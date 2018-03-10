По информации представителя арабской коалиции и правительственных войск Йемена, военная операция на юге страны привела к ликвидации более чем 800 членов "Аль-Каиды" и некоторых лидеров этой организации.
Министр иностранных дел Альфа Барри страны не исключил привлечения французских военных к операции по освобождению заложников. Один из военных специалистов США в Буркина-Фасо подставляет "рекомендации и помощь" французским силам в районе отеля.
"У нас нет точных цифр, однако их не меньше 20 человек. У нас по меньшей мере 15 человек с огнестрельными ранениями и пострадавших, которые в панике пытались покинуть место инцидента ", - заявил глава местной больницы Роберт Сангаре.
Террористы группировки "Аль-Каида в странах исламского Магриба", совершившие в ноябре нападение на столичный отель в соседней Мали, взяли на себя ответственность за захват заложников в столичном отеле в Буркина-Фасо.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".