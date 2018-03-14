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    Трамп считает, что РФ виновна в отравлении Скрипаля - Белый дом

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (35)

    (обновлено: )22505
    Как рассказал представитель Белого дома Радж Шах, Дональд Трамп считает, что Россия действительно причастна к инциденту с отравлением Скрипаля.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    SAUL LOEB / AFP

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп считает, что Россия виновна в случившемся с бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью в британском Солсбери, заявил журналистам представитель Белого дома Радж Шах.

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    "Я не буду забегать вперед о каком-либо возможном заявлении (по этому поводу – Ред.), но я скажу, что, как президент заявил вчера, определенно представляется, что Россия действительно совершила это, основываясь на тех доказательствах, которыми располагает Великобритания. Президент действительно заявил премьер-министру (Терезе Мэй) вчера по телефону, что США на 100% поддерживает нашего союзника Великобританию по этому вопросу", — сообщил он.

    Шах добавил, что он не знает ни о каких независимых оценках США по этому вопросу.

    Премьер-министр Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП в Солсбери.

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