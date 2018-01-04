США ввели санкции против граждан Йемена и Туниса

КИЕВ, 4 янв – РИА Новости Украина. Госдепартамент США ввел санкции против трех граждан Йемена и Туниса за содействие терроризму и угрозу интересам США, сообщает госдепартамент.

Санкции введены против заместителя главы группировки "аш-Шабаб" Абукара Али Адана (Abukar Ali Adan), а также одного из лидеров группировки "Аль-Каида" на Аравийском полуострове Мухаммеда аль-Газали (Muhammad al-Ghazali) по данным США, причастен к обучению новых бойцов и задействован в сфере обеспечения безопасности группировки. В санкционый список также внесен Ванас аль-Факих (Wanas al-Faqih), член отделения "Аль-Каида" в странах исламского Магриба, он, по данным Вашингтона, причастен к планированию теракта в Тунисе в марте 2015 года, жертвами которого стали 20 человек.

В госдепартаменте отмечают, что санкции вводятся против тех, кто представляет серьезную угрозу безопасности американцев, зарубежной политике или экономике США.

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Ранее сообщалось, что Вашингтон и Сеул договорились "максимально давить на КНДР".