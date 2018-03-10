На сегодняшний день многие ведущие клубы Европы имеют на контрактах десятки футболистов, которые на правах аренды выступают за другие команды. Президент ФИФА Джанни Инфантино считает такое положение вещей неправильным.
Как отметил президент ФИФА Джанни Инфантино, совет воспринял идею расширения позитивно, "но детали еще не проработаны". Как отмечается, речь может идти об увеличении числа участников финальной стадии ЧМ с 32 до 40 или 48 команд.
Согласно предложению президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино, 16 команд напрямую получат право выступить на групповом этапе, а еще 32 сборные поборются на предварительном этапе в стране-хозяйке проведения чемпионата мира за оставшиеся 16 мест.
Как сообщил журналист, "в комитете ФИФА по этике ответили, что никаких дел против Инфантино пока нет". Ранее сообщалось, что независимый комитет по этике ФИФА может временно отстранить от работы на 90 дней президента организации.
Ключевыми моментами дорожной карты являются оптимизация управления ФИФА, расширение и модернизации усилий по развитию футбола, акцент на женский футбол, а также взаимодействие с коммерческими партнерами ФИФА.
Генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино был в пятницу избран девятым президентом Международной федерации футбола (ФИФА), теперь первоочередная задача 45-летнего функционера - постараться вывести организацию из кризиса.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".