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    Салман бин Ибрагим аль-Халифа

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    14:19 26.01.2016
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    Джанни Инфантино
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    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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