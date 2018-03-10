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    обстрелы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 756
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    Пулеметная лента. Позиции ВСУ в зоне АТО
    Обострение в зоне АТО. ВСУ сообщили о погибшем и раненых на Донбассе
    08:12 22.02.2018
    301Донбасс: новое перемирие
    По информации штаба АТО, вследствие вражеского огня трое украинских защитников были ранены, еще один получил боевое травмирование. "В результате неосторожного обращения с оружием" погиб один украинский военнослужащий.
    Вооруженные люди на улицах Луганска. Архивное фото
    В ЛНР обстреляли телевидение из гранатомета
    23:23 17.02.2018
    687Донбасс: новое перемирие
    По информации пресс-службы МГБ ЛНР, "диверсия была совершена на одном из технических объектов ГТРК ЛНР", взрыв был осуществлен предположительно из РПГ-26.
    ОБСЕ наблюдает за территориями в зоне АТО с помощью специальных беспилотников
    В ОБСЕ заявили о блокировании работы миссии в Донбассе
    15:09 16.02.2018
    299Донбасс: новое перемирие
    По словам замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александра Хуга, по трем беспилотникам миссии велся прицельный огонь из стрелкового оружия: дважды с подконтрольной ВСУ территории и раз - с неподконтрольной.
    Последствия обстрела в Донецкой области
    Донбасс: обстрелы и ежедневное разрушение жилого фонда
    14:35 16.02.2018
    448Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Поступает информация об обстрелах окраин Горловки, где также зафиксированы разрушения жилого фонда. По предварительным данным местных властей, в ходе ведения огня со стороны ВСУ в ночь на пятницу повреждены несколько домов.
    Ополченцы ДНР в Донецке. Архивное фото
    У здания Минобороны ДНР обнаружено взрывное устройство
    20:48 01.02.2018
    422Донбасс: новое перемирие
    По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, возле здания Минобороны ДНР найдено взрывное устройство, "возможно, его придется уничтожить".
    РПГ-22
    В Донецке неизвестные обстреляли здание Минобороны ДНР
    20:05 01.02.2018
    834Донбасс: новое перемирие
    По информации очевидцев, выстрел по зданию был произведен из ручного противотанкового гранатомета, пострадавшие и масштабы разрушений сейчас уточняются.
    Разрушенные боями Пески
    ВСУ сообщили об обстрелах под Донецком, есть погибшие и раненые
    08:14 31.01.2018
    577Донбасс: новое перемирие
    По информации штаба АТО, огонь велся на донецком направлении в районе Песков. На Приазовье из минометов калибра 82-мм было обстреляно Лебединское, а крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие использовались у Водяного.
    Последствия обстрела Докучаевска
    Донбасс: массивные обстрелы жилых домов Докучаевска
    14:18 24.01.2018
    828Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По счастливой случайности в Докучаевске обошлось без погибших среди мирного населения - обстрел был действительно сильный, мины разрывались прямо возле многоквартирных жилых домов.
    Пограничник на контрольно-пропускном пункте в Донбассе. Архивное фото
    В Донбассе обстреляли опорный пункт возле КПП "Гнутово"
    12:13 14.01.2018
    421Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Согласно информации Госпогранслужбы, в результате обстрела пострадавших нет, инфраструктура не повреждена. Как сообщается, пограничники в ответ огонь не открывали.
    Ситуация в Донбассе
    Ситуация в зоне АТО постепенно выходит из-под контроля — спецкор
    13:58 12.01.2018
    1648Донбасс: новое перемирие
    Тяжелое вооружение в течение прошедших суток в зоне АТО не использовалось, сообщил спецкор Артем Маслаков.
    Пулеметная лента. Позиции ВСУ в зоне АТО
    ВСУ сообщили об обострении в Донбассе, 3 погибших и 4 раненых
    08:21 11.01.2018
    1640Донбасс: новое перемирие
    По данным военных, на луганском направлении огонь велся из минометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Троицкого, Луганского, Новолуганского. На донецком направлении огонь велся из автоматических станковых гранатометов у Верхнеторецкого и шахты Бутовка.
    Последствия ночного обстрела Ясиноватой в Донбассе
    Донбасс-2017: в атмосфере полу-прощания с Украиной
    18:40 02.01.2018
    1458Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Год 2017-й не стал для Донбасса годом возвращения мира. При этом неподконтрольные Киеву территории все дальше дрейфуют от Украины, а на карте вспыхивают новые "горячие точки". Но есть и позитив: стороны конфликта в конце декабря обменялись пленными.
