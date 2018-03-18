Инфантино о ЧМ-2018: русские настроены серьезно

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил уверенность в том, что на чемпионате мира-2018 в России не будет проблем с безопасностью, заявив, что "если кто-то захочет создать неприятности, у него будут проблемы".

"Мы не собираемся воевать, — завил Инфантино, слова которого приводит агентство Франс Пресс. – Вы увидите, что это будет футбольный праздник, а если кто-то захочет создать неприятности, у него будут проблемы. Русские серьезно настроены, чтобы чемпионат мира был полностью успешным".

"У меня есть небольшой опыт в организации крупных соревнований, и я должен сказать, что никогда не видел такого уровня подготовки, особенно с точки зрения безопасности, какой я видел в России", — отметил глава ФИФА, участвовавший в организации четырех чемпионатов Европы.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.