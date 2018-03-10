По информации штаба АТО, вследствие вражеского огня трое украинских защитников были ранены, еще один получил боевое травмирование. "В результате неосторожного обращения с оружием" погиб один украинский военнослужащий.
Поступает информация об обстрелах окраин Горловки, где также зафиксированы разрушения жилого фонда. По предварительным данным местных властей, в ходе ведения огня со стороны ВСУ в ночь на пятницу повреждены несколько домов.
По информации штаба АТО, огонь велся на донецком направлении в районе Песков. На Приазовье из минометов калибра 82-мм было обстреляно Лебединское, а крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие использовались у Водяного.
По данным военных, на луганском направлении огонь велся из минометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Троицкого, Луганского, Новолуганского. На донецком направлении огонь велся из автоматических станковых гранатометов у Верхнеторецкого и шахты Бутовка.
Год 2017-й не стал для Донбасса годом возвращения мира. При этом неподконтрольные Киеву территории все дальше дрейфуют от Украины, а на карте вспыхивают новые "горячие точки". Но есть и позитив: стороны конфликта в конце декабря обменялись пленными.
По данным пресс-центра военной операции, на луганском направлении из минометов были обстреляны позиции сил АТО около Гладосово, Майского, Новотошковского, на донецком направлении из минометов были обстреляны Авдеевка, Каменка и шахта Бутовка.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Поступает информация об обстрелах окраин Горловки, где также зафиксированы разрушения жилого фонда. По предварительным данным местных властей, в ходе ведения огня со стороны ВСУ в ночь на пятницу повреждены несколько домов.
По информации штаба АТО, вследствие вражеского огня трое украинских защитников были ранены, еще один получил боевое травмирование. "В результате неосторожного обращения с оружием" погиб один украинский военнослужащий.