наверх
10.03.201804:17
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Йемен

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 416
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Флаг США
    США ввели санкции против граждан Йемена и Туниса
    23:46 04.01.2018
    28
    Санкции, в частности, введены против заместителя главы группировки "аш-Шабаб" Абукара Али Адана, а также одного из лидеров группировки "Аль-Каида" на Аравийском полуострове Мухаммеда аль-Газали.
    Удар арабской коалиции в провинции Саада на севере Йемена
    Почти треть граждан Йемена на пороге голода - ООН
    01:51 12.12.2017
    85Военная кампания в Йемене
    В ООН отмечают, что "жизни миллионов людей, включая 8,4 миллиона йеменцев, которые находятся в одном шаге от голода, зависят от возможности продолжать гуманитарные операции и предоставлять продовольствие".
    Повстанец в Йемене. Архивное фото
    Повстанцы в Йемене захватили более 40 журналистов
    01:55 05.12.2017
    134Военная кампания в Йемене
    Повстанцы в минувшую субботу захватили телецентр, где располагается офис канала Yemen Today, с которым сотрудничал внештатный корреспондент российского агентства Sputnik.
    Последствия авиаудара в Йемене
    Два авиаудара зафиксированы в столице Йемена - МККК
    20:20 04.12.2017
    213
    Как сообщил РИА Новости официальный представитель МККК в Женеве Йоланда Жакеме, в МККК слышали пролетающие самолеты. Они подтверждают, что сегодня вечером было два авиаудара.
    Президент Йеменской Республики Али Абдалла Салех прибыл в Москву с официальным визитом
    СМИ сообщили об убийстве экс-президента Йемена
    15:22 04.12.2017
    317
    По данным СМИ, министерство внутренних дел Йемена объявляет о завершении кризиса "с предателями с установлением полного контроля над всеми их оплотами… и убийстве лидера предателей и ряда его боевиков".
    Теракт в Йемене. Архивное фото
    Боевики в Йемене совершили атаку на здание минфина, есть жертвы
    02:08 29.11.2017
    44Военная кампания в Йемене
    Бомба взорвалась рядом с министерством финансов в районе Абу-Дхар-эль-Гафари Хормаркара, после чего начались столкновения. В результате взрыва есть убитые и раненые.
    Йемен. Архивное фото
    Йемен ждет самый страшный голод за последние десятилетия
    10:45 14.11.2017
    686
    Коалиция государств приветствует любую международную помощь, которая облегчит страдания йеменцев, говорит саудовский политолог Мубарак аль-Ати.
    Вооруженные силы Саудовской Аравии. Архивное фото
    Саудовская Аравия назвала пуск Йеменом ракеты актом войны Ирана
    05:15 06.11.2017
    333Военная кампания в Йемене
    Саудовской Аравии заявила, что поставки вооружений йеменским повстанцам являются нарушением резолюции 2216 Совбеза ООН и призвала организацию, а также международное сообщество "принять меры" в отношении в Ирана.
    Пережить ад по дороге в "рай". О маршрутах мигрантов в Европу
    14:51 14.08.2017
    584Мигранты штурмуют ЕС
    Когда мы рассматриваем путь от западной Африки через Ливию и до Европы, мы постоянно слышим слово "рай", а когда они попадают в Европу, они понимают, что это было ложью, говорит эксперт.
    Разрушения после боевых действий в Йемене
    От холеры в Йемене умерли 1500 человек
    05:08 02.07.2017
    60Военная кампания в Йемене
    По информации ВОЗ, разрушения инфраструктуры в Йемене после двух лет активных боевых действий создали условия для начала вспышки холеры в стране. При этом за последнюю неделю количество случаев заболевания снизилось до 39 тысяч человек по сравнению с предыдущими неделями.
    Флаг Йемена. Архивное фото
    В Йемене от холеры умерли уже 1300 человек
    07:27 25.06.2017
    116
    В совместном заявлении Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирной организации здравоохранения говорится, что Йемен столкнулся с самой масштабной вспышкой этого заболевания в мире за последние годы.
    Повстанец в Йемене. Архивное фото
    Арабская коалиция сбила пущенный хуситами снаряд вблизи Эр-Рияда
    01:35 20.05.2017
    52Военная кампания в Йемене
    Согласно заявлению коалиции, подразделения ПВО "перехватили баллистический снаряд, который был запущен повстанцами-хуситами по ненаселенной территории".
    Протесты хуситов в Сане против авиаударов. Архивное фото
    Хуситы объявили о пуске баллистической ракеты в сторону Эр-Рияда
    22:52 19.05.2017
    605Военная кампания в Йемене
    На данный момент распространенная повстанцами информация о запуске баллистической ракеты в сторону столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда проверяется.
    Пентагон
    США ликвидировали одного из лидеров "Аль-Каиды" в Йемене
    06:42 29.04.2017
    56
    Официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис сообщил, что силы США в результате авиаудара в Йемене уничтожили одного из командиров группировки "Аль-Каида" Абдул Ахмеда аль-Алаки.
    Ситуация в Йемене. Архивное фото
    Военный самолет Саудовской Аравии разбился в Йемене
    18:26 18.04.2017
    272
    Сообщается, что военный вертолет ВВС Саудовской Аравии разбился йеменской провинции Мариб во время выполнения боевой задачи, погибли 12 человек.
    Последствия обстрела одной из мечетей в Йемене. Архивное фото
    Более 20 человек погибли при обстреле мечети в Йемене
    17:30 17.03.2017
    55
    По информации СМИ, мечеть в йеменской провинции Мариб подверглась обстрелу во время пятничной молитвы. По предварительным данным, погибли как минимум 22 человека.
    Пентагон
    Пентагон: при ударе в Йемене могли погибнуть мирные жители
    04:05 02.02.2017
    82Военная кампания в Йемене
    Согласно заявлению Центрального командования американских вооруженных сил, группа специалистов констатировала, что в результате удара в Йемене 29 января могли погибнуть мирные граждане. Среди жертв могут быть дети.
    Нападение на фрегат Саудовской Аравии. Видео
    Нападение террористов на саудовский фрегат в Йемене 
    06:27 31.01.2017
    343Военная кампания в Йемене
    В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт. Правительство страны с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.
    Солдат из Объединенных Арабских Эмиратов стоит на страже рядом с военным самолетом ОАЭ в аэропорту Адена, Йемен
    Два человека погибли в результате нападения на саудовский фрегат в Йемене
    23:52 30.01.2017
    151Военная кампания в Йемене
    По информации СМИ Саудовской Аравии, в результате нападения на саудовский фрегат у йеменского порта Ходейда в Красном море погибли два человека, трое получили ранения.
    Удар арабской коалиции в провинции Саада на севере Йемена. Архивное фото
    Спецназ США уничтожил в Йемене 14 боевиков "Аль-Каиды" - Трамп
    00:16 30.01.2017
    214Военная кампания в Йемене
    По словам президента Дональда Трампа, в ходе успешно проведенной спецоперации против штаба "Аль-Каиды на Аравийском полуострове" американские войска уничтожили около 14 боевиков и захватили важные разведданные.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Все теги

    Персоны

    Организации