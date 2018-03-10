Коалиция установила блокаду хуситов в йеменских портах и пресекли продвижение хуситов к Адену и саудовской границе, заявил в понедельник на пресс-конференции представитель совместного командования генерал Ахмед Асири.
Различные политики, выступающие против переворота хуситов, потребовали в воскресенье перенести столицу из Саны на юг страны, в Аден, следует из заявления "национального расширенного диалога", прошедшего в Адене.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".