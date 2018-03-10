ФИФА внимательно следит за политическим вмешательством в футбол со стороны Саудовской Аравии, чья сборная является соперником России по группе А на чемпионате мира, и вскоре может провести встречу с представителями обеих стран.
По данным УВКПЧ ООН, с 4 по 9 февраля жертвами конфликта в Сирии стали 277 мирных жителей, еще 812 пострадали. Глава УВКПЧ Зейд Раад аль-Хусейн назвал последнюю неделю "одним из самых кровавых периодов за все время конфликта".
Принцы отказывались покидать дворец правительства, требуя отменить королевский указ о лишении их льгот на оплату воды и электроэнергии, несмотря на уговоры одуматься, поэтому было принято решение об их задержании и отправке в тюрьму.
Вице-президент Международной шахматной федерации Израэль Гельфер заявил, что визы израильским игрокам "не выданы и не будут выданы". Он добавил, что были предприняты значительные усилия, чтобы убедить Саудовскую Аравию выдать визы.
Бельгия станет первой в мире страной, дипломатическим представителем которой в Эр-Рияде в ближайшие пять лет будет женщина-посол, отмечают СМИ. По данным издания, МИД Бельгии решил направить женщину-посла и в Иран.
В мире активно обсуждаются следующие темы: противостояние юристов президента США Трампа и экс-советника по нацбезопасности США Флинна, дальнейшая судьба 93-летнего экс-президента Замбии Мугабе, коррупционный скандал в Саудовской Аравии.
Во время выставки Dubai Airshow было достигнуто согласие по созданию кооперационной схемы по производству самолетов. Также стороны создадут центр для подготовки специалистов, которые будут обслуживать Ан-132.
Саудовской Аравии заявила, что поставки вооружений йеменским повстанцам являются нарушением резолюции 2216 Совбеза ООН и призвала организацию, а также международное сообщество "принять меры" в отношении в Ирана.
Обломки разбившегося в Саудовской Аравии вертолета обнаружены, продолжаются поиски выживших. По информации СМИ, в результате происшествия заместитель губернатора провинции Асир принц Мансур бен Мукрин и сопровождавшие его чиновники погибли.
По информации СМИ, один из членов правящей семьи задержан по обвинению в подписании незаконных сделок по продаже оружия, другой принц - за заключение несуществующих сделок, а еще один принц - по обвинению в причастности к отмыванию денег.
Женщина училась водить автомобиль в Джидде. Рядом с ней находился муж, он госпитализирован с травмами. Пока указ, разрешающий женщинам королевства водить, не вступил в силу. До это времени вождение и обучение вождению незаконно.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
ФИФА внимательно следит за политическим вмешательством в футбол со стороны Саудовской Аравии, чья сборная является соперником России по группе А на чемпионате мира, и вскоре может провести встречу с представителями обеих стран.
По данным УВКПЧ ООН, с 4 по 9 февраля жертвами конфликта в Сирии стали 277 мирных жителей, еще 812 пострадали. Глава УВКПЧ Зейд Раад аль-Хусейн назвал последнюю неделю "одним из самых кровавых периодов за все время конфликта".