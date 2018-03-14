Польша поддерживает Британию в деле по Скрипалю и РФ - Дуда

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Польша готова поддержать Британию в проведении расследования отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, говорится в заявлении премьер-министра Польши Анджея Дуды, распространенном в среду.

"Польша очень обеспокоена информацией о применении токсичного вещества при попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, что угрожало жизням невинных мирных жителей", — говорится в заявлении.

"Мы осуждаем этот беспрецедентный натиск на территории Великобритании. Такое использование химических веществ в качестве оружия явно нарушает международное право и положения Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении", — отметил польский премьер.

Польша, по его словам, "выражает полную солидарность с Британией и британским правительством, а также готовность поддержать нашего близкого союзника и европейского партнера в проведении расследования".

Одновременно польский премьер призывает Россию "дать ответы на вопросы, заданные британской стороной".

Премьер-министр Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП в Солсбери.