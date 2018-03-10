В ООН отмечают, что "жизни миллионов людей, включая 8,4 миллиона йеменцев, которые находятся в одном шаге от голода, зависят от возможности продолжать гуманитарные операции и предоставлять продовольствие".
По данным СМИ, министерство внутренних дел Йемена объявляет о завершении кризиса "с предателями с установлением полного контроля над всеми их оплотами… и убийстве лидера предателей и ряда его боевиков".
Саудовской Аравии заявила, что поставки вооружений йеменским повстанцам являются нарушением резолюции 2216 Совбеза ООН и призвала организацию, а также международное сообщество "принять меры" в отношении в Ирана.
По информации ВОЗ, разрушения инфраструктуры в Йемене после двух лет активных боевых действий создали условия для начала вспышки холеры в стране. При этом за последнюю неделю количество случаев заболевания снизилось до 39 тысяч человек по сравнению с предыдущими неделями.
Согласно заявлению Центрального командования американских вооруженных сил, группа специалистов констатировала, что в результате удара в Йемене 29 января могли погибнуть мирные граждане. Среди жертв могут быть дети.
По словам президента Дональда Трампа, в ходе успешно проведенной спецоперации против штаба "Аль-Каиды на Аравийском полуострове" американские войска уничтожили около 14 боевиков и захватили важные разведданные.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".