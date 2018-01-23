В России призывают ФИФА "одерунть" Климкина за призывы к бойкоту ЧМ-2018

КИЕВ, 23 янв – РИА Новости Украина. Международная федерация футбола (ФИФА) должна "одернуть" министра иностранных дел Украины Павла Климкина, призвавшего бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года в России, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза, бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков.

Ранее Климкин заявил, что Украина ведет переговоры с федерациями футбола и фанатскими организациями о возможности бойкота чемпионата мира или проведении протестов во время турнира.

"Такое заявление можно расценить однозначно – как провокацию. Надеюсь, что оно найдет отклик у ФИФА. Мне кажется, ФИФА должна одернуть этого политика, объявив, что это не дело людям такого ранга, как министр иностранных дел, подстрекать к саботажу и прочим неблаговидным делам. ФИФА должна отреагировать. А мы констатируем, что неумным поступкам нет предела", — сказал Колосков по телефону.

"Довольно сильная команда Украины по спортивному принципу не попала на чемпионат мира в России, и это принесло значительный ущерб и украинскому футболу, и чемпионату мира. Даже с точки зрения политической было бы хорошо, если бы украинская сборная участвовала в наших соревнованиях. Простые неангажированные, незашоренные зрители увидели бы, как тепло в России встречали бы украинских футболистов, насколько душевное отношение было бы к ним", — добавил собеседник агентства.