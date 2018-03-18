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    Инфантино о ЧМ-2018: русские настроены серьезно

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    Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино отметил, что в России будет футбольный праздник, а если кто-то захочет создать неприятности, у него будут проблемы.
    Символ ЧМ-2018 волк Забивака
    Фото Twitter FIFA World Cup

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил уверенность в том, что на чемпионате мира-2018 в России не будет проблем с безопасностью, заявив, что "если кто-то захочет создать неприятности, у него будут проблемы".

    Кубок ЧМ-2018 по футболу
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Мы не собираемся воевать, — завил Инфантино, слова которого приводит агентство Франс Пресс. – Вы увидите, что это будет футбольный праздник, а если кто-то захочет создать неприятности, у него будут проблемы. Русские серьезно настроены, чтобы чемпионат мира был полностью успешным".

    "У меня есть небольшой опыт в организации крупных соревнований, и я должен сказать, что никогда не видел такого уровня подготовки, особенно с точки зрения безопасности, какой я видел в России", — отметил глава ФИФА, участвовавший в организации четырех чемпионатов Европы.

    Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.

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