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    Климкин призвал Запад к бойкоту ЧМ в РФ в ответ на отравление Скрипаля

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    Отравление Скрипаля. Британия против России (38)

    (обновлено: )10304
    Глава украинского МИД заявил, что Запад должен занять "очень жесткую позицию и действовать очень решительным образом, чтобы Россия поняла: никто больше не будет терпеть те уголовно-террористические методы, которыми она пользуется".
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
    AP Photo/Sergei Grits

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Запад должен отреагировать на отравление экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля так, чтобы Россия "почувствовала последствия своих действий", заявил министр иностранных дел Украины Павла Климкин.

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    "Похоже, что это действительно тот тревожный звонок, который должен разбудить Запад, по крайней мере я на это очень надеюсь. Теперь Запад обязан отреагировать таким образом, который бы заставил Россию почувствовать последствия своих действий. Одной из первых целей должен стать Чемпионат мира по футболу, который состоится летом. Россия не заслуживает того, чтобы принимать у себя такой престижный турнир. В идеале я хотел бы, чтобы Россию лишили права проведения этого мероприятия", – говорится в заявлении Климкина, обнародованном на сайте МИД.

    Экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
    Коллаж Sky News
    Зачем отравили Скрипаля?

    При этом он отметил, что если отменить проведение ЧМ-2018 в РФ невозможно сделать из-за нехватки времени странам, которые "ценят правила и порядок", следует бойкотировать этот чемпионат.

    "Проведение его в России не объединит народы мира, а лишь обогатит Россию и даст ей в руки мощный пропагандистский инструмент, которого она просто не заслуживает", – пояснил министр.

    По его словам, свободный мир должен занять "очень жесткую позицию и действовать очень решительным образом, чтобы Россия поняла: никто больше не будет терпеть те уголовно-террористические методы, которыми она пользуется".

    "Сделать это необходимо сейчас, пока не стало поздно", – резюмировал Климкин.

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    Накануне сообщалось, что Украина готова предоставить Британии помощь в расследовании отравления Скрипаля.

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    Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

    Ранее сообщалось, что Британия в связи с отравлением работавшего на британские спецслужбы бывшего офицера ГРУ приостанавливает двусторонние контакты с РФ, в том числе, отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить Лондон. В России все обвинения в причастности к отравлению Скрипаля категорически отрицают.

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