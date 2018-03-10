По информации СМИ, существуют веские доказательства того, что безоружные афганские гражданские лица, которые рассматривались как потенциальные боевики Талибана, были убиты, а не задержаны во время рейдов в их домах.
Британская разведка полагает, что террористическая группировка ИГ и другие радикальные движения могли разработать пути установки взрывчатых материалов в ноутбуки и мобильные телефоны так, чтобы они могли остаться незамеченными при досмотре.
По данным СМИ, речь идет не о подтверждении "сальных обвинений" в адрес Трампа, а о перехваченных спецслужбами "разговорах российских граждан", которые подтверждают факт некоторых встреч, упомянутых в докладе.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, есть свидетельства того, что некие иностранные спецслужбы могли стоять за некоторыми крайне интенсивными атаками на российские банки и на официальные веб-сайты.
Побывав на прошлой неделе в столице Бельгии, корреспондент РИА Новости Украины констатирует - ответственность за погибших лежит на тех, кто занимается в Брюсселе обеспечением безопасности мест массового скопления людей.
Суд приговорил 32-летнего гражданина Эстонии Максима Груздева к четырем годам лишения свободы. 21-летний гражданин Эстонии Александр Руднев был приговорен к двум годам, а 42-летний Павел Романов с неопределенным гражданством — к 4 годам и 10 месяцам тюрьмы.
"Конфликт вокруг столичного помещения, которое арендуется центральным офисом партии "УКРОП", - исключительно корпоративный. Здесь нет политики, а лишь спор между двумя коммерческими структурами", - заявляет Служба безопасности Украины.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".