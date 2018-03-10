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    Аден

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Последствия авиаударов по Йемену
    ВВС Саудовской Аравии нанесли удары по торговому центру на юге Йемена
    12:05 29.04.2015
    150Военная кампания в Йемене
    Под ракетный обстрел также попала военная база в городе Ходейда на западе страны. Целью одной из атак стал правительственный комплекс в районе Харад на границе с Саудовской Аравией.
    Эвакуация из Йемена
    Все желающие эвакуироваться из йеменского Адена покинули город - посол РФ
    17:09 12.04.2015
    90Эвакуация украинцев из Йемена
    Согласно информации, эвакуировали людей только из Адена. Эвакуация воздухом невозможна, аэропорт разбит. Как сообщается, уже второй раз людей вывозят на кораблях.
    Ситуация в Йемене
    Хуситы захватили здание правительства провинции в Йемене - ТВ
    15:10 05.04.2015
    210Военная кампания в Йемене
    Хуситы вошли в район Аль-Муалла и взяли под контроль резиденцию правительства провинции. Также они продвинулись к порту, который охраняется сторонниками действующего президента Хади.
    Последствия авиаударов международной коалиции в Йемене
    Хуситы захватили резиденцию президента в Адене, 15 человек погибли
    01:57 02.04.2015
    117Военная кампания в Йемене
    Идут столкновения около резиденции между хуситами и вооруженными народными комитетами, которые поддерживают президента Абда Раббу Мансура Хади, сообщает источник агентство Sputnik.
    Последствия авиаударов по Йемену
    Коалиция остановила наступление хуситов на Аден - командование
    23:52 30.03.2015
    124Военная кампания в Йемене
    Коалиция установила блокаду хуситов в йеменских портах и пресекли продвижение хуситов к Адену и саудовской границе, заявил в понедельник на пресс-конференции представитель совместного командования генерал Ахмед Асири.
    Шиитские повстанцы-хуситы в Йемене
    Четыре человека погибли при столкновениях хуситов с военными в Адене
    08:21 16.02.2015
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    Различные политики, выступающие против переворота хуситов, потребовали в воскресенье перенести столицу из Саны на юг страны, в Аден, следует из заявления "национального расширенного диалога", прошедшего в Адене.
    Ситуация в Йемене. Архивное фото
    Власти йеменского Адена закрывают транспортное сообщение с городом
    14:36 21.01.2015
    66
    Для защиты жизни граждан объявляется о закрытии морского пространства, а также сухопутных путей в связи с возможным вторжением вооруженных группировок.
    Йемен
    Боевики атаковали автобус с врачами на юге Йемена, 7 человек погибли
    12:12 15.06.2014
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    Инцидент произошел примерно в 15 километрах к северу от портового города Аден, расположенного на юге Йемена. Сообщается, что к моменту нападения автобус направлялся в один из военных госпиталей.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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