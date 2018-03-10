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    Саудовская Аравия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 342
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    Логотип чемпионата мира по футболу 2018 года
    Участие Саудовской Аравии в ЧМ-2018 может оказаться под вопросом - СМИ
    05:38 21.02.2018
    617
    ФИФА внимательно следит за политическим вмешательством в футбол со стороны Саудовской Аравии, чья сборная является соперником России по группе А на чемпионате мира, и вскоре может провести встречу с представителями обеих стран.
    Химатака в Алеппо
    Саудовская Аравия обвинила власти Сирии в применении химоружия
    21:29 10.02.2018
    209
    По данным УВКПЧ ООН, с 4 по 9 февраля жертвами конфликта в Сирии стали 277 мирных жителей, еще 812 пострадали. Глава УВКПЧ Зейд Раад аль-Хусейн назвал последнюю неделю "одним из самых кровавых периодов за все время конфликта".
    Футбол. Архивное фото
    Саудовская Аравия подтвердила матч со сборной Украины по футболу
    18:19 12.01.2018
    70
    Встречу подтвердил президент федерации футбола Саудовской Аравии принц Адель бин Эззат на встрече с прессой. Матч пройдет 23 марта в Испании, где саудовцы будут готовиться к чемпионату мира.
    Футбол. Архивное фото
    Женщины в Саудовской Аравии впервые смогут сходить на футбол
    18:52 08.01.2018
    108
    Впервые женщины на специальных секторах на стадионах смогут посетить три футбольных матча - 12, 13 и 18 января - в трех разных городах королевства.
    Житель Саудовской Аравии. Архивное фото
    "Арестовать и в тюрьму!" В Саудовской Аравии задержаны 11 принцев
    07:45 07.01.2018
    647
    Принцы отказывались покидать дворец правительства, требуя отменить королевский указ о лишении их льгот на оплату воды и электроэнергии, несмотря на уговоры одуматься, поэтому было принято решение об их задержании и отправке в тюрьму.
    Анна Музычук на ЧМ по шахматам в Тегеране
    Украинская шахматистка Анна Музычук может лишиться чемпионских титулов
    02:42 27.12.2017
    1771
    О своем намерении не ехать на ЧМ в Саудовскую Аравию Анна Музычук заявила еще в ноябре 2017 года, вскоре после того, как сыграла на чемпионате в Иране, где ей пришлось играть в специальном платке.
    Шахматы
    Саудовская Аравия не выдала визы семи израильским шахматистам
    20:29 24.12.2017
    116
    Вице-президент Международной шахматной федерации Израэль Гельфер заявил, что визы израильским игрокам "не выданы и не будут выданы". Он добавил, что были предприняты значительные усилия, чтобы убедить Саудовскую Аравию выдать визы.
    Флаг Бельгии
    Бельгия первой в мире направит женщину-посла в Саудовскую Аравию
    11:59 16.12.2017
    90
    Бельгия станет первой в мире страной, дипломатическим представителем которой в Эр-Рияде в ближайшие пять лет будет женщина-посол, отмечают СМИ. По данным издания, МИД Бельгии решил направить женщину-посла и в Иран.
    Майкл Флинн. Архивное фото
    ТОП событий в мире: флирт с прокурором, коррупция в Саудовской Аравии
    16:27 24.11.2017
    94
    В мире активно обсуждаются следующие темы: противостояние юристов президента США Трампа и экс-советника по нацбезопасности США Флинна, дальнейшая судьба 93-летнего экс-президента Замбии Мугабе, коррупционный скандал в Саудовской Аравии.
    Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
    Задержанные саудовские принцы заперты в пятизвездочном отеле - СМИ
    18:51 23.11.2017
    243
    Сообщается, что задержанным принцам разрешается пользоваться всеми услугами отеля, а для того, чтобы их отпустили на свободу, они должны вернуть в казну деньги.
    Самолет АН-132 представили на парижском авиасалоне в Ле Бурже
    Украина и Саудовская Аравия запустят производство Ан-132
    16:25 14.11.2017
    409
    Во время выставки Dubai Airshow было достигнуто согласие по созданию кооперационной схемы по производству самолетов. Также стороны создадут центр для подготовки специалистов, которые будут обслуживать Ан-132.
