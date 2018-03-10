По словам экс-главы СБУ Валентина Наливайченко, начиная с февраля 2014 года, почти каждую ночь против митингующих выставляли вооруженный спецназ с опознавательными знаками "Беркута", среди которого находились переодетые спецназовцы РФ.
По информации Минобороны РФ, по прибытию террористов на объект в провинции Идлиб, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом "Краснополь".
По словам командующего Военно-морских сил Игоря Воронченко, управление СБУ в Крыму было готово предотвратить захват административных зданий в Крыму в 2014 году, для этого "27 февраля был единственный шанс".
Зачистка улицы проходила без серьезных столкновений – радикально настроенные группы молодых людей, несколько часов громившие улицу, начали покидать ее сразу после появления отряда специального назначения.
Десантирование осуществлялось из двух самолетов Ан-26 одновременно. Среди военнослужащих были и те, которые впервые выполняли десантирование с военно-транспортного самолета Ан-26, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
В Украине в подразделении КОРД появился "воздушный спецназ", сообщил глава Нацполиции Сергей Князев в Facebook. Он также сообщил, что свои способности бойцы КОРДа продемонстрировали на высоте 80 метров в одной из высоток столицы.
По словам вице-президента Международной ассоциации ветеранов "Альфы" Алексея Филатова, "в Чечне трагически погиб легенда российского спецназа - кавалер пяти боевых орденов полковник "Альфы" Юрий Торшин".
В масштабных учениях ВМС НАТО Baltops в Балтийском море, которые проходили с 3 по 18 июня, принимали участие 50 кораблей из 17 стран НАТО и партнеров альянса, а также 60 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.
Президент Петр Порошенко проведет совещание с министром обороны Степаном Полтораком, начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко и командующим Нацгвардии Юрием Аллеровым относительно "обкатки боем" в зоне АТО бригады быстрого реагирования Нацгвардии.
Сертификаты об окончании обучения и нагрудные шевроны подразделения вручали глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе и руководитель отдела технической помощи правоохранительным органам Посольства США Кристофер Смит.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Десантирование осуществлялось из двух самолетов Ан-26 одновременно. Среди военнослужащих были и те, которые впервые выполняли десантирование с военно-транспортного самолета Ан-26, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
Президент Петр Порошенко проведет совещание с министром обороны Степаном Полтораком, начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко и командующим Нацгвардии Юрием Аллеровым относительно "обкатки боем" в зоне АТО бригады быстрого реагирования Нацгвардии.
Спецназ КОРД формируется по новым принципам, соответствующим всем международным стандартам по уровню подготовки и вооружения, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, находясь на учебной базе спецназа под Киевом.
В пятницу, в ходе визита президента Украины Петра Порошенко, одесситам была представлена новая спецрота батальона милиции общественной безопасности особого назначения ГУ МВД Украины в Одесской области.
В Украине в подразделении КОРД появился "воздушный спецназ", сообщил глава Нацполиции Сергей Князев в Facebook. Он также сообщил, что свои способности бойцы КОРДа продемонстрировали на высоте 80 метров в одной из высоток столицы.
В масштабных учениях ВМС НАТО Baltops в Балтийском море, которые проходили с 3 по 18 июня, принимали участие 50 кораблей из 17 стран НАТО и партнеров альянса, а также 60 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.
Сертификаты об окончании обучения и нагрудные шевроны подразделения вручали глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе и руководитель отдела технической помощи правоохранительным органам Посольства США Кристофер Смит.