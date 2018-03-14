наверх
14.03.201822:28
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.01
  • EUR32.08+ 0.19
Рубрики
Ещё
    В мире

    Польша поддерживает Британию в деле по Скрипалю и РФ - Дуда

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (33)

    (обновлено: )20617
    Польша очень обеспокоена информацией о применении токсичного вещества при попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, что угрожало жизням невинных мирных жителей.
    Президент Польши Анджей Дуда
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Польша готова поддержать Британию в проведении расследования отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, говорится в заявлении премьер-министра Польши Анджея Дуды, распространенном в среду.

    Экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
    Коллаж Sky News
    Зачем отравили Скрипаля?

    "Польша очень обеспокоена информацией о применении токсичного вещества при попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, что угрожало жизням невинных мирных жителей", — говорится в заявлении.

    "Мы осуждаем этот беспрецедентный натиск на территории Великобритании. Такое использование химических веществ в качестве оружия явно нарушает международное право и положения Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении", — отметил польский премьер.

    Польша, по его словам, "выражает полную солидарность с Британией и британским правительством, а также готовность поддержать нашего близкого союзника и европейского партнера в проведении расследования".

    Одновременно польский премьер призывает Россию "дать ответы на вопросы, заданные британской стороной".

    Премьер-министр Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП в Солсбери.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Флаг США
    Трамп наводит порядки: перестановки в Белом доме
    Украинская лыжница Оксана Шишкова
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Газовое хранилище. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом