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    Участие Саудовской Аравии в ЧМ-2018 может оказаться под вопросом - СМИ

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    ФИФА внимательно следит за политическим вмешательством в футбол со стороны Саудовской Аравии, чья сборная является соперником России по группе А на чемпионате мира, и вскоре может провести встречу с представителями обеих стран.
    Логотип чемпионата мира по футболу 2018 года
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Участие сборной Саудовской Аравии в чемпионате мира по футболу 2018 года может оказаться под вопросом из-за возможных санкций со стороны ФИФА, сообщает As.

    Как утверждает издание, ФИФА внимательно следит за политическим вмешательством в футбол со стороны Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, чья сборная является соперником России по группе А на чемпионате мира, и вскоре может провести встречу с представителями обеих стран.

    Логотип чемпионата мира по футболу 2018 года
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    ФИФА обеспокоена недавним использованием Саудовской Аравией и ОАЭ футбола в политических целях против хозяина ЧМ-2022 Катара. Как отмечает издание, во время проходившего в декабре – январе Кубка Персидского залива государственные СМИ Саудовской Аравии при поддержке правительства страны якобы предлагали крупные финансовые бонусы игрокам национальной сборной Бахрейна, если они обыграют "террористов" из Катара.

    Другие эпизоды включают, в частности, отказ команд из Саудовской Аравии и ОАЭ играть в Катаре или принимать у себя клубы из этой страны в рамках Лиги чемпионов АФК, что вынудило конфедерацию пригрозить странам суровыми санкциями, если они не будут придерживаться правил турнира.

    Как отмечается, ФИФА больше не хочет инцидентов и эпизодов политического использования футбола и наряду с АФК рассматривает возможность вмешательства в ситуацию.

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    В июне прошлого года арабские страны, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ и Бахрейн, разорвали дипломатические отношения с Дохой, обвинив ее в поддержке терроризма.

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