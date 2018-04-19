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    Украинца Реброва уволили с поста тренера саудовского клуба

    (обновлено: )26210
    Сообщается, что Сергей Ребров был уволен после того, как его команда заняла второе место в розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии.
    Сергей Ребров
    Associated Press Sergei Chuzavkov)

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Бывший тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров уволен с поста главного тренера Аль-Ахли, клуба Саудовской Аравии, который выступает в местной премьер-лиге.

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    Аль-Ахли расторг контракт с Ребровым и уже выбрал нового тренера – им станет тунисец Фатхи Аль-Джабаль, сообщает Спортарена.

    Украинец был уволен после того, как его команда заняла второе место в розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии, уступив титул Аль-Хилялю.

    Сергей Ребров тренировал Аль-Ахли с прошлого лета. Под его руководством команда уверенно пробилась в 1/16 финала Лиги чемпионов Азии, где сыграет с катарским Аль-Саддом. До этого специалист в 2014-17 годах возглавлял киевское Динамо, с которым за это время дважды выигрывал чемпионат и Кубок Украины.

    Ранее сообщалось, что тренер донецкого футбольного клуба "Шахтер" Паулу Фонсека нашел себе новую любовь в Украине, его избранницей стала 27-летняя Екатерина Остроушко, пресс-секретарь Рината Ахметова. 

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