в столице Буркина-Фасо
    Спецслужбы Буркина-Фасо вывели несколько десятков заложников из захваченного отеля - ТВ
    03:53 16.01.2016
    59Атака террористов на отель в Буркина-Фасо
    Силы безопасности Буркина-Фасо сумели освободить нескольких заложников из захваченного боевиками отеля. По информации ряда СМИ, речь идет о нескольких десятках заложников.
    Нападение на отель в столице Буркина Фасо
    Спецслужбы Буркина-Фасо начали штурм захваченного боевиками столичного отеля
    03:41 16.01.2016
    52Атака террористов на отель в Буркина-Фасо
    В лобби отеля ворвались две группы силовиков. Очевидцы не слышали выстрелов в момент начала штурма, при этом часть помещения была охвачена огнем.
    Атака террористов на отель в столице Буркина-Фасо
    Военные США и Франции помогают в операции у захваченного отеля в Буркина-Фасо
    03:22 16.01.2016
    290Атака террористов на отель в Буркина-Фасо
    Министр иностранных дел Альфа Барри страны не исключил привлечения французских военных к операции по освобождению заложников. Один из военных специалистов США в Буркина-Фасо подставляет "рекомендации и помощь" французским силам в районе отеля.
    Нападение на отель в столице Буркина-Фасо
    Жертвами атаки на отель в столице Буркина-Фасо стали не менее 20 человек
    02:57 16.01.2016
    245Атака террористов на отель в Буркина-Фасо
    "У нас нет точных цифр, однако их не меньше 20 человек. У нас по меньшей мере 15 человек с огнестрельными ранениями и пострадавших, которые в панике пытались покинуть место инцидента ", - заявил глава местной больницы Роберт Сангаре.
    Столица Буркина-Фасо
    Ответственность за захват отеля в Буркина-Фасо взяла "Аль-Каида в Магрибе"
    02:15 16.01.2016
    128Атака террористов на отель в Буркина-Фасо
    Террористы группировки "Аль-Каида в странах исламского Магриба", совершившие в ноябре нападение на столичный отель в соседней Мали, взяли на себя ответственность за захват заложников в столичном отеле в Буркина-Фасо.
    Боевики Исламского государства. Архивное фото
    Экстремисты угрожают совершить теракты в Неаполе, Риме и Мадриде
    23:34 07.01.2016
    1080Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    На видео показаны теракты, а также содержатся кадры с членами группировки в Мали – в том числе одного гражданина Испании родом из Мелильи по имени Абу аль-Нур аль-Андалуси.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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