Украинская шахматистка Анна Музычук может лишиться чемпионских титулов

КИЕВ, 27 дек — РАИ Новости Украина. Чемпионка мира по быстрым шахматам и блиц-шахматам 2016 года Анна Музычук отказалась играть на чемпионате мира в Саудовской Аравии. Свое решение украинка объяснила нежеланием мириться с угнетением женщин в этой стране.

Из-за отказа участвовать в мировом первенстве Музычук, вероятно, потеряет свои титулы.

"Через несколько дней я потеряю два титула Чемпионата мира один за одним. Просто потому, что я решила не ехать в Саудовскую Аравию. Чтобы не играть по чужим правилам, не носить абаю, чтобы меня не сопровождали на улице и вообще, чтобы не чувствовать себя второстепенным существом", – написала она в Facebook.

О своем намерении не ехать в Саудовскую Аравию Музычук написала еще в ноябре 2017 года, вскоре после того, как сыграла на чемпионате в Иране. Там шахматистка играла партии в платке.

"У всего есть свои лимиты, платка в Иране было более чем достаточно", – написала она тогда в соцсети, объясняя нежелание ехать в Саудовскую Аравию.

отметим, что сестра Анны, Мария Музычук – чемпионка мира 2015 года. Она отказалась выступать на Чемпионате мира в Иране в 2016 году по той же причине.

"Иран не является подходящей страной для такого престижного соревнования. И это неправильно, что те шахматистки, которые отказываются ехать в Иран и носить хиджаб, просто ни за что теряют право играть в чемпионате мира", – сказала она.

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В ноябре 2016 года Международная шахматная федерация объявила об "исторической договоренности". Организаторы турнира в Саудовской Аравии сделали необязательным ношение хиджаба или абаи для женщин. Шахматный турнир будет первым в истории страны спортивным соревнованием с подобными правилами.