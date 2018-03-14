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    Меркель: ЕС представит общую позицию по "делу Скрипаля"

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    Ангела Меркель заявила, что Евросоюз представит общую позицию по вопросу о предполагаемом отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим газом.
    Канцлер Германии Ангела Меркель
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз представит общую позицию по вопросу о предполагаемом отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим газом, передает агентство Рейтер.

    Экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
    Коллаж Sky News
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    "Мы воспринимаем выводы британского правительства очень серьезно… Мы представим общий взгляд ЕС на это", — приводит заявление Меркель агентство.

    "Тем не менее, я заявляю, что мы не можем разорвать все контакты сейчас. Мы должны продолжать переговоры с Россией, несмотря на все противоречия во мнениях", — добавила она.

    Премьер-министр Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП в Солсбери.

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