Столичная полиция опровергает информацию о заложниках в здании фабрики, где бывший собственник устроил стрельбу, в результате которой один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
По словам экс-заместителя начальника Генштаба ВСУ Юрия Думанского, ВСУ были готовы противодействовать присоединению Крыма, так как знали об этом заранее, но Александр Турчинов не стал предпринимать никаких действий по совету "западных партнеров".
Никого из детективов Национального антикоррупционного бюро не задержат из-за истории о взятке чиновнику Государственной миграционной службы, сообщил директор НАБУ Артем Сытник после двухчасовой встречи с генеральным прокурором Юрием Луценко под ГПУ.
Антитеррористическую операцию на Донбассе собираются переименовать. Как новое определение "операция по обороне Украины" повлияет на события на Востоке страны и что пишут о грядущем измененнии названий сами украинцы в соцсетях?
Трое мужчин подъехали к кафе "Стамбул" на машине около 21.30 по местному времени (00.30 по Киеву) и открыли огонь по посетителям кафе, сидевшим на террасе. После чего армия начала операцию против преступников, завязалась перестрелка.
Публично клянясь в верности "Минску", Киев не перестает мечтать о разрешении конфликта в Донбассе не дипломатическим, а военным путем. Успех хорватской операции "Буря" в 1995 г. завораживает сторонников "парада победы" в Донецке.
По словам главы МВД России Владимира Колокольцева, личный состав полиции и Росгвардии работал в сложных условиях, дополнительные сложности создало наступление темного времени суток. Территория проведения спецоперации составила около 36 соток
По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, злоумышленника удалось обнаружить в ходе совместных слаженных действий сотрудников МВД России и Росгвардии. При задержании он оказал активное сопротивление и был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов.
По словам очевидцев происшествия, Volkswagen стоял припаркованным на переходе не менее часа. В какой-то момент к нему сзади подъехал еще один бус и из него вышли сотрудники Службы безопасности Украины.
Согласно заявлению Центрального командования американских вооруженных сил, группа специалистов констатировала, что в результате удара в Йемене 29 января могли погибнуть мирные граждане. Среди жертв могут быть дети.
Национальный антитеррористический комитет РФ подтвердил ликвидацию трех бандитов в результате операции в дагестанском Хасавюрте. Потерь среди личного состава сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет.
По словам президента Дональда Трампа, в ходе успешно проведенной спецоперации против штаба "Аль-Каиды на Аравийском полуострове" американские войска уничтожили около 14 боевиков и захватили важные разведданные.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Столичная полиция опровергает информацию о заложниках в здании фабрики, где бывший собственник устроил стрельбу, в результате которой один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
По словам главы МВД России Владимира Колокольцева, личный состав полиции и Росгвардии работал в сложных условиях, дополнительные сложности создало наступление темного времени суток. Территория проведения спецоперации составила около 36 соток
По словам очевидцев происшествия, Volkswagen стоял припаркованным на переходе не менее часа. В какой-то момент к нему сзади подъехал еще один бус и из него вышли сотрудники Службы безопасности Украины.
Столичная полиция опровергает информацию о заложниках в здании фабрики, где бывший собственник устроил стрельбу, в результате которой один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Никого из детективов Национального антикоррупционного бюро не задержат из-за истории о взятке чиновнику Государственной миграционной службы, сообщил директор НАБУ Артем Сытник после двухчасовой встречи с генеральным прокурором Юрием Луценко под ГПУ.
Национальный антитеррористический комитет РФ подтвердил ликвидацию трех бандитов в результате операции в дагестанском Хасавюрте. Потерь среди личного состава сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет.
Врио заместителя начальника отдела Главного управления Национальной полиции в Одесской области Анастасия Якубенко сообщила, что оперативники уголовного розыска провели спецоперацию по освобождению заложницы, за которую требовали крупный выкуп.
Четыре бандита, причастные к преступлениям террористической направленности, нейтрализованы в Дагестане в результате двух спецопераций за сутки, подтвердили в субботу в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.
В Бердянске полицейские освободили похищенную женщину, сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Запорожской области. Информация о похищении в Бердянске молодой женщины (жены одного из криминальных авторитетов) поступила в полицию 14 сентября.
Служба безопасности Украины сообщила, что освободила заложников, которых захватили на турецком судне Mehmet Unlu, находящегося в порту "Южный". Пятерых пострадавших доставили в больницу, захватчиков передали полиции.
Разоблачена преступная группировка, нелегально добывавшая янтарь в Ровненской области, в нее входили руководящие работники СБУ и областной прокуратуры, а у зампрокурора региона при обыске нашли золотые слитки и мешки с янтарем, сообщил Арсен Аваков.
Заместитель прокурора Ровенской области Андрей Боровик задержан по подозрению в организации преступной группировки, занимавшейся незаконной добычей янтаря, сообщила пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.