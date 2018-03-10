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    Джанни Инфантино

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 34
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    Пресс-конференция нового президента ФИФА Джанни Инфантино
    Глава ФИФА оценил готовность России к проведению ЧМ-2018 по футболу
    23:29 20.02.2018
    355ЧМ-2018 по футболу. На низком старте
    Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах. По словам Джанни Инфантино, РФ на 99% готова к проведению мирового первенства.
    Пресс-конференция нового президента ФИФА Джанни Инфантино
    Глава ФИФА подготовил план революционных реформ в футболе
    00:59 17.02.2018
    305
    Исполком ФИФА 28 февраля обсудит план реформы, состоящий из 11 пунктов. В проекте, в частности, есть пункт о введении потолка зарплат.
    Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино
    Инфантино: у футболистов в "Лужниках" будут трястись колени от впечатлений
    16:31 09.09.2017
    318
    Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что стадион "Лужники" полностью готов и сделан по последнему слову техники, он готов принимать матчи.
    Джанни Инфантино. Архивное фото
    Система видеопомощи судьям может появиться на ЧМ-2018 по футболу в РФ
    02:19 04.03.2017
    34
    Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино отметил, что "использование видеоповторов не обеспечивает полного совершенства принятия решений, но не имеет негативных моментов".
    Джанни Инфантино
    Глава ФИФА призвал не бойкотировать ЧМ-2018 по футболу в России
    18:21 19.12.2016
    828
    Антидопинговые проверки на чемпионате мира-2018 по футболу не будут осуществляться российской стороной, заявил президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино.
    Джанни Инфантино
    ФИФА предлагает ограничить число игроков в составах клубов
    12:15 04.11.2016
    236
    На сегодняшний день многие ведущие клубы Европы имеют на контрактах десятки футболистов, которые на правах аренды выступают за другие команды. Президент ФИФА Джанни Инфантино считает такое положение вещей неправильным.
    Логотип ФИФА
    ФИФА в январе примет решение о расширении числа участников ЧМ
    01:58 14.10.2016
    56
    Как отметил президент ФИФА Джанни Инфантино, совет воспринял идею расширения позитивно, "но детали еще не проработаны". Как отмечается, речь может идти об увеличении числа участников финальной стадии ЧМ с 32 до 40 или 48 команд.
    Джанни Инфантино
    ФИФА обсуждала перенос штаб-квартиры из-за коррупционного скандала
    16:38 12.10.2016
    62
    Джанни Инфантино уточнил, что был разговор о том, чтобы сменить название организации и перенести штаб-квартиру из Швейцарии, но в итоге идея была отвергнута.
    Джанни Инфантино. Архивное фото
    Инфантино предложил увеличить количество команд-участников ЧМ по футболу
    23:16 03.10.2016
    59Скандал в ФИФА-УЕФА
    Согласно предложению президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино, 16 команд напрямую получат право выступить на групповом этапе, а еще 32 сборные поборются на предварительном этапе в стране-хозяйке проведения чемпионата мира за оставшиеся 16 мест.
    Джанни Инфантино
    ФИФА сообщила, какую зарплату получает Инфантино
    21:37 31.08.2016
    90
    Кроме фиксированной зарплаты, Инфантино полагаются дополнительные льготы, такие как предоставление служебного автомобиля и бесплатного жилья в течение срока полномочий.
    Джанни Инфантино
    Глава ФИФА предложил включить женщину в число судей ЧМ-2018 в России
    15:11 02.07.2016
    61
    Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что "было бы замечательно", если бы в матчах мужского чемпионата мира 2018 года в России работала женщина в качестве арбитра.
    Логотип ФИФА
    Комитет ФИФА не открывал дело в отношении Инфантино - СМИ
    22:41 02.06.2016
    23
    Как сообщил журналист, "в комитете ФИФА по этике ответили, что никаких дел против Инфантино пока нет". Ранее сообщалось, что независимый комитет по этике ФИФА может временно отстранить от работы на 90 дней президента организации.
    Джанни Инфантино
    Президенту ФИФА Инфантино грозит отстранение - СМИ
    21:10 02.06.2016
    317
    По некоторым данным, на заседании, запись которого была удалена, обсуждалась возможность отстранения от работы председатель комиссии по аудиту и соблюдению правил ФИФА Доменико Скалы.
    Генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино
    Инфантино заявил, что опечален решением об отстранении Платини
    03:30 10.05.2016
    59Скандал в ФИФА-УЕФА
    По словам президента ФИФА Джанни Инфантино, он работал с Мишелем Платини в течение последних десяти лет в УЕФА и вместе они сделали немало хороших вещей.
    Джанни Инфантино
    ЧМ по футболу в РФ станет первым, где будут использовать видеоповторы – ФИФА
    20:37 19.04.2016
    120
    Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что чемпионат мира по футболу в России будет первым, где будет использоваться технология видеоповторов для судей.
    Джанни Инфантино
    Инфантино представил свою дорожную карту по восстановлению доверия к ФИФА
    14:53 18.03.2016
    19
    Ключевыми моментами дорожной карты являются оптимизация управления ФИФА, расширение и модернизации усилий по развитию футбола, акцент на женский футбол, а также взаимодействие с коммерческими партнерами ФИФА.
    ФИФА
    ФИФА попросила власти США вернуть миллионы, украденных чиновниками
    14:16 16.03.2016
    134Скандал в ФИФА-УЕФА
    Как заявил президент ФИФА Джанни Инфантино, деньги, украденные чиновниками коррупционерами, принадлежали мировому футболу и были предназначены для развития и популяризации игры.
    Джанни Инфантино. Архивное фото
    Инфантино: новая редакция правила о тройном наказании вступит в силу 1 июня
    02:42 06.03.2016
    383Скандал в ФИФА-УЕФА
    По словам Инфантино, если вратарь или защитник в штрафной площади честно пытается бороться за мяч, то красная карточка больше не будет показываться, будет желтая карточка.
    Генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино (в центре на первом плане)
    Президент "Палермо": Инфантино "купил" пост президента ФИФА
    09:28 01.03.2016
    201Скандал в ФИФА-УЕФА
    По словам Маурицио Дзампарини, система в ФИФА не меняется, и Инфантино был избран потому, что купил больше голосов, чем шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа.
    Пресс-конференция нового президента ФИФА Джанни Инфантино
    Мяч в игре. Инфантино будет выводить ФИФА из кризиса
    08:17 28.02.2016
    192Скандал в ФИФА-УЕФА
    Генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино был в пятницу избран девятым президентом Международной федерации футбола (ФИФА), теперь первоочередная задача 45-летнего функционера - постараться вывести организацию из кризиса.
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    Пресс-конференция нового президента ФИФА Джанни Инфантино
    Глава ФИФА оценил готовность России к проведению ЧМ-2018 по футболу
    23:29 20.02.2018
    355
    Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах. По словам Джанни Инфантино, РФ на 99% готова к проведению мирового первенства.
    Пресс-конференция нового президента ФИФА Джанни Инфантино
    Глава ФИФА подготовил план революционных реформ в футболе
    00:59 17.02.2018
    305
    Исполком ФИФА 28 февраля обсудит план реформы, состоящий из 11 пунктов. В проекте, в частности, есть пункт о введении потолка зарплат.
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