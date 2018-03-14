НАТО призвало РФ к ответу "за отравление Скрипаля"

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Северо-Атлантический альянс призвал Кремль ответить на британский ультиматум, выдвинутый премьер-министром Терезой Мэй в связи с покушением на экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщается в заявлении НАТО на официальном сайте.

Согласно заявлению Альянса, Великобритания официально подтвердила применение в Солсбери нервно-паралитического газа "Новичок". Также официальный Лондон назвал инцидент "неизбирательным и безответственным нападением на Соединенное Королевство, в результате которого жизнь невинных гражданских лиц подвергалась риску".

"Союзники выразили глубокую озабоченность в связи с первым наступательным использованием нервного агента на территории Североатлантического союза с момента основания НАТО", — заявляет Альянс.

В связи с этим НАТО призывает российские власти ответить на все вопросы Великобритании и в том числе раскрыть все подробности программы "Новичок".

"Союзники выразили солидарность с Великобританией, оказали поддержку в проведении текущего расследования и призвали Россию рассмотреть вопросы Великобритании, включая полное раскрытие программы "Новичок" Организации по запрещению химического оружия", — подчеркивают в Альянсе.

Ранее Мэй заявила, что Лондон в связи с делом Скрипаля высылает более трети сотрудников посольства России в стране – 23 человека, а также дает им неделю на сборы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал чушью обвинения в причастности Москвы к отравлению Скрипаля, но отметил, что Россия готова сотрудничать с Великобританией по этому делу, если Лондон выполнит свою часть обязательств в рамках Конвенции о запрещении химического оружия. Он подчеркнул, что Россия не получала от Лондона никаких запросов, которые Великобритания обязана была подать в соответствии с КЗХО, и напомнил, что страна, которую обвиняют в изготовлении химоружия, имеет полное право получить образцы этого вещества. По словам Лаврова, Россия официально потребовала от Лондона предоставить ей доступ ко всем материалам по делу Скрипаля, а также к веществу, которым он предположительно был отравлен.

Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.