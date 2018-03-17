Совет ФИФА принял революционное решение по заменам на ЧМ-2018

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Совет ФИФА разрешил четвертую замену в дополнительное время матчей на чемпионате мира 2018 года который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, сообщается на официальном сайте организации.

О внесении данного изменения в правила игры в начале марта сообщил глава ФИФА Джанни Инфантино. Совет ФИФА в пятницу в Боготе проголосовал за использование новшества во время матчей чемпионата мира-2018.

Читайте также: О спорт, ты — зло. Кому нельзя, а кому можно ездить в Россию?

Возможность использования четвертой замены начала применяться в тестовом режиме два года назад в ряде матчей национальных чемпионатов в Европе, а также в играх сборных команд. На прошедшем в России в 2017 году Кубке конфедераций четвертая замена была использована в полуфинальной игре между сборными Португалии и Чили.

Ранее также сообщалось, что совет ФИФА одобрил использование системы видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018 в России.