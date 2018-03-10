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    спецназ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 25
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    Военные учения по выживанию в джунглях
    Как готовят спецназ США выживать в джунглях (18+) 
    16:51 20.02.2018
    974
    В Таиланде проводят ежегодные международные военные учения Cobra Gold. Традиционно спецназ США и Таиланда делятся своими методами выживания в джунглях.
    Ситуация в Киеве
    Наливайченко заявил, что на Майдане был спецназ России
    15:36 07.02.2018
    2775Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По словам экс-главы СБУ Валентина Наливайченко, начиная с февраля 2014 года, почти каждую ночь против митингующих выставляли вооруженный спецназ с опознавательными знаками "Беркута", среди которого находились переодетые спецназовцы РФ.
    Российская боевая авиация на авиабазе Хмеймим в Сирии
    Российский спецназ в Сирии уничтожил диверсантов, обстрелявших Хмеймим
    16:35 12.01.2018
    912
    По информации Минобороны РФ, по прибытию террористов на объект в провинции Идлиб, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом "Краснополь".
    Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко
    СБУ могла предотвратить захват админзданий в Крыму за один день – главком ВМС
    15:25 27.12.2017
    554Крымский вопрос. Компенсация или война?
    По словам командующего Военно-морских сил Игоря Воронченко, управление СБУ в Крыму было готово предотвратить захват административных зданий в Крыму в 2014 году, для этого "27 февраля был единственный шанс".
    Спецназ задержал кортеж джипов в Днепре
    Спецназ задержал кортеж джипов в Днепре
    19:55 11.12.2017
    25609
    По словам общественного деятеля Олега Чистопольцева, прямо сейчас происходит "Маски шоу" на въезде в "Лавину", полицейский спецназ остановил кортеж джипов с номерами серии АР.
    Облава в ночном клубе Киева
    Зачистка клуба в Киеве. Выяснилась скандальная деталь
    02:53 29.10.2017
    2755
    По информации блогера Вадима Фульмахта, задержаниями и отправкой в военкомат посетителей киевского ночного клуба Jugendhub занимались сотрудники полка полиции особого назначения.
    Российский спецназ провел учения по обороне базы атомных подлодок Северного флота. Видео
    Российский спецназ провел учения по обороне базы атомных подлодок Северного флота 
    02:56 02.05.2017
    258
    Учения подразделений специального назначения по обороне главной базы подводных сил Северного флота от атаки диверсантов прошли в гарнизоне Гаджиево, сообщила пресс-служба СФ РФ.
    Спецназ Грузии с помощью резиновых пуль зачистил центр Батуми
    Спецназ Грузии с помощью резиновых пуль зачистил центр Батуми
    05:46 12.03.2017
    1769Батуми в огне. Массовые беспорядки в Грузии
    Зачистка улицы проходила без серьезных столкновений – радикально настроенные группы молодых людей, несколько часов громившие улицу, начали покидать ее сразу после появления отряда специального назначения.
    Под Винницей Силы спецопераций десантировались в тыл условного противника
    Под Винницей Силы спецопераций десантировались в тыл условного противника 
    05:46 06.03.2017
    227
    Десантирование осуществлялось из двух самолетов Ан-26 одновременно. Среди военнослужащих были и те, которые впервые выполняли десантирование с военно-транспортного самолета Ан-26, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
    Воздушный спецназ КОРД на высоте 80 метров. Вид от первого лица. Видео
    "Воздушный" спецназ КОРД на высоте 80 метров. Вид от первого лица 
    05:43 05.03.2017
    199Взрыв в здании полиции в Ровно
    В Украине в подразделении КОРД появился "воздушный спецназ", сообщил глава Нацполиции Сергей Князев в Facebook. Он также сообщил, что свои способности бойцы КОРДа продемонстрировали на высоте 80 метров в одной из высоток столицы.
