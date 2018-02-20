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    Глава ФИФА оценил готовность России к проведению ЧМ-2018 по футболу

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    ЧМ-2018 по футболу. На низком старте (40)

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    Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах. По словам Джанни Инфантино, РФ на 99% готова к проведению мирового первенства.
    Пресс-конференция нового президента ФИФА Джанни Инфантино
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Россия готова к проведению чемпионата мира по футболу на 99%, осталось нанести последние штрихи, заявил глава ФИФА Джанни Инфантино.

    Логотип чемпионата мира по футболу 2018 года
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Украина и ЧМ-2018: игнорировать, нельзя транслировать

    Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

    Ранее сообщалось, что незавершенными остаются несколько арен ЧМ-2018.

    "Россия на 99% готова принять у себя чемпионат мира, они наносят последние штрихи, и все, кто отправится в Россию, фантастически проведут время", – сказал Инфантино, которого цитирует агентство Франс Пресс, на пресс-брифинге в Лагосе после саммита ФИФА.

    Ранее сообщалось, что телеканал "Интер" близок к заключению сделки с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины о покупке сублицензии на показ Чемпионата мира-2018 по футболу. Как известно, Национальная общественная телерадиокомпания Украины не намерена транслировать ЧМ в России.

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