    Вооруженные силы Саудовской Аравии. Архивное фото
    Саудовская Аравия назвала пуск Йеменом ракеты актом войны Ирана
    05:15 06.11.2017
    333Военная кампания в Йемене
    Саудовской Аравии заявила, что поставки вооружений йеменским повстанцам являются нарушением резолюции 2216 Совбеза ООН и призвала организацию, а также международное сообщество "принять меры" в отношении в Ирана.
    Обнаружены обломки упавшего в Саудовской Аравии вертолета. Видео
    Поиски выживших среди обломков вертолета в Саудовской Аравии 
    03:33 06.11.2017
    155
    Обломки разбившегося в Саудовской Аравии вертолета обнаружены, продолжаются поиски выживших. По информации СМИ, в результате происшествия заместитель губернатора провинции Асир принц Мансур бен Мукрин и сопровождавшие его чиновники погибли.
    Вертолет. Архивное фото
    В Саудовской Аравии разбился вертолет. Погиб принц и чиновники
    22:25 05.11.2017
    1137
    По данным СМИ, в катастрофе погиб заместитель губернатора провинции Асир принц Мансур бен Мукрин и несколько высокопоставленных чиновников.
    Житель Саудовской Аравии. Архивное фото
    В Саудовской Аравии по подозрению в коррупции задержали 11 принцев - СМИ
    03:57 05.11.2017
    378
    По информации СМИ, один из членов правящей семьи задержан по обвинению в подписании незаконных сделок по продаже оружия, другой принц - за заключение несуществующих сделок, а еще один принц - по обвинению в причастности к отмыванию денег.
    Человекоподобный робот по имени София получил гражданство. Видео
    Человекоподобный робот получил гражданство Саудовской Аравии 
    04:24 27.10.2017
    4494
    Робот София, созданный компанией Hanson Robotics в 2016 году, стала первым в мире роботом, который получил гражданство.
    Бочки с нефтью. Архивное фото
    Цена на нефть марки Brent впервые за месяц превысила $59 за баррель
    20:54 26.10.2017
    199
    Согласно данным торгов, стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,06% - до 59,06 доллара за баррель.
    Автомат Калашникова в Музее дизайна
    В Саудовской Аравии будут производить автоматы Калашникова
    10:16 09.10.2017
    454
    В ходе визита Короля Саудовской Аравии Сальмана ибн-Абдель Азиза в Россию заключен контракт на общие условия организации в Королевстве Саудовская Аравия лицензионного производства автоматов АК-103.
    На месте ДТП в Саудовской Аравии
    Женщина за рулем впервые погибла в Саудовской Аравии
    16:44 05.10.2017
    418
    Женщина училась водить автомобиль в Джидде. Рядом с ней находился муж, он госпитализирован с травмами. Пока указ, разрешающий женщинам королевства водить, не вступил в силу. До это времени вождение и обучение вождению незаконно.
    Социальные сети
    О чем пишут в мире: права – саудовским женщинам, обновления Twitter
    13:39 27.09.2017
    54
    Мировые СМИ пишут о разрешении женщинам в Саудовской Аравии водить машину, тестировании "больших сообщений" в Twitter, а также о слиянии Alstom и транспорта Siemens.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Логотип чемпионата мира по футболу 2018 года
    Участие Саудовской Аравии в ЧМ-2018 может оказаться под вопросом - СМИ
    05:38 21.02.2018
    617
    ФИФА внимательно следит за политическим вмешательством в футбол со стороны Саудовской Аравии, чья сборная является соперником России по группе А на чемпионате мира, и вскоре может провести встречу с представителями обеих стран.
    Химатака в Алеппо
    Саудовская Аравия обвинила власти Сирии в применении химоружия
    21:29 10.02.2018
    209
    По данным УВКПЧ ООН, с 4 по 9 февраля жертвами конфликта в Сирии стали 277 мирных жителей, еще 812 пострадали. Глава УВКПЧ Зейд Раад аль-Хусейн назвал последнюю неделю "одним из самых кровавых периодов за все время конфликта".
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