Украинца Реброва уволили с поста тренера саудовского клуба

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Бывший тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров уволен с поста главного тренера Аль-Ахли, клуба Саудовской Аравии, который выступает в местной премьер-лиге.

Аль-Ахли расторг контракт с Ребровым и уже выбрал нового тренера – им станет тунисец Фатхи Аль-Джабаль, сообщает Спортарена.

Украинец был уволен после того, как его команда заняла второе место в розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии, уступив титул Аль-Хилялю.

Сергей Ребров тренировал Аль-Ахли с прошлого лета. Под его руководством команда уверенно пробилась в 1/16 финала Лиги чемпионов Азии, где сыграет с катарским Аль-Саддом. До этого специалист в 2014-17 годах возглавлял киевское Динамо, с которым за это время дважды выигрывал чемпионат и Кубок Украины.

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