    Позиции 10 горно-штурмовой бригады ВСУ под Донецком
    ВСУ сообщили о попытке срыва новогоднего перемирия
    08:16 27.12.2017
    209Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    В течение прошлых суток по данным штаба АТО, ополченцы 6 раз нарушили режим тишины, вследствие обстрелов трое военнослужащих ранены, двое получили боевые травмы, один погиб.
    Последствия обстрела в Донецкой области
    Спецкор: перемирие на Донбассе работает - интенсивность огня снижена
    17:06 26.12.2017
    116Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Спецкор "КП в Украине" Артем Маслаков рассказал, что запрещенное вооружение точно не используется, и, по словам местных жителей, в регионе достаточно спокойно.
    Позиции 10 горно-штурмовой бригады ВСУ под Донецком
    Обострение в Донбасее. ВСУ сообщили о гибели одного военного и ранении троих
    07:14 21.12.2017
    349Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По данным пресс-центра военной операции, на луганском направлении из минометов были обстреляны позиции сил АТО около Гладосово, Майского, Новотошковского, на донецком направлении из минометов были обстреляны Авдеевка, Каменка и шахта Бутовка.
    Передача 15 пленных ДНР и ЛНР на окраине Горловки
    Обстрелы продолжаются: кризис в Горловке
    16:12 12.12.2017
    2148Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    С начала вооруженного конфликта только в столице Донбасса разрушения различной степени тяжести получили более десяти с половиной тысяч многоквартирных и частных жилых домов.
    После обстрела в зоне АТО
    Спецкор: стрельба в зоне АТО не прекращается
    08:09 11.12.2017
    539Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    В Донецке в основном остались старики, которым нужна помощь, в городе также не хватает медикаментов, а больницы переполнены, сообщил Артем Маслаков.
    Миссия ОБСЕ в Донбассе
    ОБСЕ сообщает о резком обострении ситуации в Донбассе
    06:47 10.12.2017
    425Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Согласно отчету наблюдательной миссии ОБСЕ в Донбассе, в Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом.
    Поврежденный обстрелами дом в Авдеевке
    Спецкор: гуманитарная ситуация на Донбассе - критическая
    12:02 20.11.2017
    611Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Ситуация в зоне АТО остается достаточно напряженной, обстрелы продолжаются, сообщил спецкор Артем Маслаков.
    Последствия обстрела в Донецке
    Жители Донецка, пережившие обстрел: "До сих пор не можем отойти от шока"
    12:30 07.11.2017
    1806Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    В Донецке рассказывают, что таких тяжелых обстрелов не было уже давно – били из "градов". Теперь, признаются местные жители, страшно даже выходить на улицы города.
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    Вооруженные люди на улицах Луганска. Архивное фото
    В ЛНР обстреляли телевидение из гранатомета
    23:23 17.02.2018
    687
    По информации пресс-службы МГБ ЛНР, "диверсия была совершена на одном из технических объектов ГТРК ЛНР", взрыв был осуществлен предположительно из РПГ-26.
    Последствия обстрела в Донецкой области
    Донбасс: обстрелы и ежедневное разрушение жилого фонда
    14:35 16.02.2018
    448
    Поступает информация об обстрелах окраин Горловки, где также зафиксированы разрушения жилого фонда. По предварительным данным местных властей, в ходе ведения огня со стороны ВСУ в ночь на пятницу повреждены несколько домов.
    Пулеметная лента. Позиции ВСУ в зоне АТО
    Обострение в зоне АТО. ВСУ сообщили о погибшем и раненых на Донбассе
    08:12 22.02.2018
    301
    По информации штаба АТО, вследствие вражеского огня трое украинских защитников были ранены, еще один получил боевое травмирование. "В результате неосторожного обращения с оружием" погиб один украинский военнослужащий.
    ОБСЕ наблюдает за территориями в зоне АТО с помощью специальных беспилотников
    В ОБСЕ заявили о блокировании работы миссии в Донбассе
    15:09 16.02.2018
    299
    По словам замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александра Хуга, по трем беспилотникам миссии велся прицельный огонь из стрелкового оружия: дважды с подконтрольной ВСУ территории и раз - с неподконтрольной.
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