    Полицейский спецназ КОРД готовится штурмовать высотки
    Полицейский спецназ КОРД готовится штурмовать высотки 
    02:42 05.03.2017
    257Взрыв в здании полиции в Ровно
    По словам главы Нацполиции Сергея Князева, 10 спецназовцев КОРДА продемонстрировали неожиданный для злоумышленника вход в помещение с целью освобождения заложников
    Бойцы специальной группы МБ РФ Альфа
    Легенда российского спецназа погиб в Чечне
    21:41 12.09.2016
    967
    По словам вице-президента Международной ассоциации ветеранов "Альфы" Алексея Филатова, "в Чечне трагически погиб легенда российского спецназа - кавалер пяти боевых орденов полковник "Альфы" Юрий Торшин".
    Морская пехота США десантируется на берег Эстонии во время учений. Видео
    Морская пехота США десантируется на берег Эстонии во время учений 
    05:30 19.06.2016
    145
    В масштабных учениях ВМС НАТО Baltops в Балтийском море, которые проходили с 3 по 18 июня, принимали участие 50 кораблей из 17 стран НАТО и партнеров альянса, а также 60 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.
    Порошенко намерен обкатывать боем в АТО спецподразделения Нацгвардии
    Порошенко намерен "обкатывать боем" в АТО спецподразделения Нацгвардии 
    23:48 18.06.2016
    400Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Президент Петр Порошенко проведет совещание с министром обороны Степаном Полтораком, начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко и командующим Нацгвардии Юрием Аллеровым относительно "обкатки боем" в зоне АТО бригады быстрого реагирования Нацгвардии.
    Тренировка украинских спецназовцев с американскими карабинами М-4. Видео
    Украинский спецназ с американскими карабинами М-4 
    06:56 30.05.2016
    405
    В сети обнародованы кадры подготовки одного из спецподразделений ВСУ вооруженного американскими карабинами М-4. Бойцы отрабатывают передвижение со стрельбой на одном из полигонов.
    Усама бен Ладен
    Морпех, убивший бен Ладена, задержан в США за вождение в нетрезвом виде
    04:01 09.04.2016
    159
    Прохожие обратились в полицию, заметив спящего человека за рулем автомобиля с включенным двигателем. Полиция приехала по вызову и обнаружила О'Нила в автомобиле, припаркованном у универмага.
    Ситуация в Сирии
    Турецкий спецназ вошел на территорию Сирии - источник
    02:52 08.04.2016
    260РФ и США: железный занавес
    По информации источника в курдских отрядах самообороны, Турция ввела 100 членов сил особого назначения на территорию Сирии через КПП Баб аль-Хиуа в провинции Идлиб.
    Первый выпуск бойцов спецподразделения МВД КОРД. Видео
    Первый выпуск бойцов спецподразделения Национальной полиции КОРД 
    06:51 06.03.2016
    609Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    Сертификаты об окончании обучения и нагрудные шевроны подразделения вручали глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе и руководитель отдела технической помощи правоохранительным органам Посольства США Кристофер Смит.
    Спецподразделение Сокол направлено в Марьинку
    Для усиления контрдиверсионной деятельности в Марьинку переброшен спецназ "Сокол" 
    04:24 21.02.2016
    663Донбасс: мир или война.
    Дополнительные силы украинской полиции направлены в Марьинку Донецкой области в связи с обостряющейся там ситуацией, сообщает управление Национальной полиции Украины в Донецкой области.
    Спецподразделение Сокол направлено в Марьинку
    Спецподразделение "Сокол" направлено в Марьинку в связи с обострением ситуации
    23:48 20.02.2016
    981Донбасс: мир или война.
    Спецназ осуществляет контрдиверсионные мероприятия, направленные на пресечение попыток проникновения разведывательно-диверсионных групп террористов, перевозки нелегального оружия.
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    Военные учения по выживанию в джунглях
    Как готовят спецназ США выживать в джунглях (18+) 
    16:51 20.02.2018
    974
    В Таиланде проводят ежегодные международные военные учения Cobra Gold. Традиционно спецназ США и Таиланда делятся своими методами выживания в джунглях.
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