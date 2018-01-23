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    Россия

    В России призывают ФИФА "одерунть" Климкина за призывы к бойкоту ЧМ-2018

    (обновлено: )32540
    Почетный президент Российского футбольного союза, бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков жалеет, что сборная Украины не попала на чемпионат мира.
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
    Associated Press Ronald Zak

    КИЕВ, 23 янв – РИА Новости Украина. Международная федерация футбола (ФИФА) должна "одернуть" министра иностранных дел Украины Павла Климкина, призвавшего бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года в России, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза, бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков.

    В центре Киева призывали к бойкоту ЧМ по футболу в России
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В центре Киева призывали к бойкоту ЧМ по футболу в России

    Ранее Климкин заявил, что Украина ведет переговоры с федерациями футбола и фанатскими организациями о возможности бойкота чемпионата мира или проведении протестов во время турнира.

    "Такое заявление можно расценить однозначно – как провокацию. Надеюсь, что оно найдет отклик у ФИФА. Мне кажется, ФИФА должна одернуть этого политика, объявив, что это не дело людям такого ранга, как министр иностранных дел, подстрекать к саботажу и прочим неблаговидным делам. ФИФА должна отреагировать. А мы констатируем, что неумным поступкам нет предела", — сказал Колосков по телефону.

    "Довольно сильная команда Украины по спортивному принципу не попала на чемпионат мира в России, и это принесло значительный ущерб и украинскому футболу, и чемпионату мира. Даже с точки зрения политической было бы хорошо, если бы украинская сборная участвовала в наших соревнованиях. Простые неангажированные, незашоренные зрители увидели бы, как тепло в России встречали бы украинских футболистов, насколько душевное отношение было бы к ним", — добавил собеседник агентства.

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