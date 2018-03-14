Ты меня уважаешь? В Польше симпатиков украинцев меньше, чем антипатиков

Владимир Матвеев, обозреватель

В Польше численность людей, которые испытывают симпатию к украинцам, согласно опросу, существенно меньше, чем количество тех, кто проявляет к ним антипатию. Об этом говорят данные польского Центра исследования общественного мнения (CBOS), сообщает Gazeta Prawna.

Так, по данным польского Центра исследования общественного мнения (CBOS), каждый четвертый поляк симпатизирует украинцам (24%), тогда как антипатию испытывают до 40% опрошенных.

Как сообщается, отношение к украинцам, а также к немцам ухудшилось существенно и сейчас является наименее благоприятным за последние десять лет.

Больше всего поляков симпатизируют чехам, итальянцам, американцам, британцам, словакам и венграм (от 42% до 44%). Меньше всего проявляют симпатию к ромам, арабам и россиянам.

Согласно данным проведённого исследования, заявленное отношение к другим народам связано прежде всего с уровнем образования и размером места жительства. Более образованные респонденты выражали симпатию к представителям других народов. Выпускники университетов также весьма неохотно говорили об антипатии.

Горожане крупных городов чаще более лояльны к представителям других народов.

Наряду с этим, последствия миграционного кризиса в Европе, несогласие Варшавы с квотами на беженцев, навязываемыми ЕК; численность мигрантов, тех, кто приехал в Польшу на заработки из Украины, а также различные трактовки важных исторических событий с Киевом, оказали влияние на показатели опроса польского Центра.

В этом контексте, как сообщает Radio Polsha, пограничная служба задержала в Варшаве 24-летнего гражданина Украины, который подделывал разрешения на работу для иностранцев. Среди вещей мужчины пограничники обнаружили поддельную печать силезского воеводы. Украинцу выдвинули обвинения, и ему грозит до восьми лет тюрьмы.

"Задержание гражданина Украины имеет связь с делом, раскрытым в конце 2017 года, которое касалось преступной группировки, изготовлявшей поддельные документы для пребывания в Польше иностранцев", цитирует пресс-секретаря одного из отделений пограничной службы Рафала Потоцкого польский ресурс. Ранее обвинения в подделывании документов были выдвинуты двум полякам и четырем украинцам.

"Махинация мошенников заключалась в следующем. Владельцы фирм, которые в действительности не вели никакой предпринимательской деятельности, регистрировали в центрах занятости свидетельства о намерении трудоустроить иностранцев. На основе этих свидетельств граждане Украины, России, Беларуси и Узбекистана получали в консульствах визы и въезжали в Польшу. При этом иностранцы в Польше не приступали к работе, а использовали визы в других целях. В течение почти двух лет фирмы зарегистрировали таким образом почти 700 человек", — сказал Потоцкий.

Между тем, еще в 2017 году польские чиновники, высокопоставленные сотрудники МВД делали заявления о необходимости разделения беженцев и экономических мигрантов, а также выработки единой стратегии миграционной политики государства, отвечающей новым вызовам.

Еевродепутат от правящей партии Польши "Право и Справедливость" Ришард Чарнецкий заявил весной минувшего года в интервью TVP Info, что его страна приняла уже 400 тыс. беженцев с Украины, сообщает Onet.

Чарнецкий, комментируя статистику Евростата о количестве беженцев, которых приняли страны ЕС, заявил тогда, что "Польша приняла уже 400 тысяч беженцев с Украины, и, таким образом, мы на втором месте после немцев (среди стран ЕС) по количеству принятых беженцев".

Наряду с этим, поскольку с момента вступления Варшавы в ЕС, около двух миллионов человек покинуло страну, Польше требуется миллионы мигрантов до 2050 года, чтобы удержать свои экономические показатели. Подобные проблемы польское правительство решает с помощью "спорного документа — Karta Polaka", пишет австрийское издание Krone.at.

При помощи польского документа мигранты из восточноевропейских стран смогут сразу приступить к учебе и работе, а также через год после его получения подать на постоянный вид на жительство. В связи с этим, мигранты имеют хорошие шансы на получение польского гражданства, с которым они позже смогут жить и работать в странах Евросоюза.

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Как сообщается, на основании приглашений от работодателей украинцы получили за первое полугодие 2017 года — 94 800 виз. Возможностями, которые предоставляет Karta Polaka, пользуются, преимущественно, украинцы и белорусы. Мигранты из восточноевропейских стран могут через год после его получения подать на постоянный вид на жительство, что также приводит к конкуренции с поляками-гражданами Польши.