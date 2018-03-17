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    Совет ФИФА принял революционное решение по заменам на ЧМ-2018

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    ЧМ-2018 по футболу. На низком старте (44)

    (обновлено: )93
    Возможность использования четвертой замены начала применяться в тестовом режиме два года назад в ряде матчей национальных чемпионатов в Европе, однако на мировом первенстве она будет внедрена впервые.
    Логотип ФИФА
    REUTERS Arnd Wiegmann

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Совет ФИФА разрешил четвертую замену в дополнительное время матчей на чемпионате мира 2018 года который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, сообщается на официальном сайте организации.

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    О внесении данного изменения в правила игры в начале марта сообщил глава ФИФА Джанни Инфантино. Совет ФИФА в пятницу в Боготе проголосовал за использование новшества во время матчей чемпионата мира-2018.

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    Возможность использования четвертой замены начала применяться в тестовом режиме два года назад в ряде матчей национальных чемпионатов в Европе, а также в играх сборных команд. На прошедшем в России в 2017 году Кубке конфедераций четвертая замена была использована в полуфинальной игре между сборными Португалии и Чили.

    Ранее также сообщалось, что совет ФИФА одобрил использование системы видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018 в России. 

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