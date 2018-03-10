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    спецоперация

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 72
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    Полиция сообщила подробности спецоперации в Харькове. Видео
    Стали известны детали спецоперации силовиков в Харькове 
    23:10 30.12.2017
    630Захват здания "Укрпочты" в Харькове
    Глава Харьковской полиции Олег Бех сообщил журналистам подробности проведенной спецоперации по освобождению 11 заложников, захваченных террористом-грабителем в отделении "Укрпочты" в Харькове.
    Стрельба на фабрике в Москве. Спецоперация силовиков. Видео
    Стрельба на фабрике в Москве. Спецоперация силовиков 
    11:17 27.12.2017
    266
    Столичная полиция опровергает информацию о заложниках в здании фабрики, где бывший собственник устроил стрельбу, в результате которой один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
    Александр Турчинов. Архивное фото
    В ВСУ обвинили Турчинова в отказе вводить спецназ в Крым в 2014
    11:38 14.12.2017
    1667Крымский вопрос. Компенсация или война?
    По словам экс-заместителя начальника Генштаба ВСУ Юрия Думанского, ВСУ были готовы противодействовать присоединению Крыма, так как знали об этом заранее, но Александр Турчинов не стал предпринимать никаких действий по совету "западных партнеров".
    Ростислав Кравец
    НАБУ может "похвастаться" тысячей нераскрытых дел — Кравец
    17:16 01.12.2017
    194Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Провокации взяточничества со стороны НАБУ говорят о непрофессионализме его сотрудников, отметил юрист.
    Террорист ИГ Ахмед Чатаев. Архивное фото
    Один из самых известных террористов ИГ убит во время спецоперации в Тбилиси
    13:35 01.12.2017
    372Двойной теракт в Стамбуле
    По информации Службы госбезопасности Грузии, после двадцатичасовой спецоперации осуществилась ликвидация двух членов преступной группы, находящийся в квартире Ахмед Чатаев покончил с собой.
    Брифинг руководителей САП Холодницкого и НАБУ Сытника после встречи с Юрием Луценко. Видео
    Под дверями Генпрокуратуры. Холодницкий и Сытник о встрече с Луценко 
    13:00 30.11.2017
    434Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Никого из детективов Национального антикоррупционного бюро не задержат из-за истории о взятке чиновнику Государственной миграционной службы, сообщил директор НАБУ Артем Сытник после двухчасовой встречи с генеральным прокурором Юрием Луценко под ГПУ.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Луценко был "не в курсе" спецоперации НАБУ - Сытник
    12:49 30.11.2017
    1304Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    На встрече с генпрокурором Юрием Луценко директор НАБУ Артем Сытник выяснил, что СБУ и ГПУ не обладали всей информацией о операции НАБУ по выявлению коррупции в ГМС.
    Военный в зоне АТО. Архивное фото
    Соцсети о переименовании АТО: те же яйца, только в профиль…
    16:51 06.09.2017
    1096
    Антитеррористическую операцию на Донбассе собираются переименовать. Как новое определение "операция по обороне Украины" повлияет на события на Востоке страны и что пишут о грядущем измененнии названий сами украинцы в соцсетях?
    Спецназ в Буркина-Фасо. Архивное фото
    В результате нападения на кафе в Буркина-Фасо погибли 17 человек
    05:10 14.08.2017
    199
    Трое мужчин подъехали к кафе "Стамбул" на машине около 21.30 по местному времени (00.30 по Киеву) и открыли огонь по посетителям кафе, сидевшим на террасе. После чего армия начала операцию против преступников, завязалась перестрелка.
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    И грянет "Буря"! Грозит ли Донбассу очистка территории в хорватском духе?
    09:12 09.08.2017
    16238Донбасс: новое перемирие
    Публично клянясь в верности "Минску", Киев не перестает мечтать о разрешении конфликта в Донбассе не дипломатическим, а военным путем. Успех хорватской операции "Буря" в 1995 г. завораживает сторонников "парада победы" в Донецке.
    Ситуация в поселке Кратово Московской области
    Ликвидация "кратовского стрелка" под Москвой. Спецоперация силовиков 
    01:41 11.06.2017
    548
    По словам главы МВД России Владимира Колокольцева, личный состав полиции и Росгвардии работал в сложных условиях, дополнительные сложности создало наступление темного времени суток. Территория проведения спецоперации составила около 36 соток
    Ситуация в поселке Кратово Московской области
    МВД России подтверждает ликвидацию "кратовского стрелка"
    00:36 11.06.2017
    261
    По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, злоумышленника удалось обнаружить в ходе совместных слаженных действий сотрудников МВД России и Росгвардии. При задержании он оказал активное сопротивление и был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов.
    В Киеве произошла стрельба с участием сотрудников СБУ
    С молотками на микроавтобус. Спецоперация СБУ в центре Киева 
    18:07 11.04.2017
    516
    По словам очевидцев происшествия, Volkswagen стоял припаркованным на переходе не менее часа. В какой-то момент к нему сзади подъехал еще один бус и из него вышли сотрудники Службы безопасности Украины.
    Пентагон
    Пентагон: при ударе в Йемене могли погибнуть мирные жители
    04:05 02.02.2017
    82Военная кампания в Йемене
    Согласно заявлению Центрального командования американских вооруженных сил, группа специалистов констатировала, что в результате удара в Йемене 29 января могли погибнуть мирные граждане. Среди жертв могут быть дети.
    Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
    Кадыров: трое боевиков ликвидированы в Чечне, двое правоохранителей погибли
    04:14 30.01.2017
    234
    По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, спецоперация проводилась в городе Шали, где правоохранители предприняли попытку остановить подозрительных лиц, приближающихся к посту.
    Спецоперация в Дагестане, ликвидированы три боевика. Видео
    Спецоперация в Дагестане, ликвидированы три боевика 
    03:26 30.01.2017
    198
    Национальный антитеррористический комитет РФ подтвердил ликвидацию трех бандитов в результате операции в дагестанском Хасавюрте. Потерь среди личного состава сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет.
    Удар арабской коалиции в провинции Саада на севере Йемена. Архивное фото
    Спецназ США уничтожил в Йемене 14 боевиков "Аль-Каиды" - Трамп
    00:16 30.01.2017
    214Военная кампания в Йемене
    По словам президента Дональда Трампа, в ходе успешно проведенной спецоперации против штаба "Аль-Каиды на Аравийском полуострове" американские войска уничтожили около 14 боевиков и захватили важные разведданные.
    Спецоперация полиции Киева
    Полиция Киева задержала 29 налетчиков на игорные заведения
    01:20 07.01.2017
    357Взрыв в здании полиции в Ровно
    Во время проведения спецоперации все участники разбойного нападения оказались в руках правоохранителей. Похищенные вещи, топор и другие предметы изъяты.
    СБУ прикрыла конвертационный центр в зоне АТО. Видео
    СБУ прикрыла конвертационный центр в зоне АТО 
    05:40 30.12.2016
    268Взрыв в здании полиции в Ровно
    Деятельность межрегионального конвертационного центра с офисом в Рубежном в Луганской области прекратила Служба безопасности Украины совместно с фискальной службой.
    Кадры спецоперации ФСБ против сторонников ИГ, готовивших теракты в Москве. Видео
    Кадры спецоперации ФСБ против сторонников ИГ, готовивших теракты в Москве 
    03:46 30.12.2016
    267Лондон. Наезд авто на пешеходов
    ФСБ России опубликовала видеозапись оперативной съемки задержания в Дагестане сторонников "Исламского государства", которые готовили теракты в Москве на Новый год.
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