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    спецслужбы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 21
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    СБУ. Архивное фото
    Пархоменко: оценка работы спецслужб – лучше, чем удовлетворительно
    19:26 05.01.2018
    228
    Главная проблема работы украинских спецслужб – отсутствие координации и конкуренция, чтобы показать власти и народу, кто лучше работает, подчеркнул Сергей Пархоменко.
    Полиция в Турции. Архивное фото
    В Турции спецслужбы проводят масштабную спецоперацию, задержаны сотни военных
    08:47 29.11.2017
    259Турция послепереворотная: Эрдоган, РФ и ЕС
    Ордера на арест 360 человек выдала прокуратура Стамбула. Задержанные подозреваются в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.
    Боевые действия на юге Афганистана
    ВВС Британии скрывали убийства гражданских в Афганистане - СМИ
    05:55 02.07.2017
    301
    По информации СМИ, существуют веские доказательства того, что безоружные афганские гражданские лица, которые рассматривались как потенциальные боевики Талибана, были убиты, а не задержаны во время рейдов в их домах.
    Картер Пейдж. Архивное фото
    Пейдж назвал "абсолютно фальшивыми" доказательства о его работе на Россию - СМИ
    04:58 17.04.2017
    120
    По словам экс-советника президента США Дональда Трампа Картера Пейджа, ошибки в докладе спецслужб настолько смехотворные и забавные, что "просто нет слов". Это настолько дико, что "просто потрясает".
    Полиция Британии
    Спецслужбы Британии предупредили о риске терактов в аэропортах и на АЭС - СМИ
    05:43 02.04.2017
    94Неспокойная Европа. Нападение на военных в Брюсселе
    Британская разведка полагает, что террористическая группировка ИГ и другие радикальные движения могли разработать пути установки взрывчатых материалов в ноутбуки и мобильные телефоны так, чтобы они могли остаться незамеченными при досмотре.
    Убийство Дениса Вороненкова
    Эксперт: в убийстве Вороненкова нет следов ФСБ
    21:20 23.03.2017
    1008Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    В эфире радиостанции "Голос Столицы" эксперт по вопросам государственной безопасности Василий Вовк заявил, что основная версия убийства Дениса Вороненков - бизнес-разборки.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Спецслужбы подтвердили часть компромата на Трампа - СМИ
    02:55 11.02.2017
    1095Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    По данным СМИ, речь идет не о подтверждении "сальных обвинений" в адрес Трампа, а о перехваченных спецслужбами "разговорах российских граждан", которые подтверждают факт некоторых встреч, упомянутых в докладе.
    Нобелевскиe премии за 2016 год вручили в Стокгольме
    Норвегия заподозрила РФ в попытке влияния на Нобелевский комитет
    06:46 28.01.2017
    1030Неделя Нобелевской премии
    В российском посольстве ответили, что визиты дипломатов являются стандартной практикой, а демонизация России зачастую используется для расширения полномочий спецслужб.
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
    Песков: иностранные спецслужбы могли стоять за кибератаками на банки РФ
    04:06 22.01.2017
    217США - Россия: санкции преткновения
    По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, есть свидетельства того, что некие иностранные спецслужбы могли стоять за некоторыми крайне интенсивными атаками на российские банки и на официальные веб-сайты.
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Геращенко о запрете въезда в Украину Марин Ле Пен: это преждевременно
    21:01 05.01.2017
    1820
    По мнению нардепа Антон Геращенко, Марин Ле Пен в Украину действительно не собирается, а ктроме того подобный запрет только придаст ей позитива перед ее избирателями.
    Андрей Клюев
    Клюев: смену власти в Украине заранее готовили спецслужбы США
    23:41 16.12.2016
    1197Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По словам бывшего главы администрации президента Андрея Клюева, Украина пережила две "цветные" революции и обе они были скроены по одним лекалам западными спецслужбами, именно спецслужбами США.
    Президент США Барак Обама
    Последняя официальная речь Обамы была посвящена борьбе с терроризмом
    17:01 07.12.2016
    250Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Обама предупредил, что нельзя добиться победы над терроризмом, как это, например, в войне между странами, так что США придется все время быть настороже.
    Тим Кейн. Архивное фото
    Кандидат в вице-президенты: ФБР "активно работает" для поддержки Трампа
    05:57 06.11.2016
    358Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    По словам кандидата в вице-президенты США от Демократической партии Тима Кейна, в ФБР были люди, активно работающие для того, чтобы помочь кампании Дональда Трампа.
    Барак Обама
    Обама: глава ФБР не пытается повлиять на президентские выборы
    03:56 05.11.2016
    58Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    По словам президента Барака Обамы, исторически целью как демократических, так и республиканских администраций было и должно быть, чтобы следователи и прокуроры не были вовлечены в политику.
    Взрыв в аэропорту Брюсселя
    Взрывы в Брюсселе: бездействие и самоуверенность
    15:17 22.03.2016
    859Стрельба в немецком кинотеатре
    Побывав на прошлой неделе в столице Бельгии, корреспондент РИА Новости Украины констатирует - ответственность за погибших лежит на тех, кто занимается в Брюсселе обеспечением безопасности мест массового скопления людей.
    Полиция Эстонии. Архивное фото
    Трое эстонцев получили тюремные сроки за сотрудничество со спецслужбами РФ - ТВ
    00:46 24.02.2016
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    Суд приговорил 32-летнего гражданина Эстонии Максима Груздева к четырем годам лишения свободы. 21-летний гражданин Эстонии Александр Руднев был приговорен к двум годам, а 42-летний Павел Романов с неопределенным гражданством — к 4 годам и 10 месяцам тюрьмы.
    Партия УКРОП заявила о блокировании своего офиса в Киеве
    Партия "УКРОП" не имеет отношения к конфликту вокруг своего офиса - СБУ
    19:57 19.01.2016
    132Дело Корбана
    "Конфликт вокруг столичного помещения, которое арендуется центральным офисом партии "УКРОП", - исключительно корпоративный. Здесь нет политики, а лишь спор между двумя коммерческими структурами", - заявляет Служба безопасности Украины.
    Захваченный террористами отель в Буркина-Фасо
    Более 60 заложников выведены из захваченного боевиками отеля в Буркина-Фасо
    06:53 16.01.2016
    583Атака террористов на отель в Буркина-Фасо
    Штурм продолжается отеля в столице Буркина-Фасо, в нем участвуют силы Буркина-Фасо при поддержке французских спецслужб, сообщил сообщил министр связи Буркина-Фасо.
    Атака террористов на отель в столице Буркина-Фасо
    Спецслужбы Буркина-Фасо вывели несколько десятков заложников из захваченного отеля - ТВ
    03:53 16.01.2016
    59Атака террористов на отель в Буркина-Фасо
    Силы безопасности Буркина-Фасо сумели освободить нескольких заложников из захваченного боевиками отеля. По информации ряда СМИ, речь идет о нескольких десятках заложников.
    Нападение на отель в столице Буркина Фасо
    Спецслужбы Буркина-Фасо начали штурм захваченного боевиками столичного отеля
    03:41 16.01.2016
    52Атака террористов на отель в Буркина-Фасо
    В лобби отеля ворвались две группы силовиков. Очевидцы не слышали выстрелов в момент начала штурма, при этом часть помещения была охвачена огнем.
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