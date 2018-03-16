Эксперт: есть причина неучастия Украины в спортивных состязаниях в РФ

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Украинские спортсмены не будут принимать участие ни в одних соревнованиях, проходящих на территории РФ. О таком своем приказе сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов. По его словам, соревнования в России, с оглядкой на ее внутреннюю и внешнюю политику, просто опасны для украинских спортсменов.

Во вторник после вспхтречи с президентом Федерации биатлона Владимиром Брынзаком Жданов сообщил, что сборная Украины по биатлону не будет участвовать в этапе Кубка мира. По словам министра, это было общее решение. При этом еще в начале недели поездка биатлонистов в Тюмень под сомнение не ставилась.

Какое влияние окажет решение профильного министра на украинский спорт, спрогнозировал спортивный обозреватель радиостанции Голос Столицы Дмитрий фон Крик.

З чим, в першу чергу, пов'язане таке рішення, як Ви особисто до нього ставитесь?

— Якщо спілкуватись про це рішення, то маємо спочатку виокремити таке: кому це вигідно. Перш за все, ми все ж таки будемо брати до аспекту гроші. Я б порахував, як багато змагань з різноманітних видів спорту доведеться пропустити українським атлетам і спортсменам. Якщо цікаво, я можу перелічити. Наприклад, найбільші — це Кубок світу з біатлону в Тюмені в березні. Ще чемпіонат Європи з боротьби в травні, з різних видів боротьби. Так, далі. Де ми брали б участь? Першість Європи з боксу серед юніорів, Першість Європи з боксу серед чоловіків і жінок. Ще Кубок європейських націй з боротьби також різної, Чемпіонат світу з боротьби серед військовослужбовців.

Серед того, що Ви перелічили, дуже багато видів, серед яких українські спортсмени сильні.

— Я просто перелічую, їх десь 20 чи 30. Кубок світу зі спортивної гімнастики, це червень. Кубок Європи з дзюдо серед кадетів, юніори пізніше, а ще турніри скелелазіння, стрибки на батуті, фехтування, плавання, бадмінтон, регбі. Наприклад, в біатлоні, якщо Ви не помітили, в Ханти-Мансійську мав бути Кубок Міжнародної федерації біатлону. Туди доїхала наша збірна, сфотографувалась, як вона займається і поїхала назад. Фотографії побачили всі. Тепер давайте так: скільки коштів не треба буде виплачувати за те, що вибороли перші, другі чи треті місця. Це — доволі великі гроші, десятки тисяч доларів. Тобто для державного бюджету скасування російських змагань всіх це навіть непогано.

Якщо говорити про компенсацію людям, які фактично не змогли заробити?

— Тут треба розбиратись наступним чином. Є таке поняття як державна підтримка, а є таке поняття як комерційний виступ атлета за свій кошт. Наприклад, проект Еліна Світоліна в тенісі. Всі його знають. В цьому проекті — жодної копійки державних коштів на жодному з етапів вкладено не було. Але вона може виступати, тому що вона — комерційний проект. Чим вона ризикує? Тільки тим, що її будуть критикувати.

І прапорець не поставлять поряд з нею.

— Так. Але вона може наліпити свій якийсь. Але колись її запросять чи не запросять до збірної команди для виступу в Кубку Федерації, де, якщо чесно, теж державних коштів небагато, десь, може, 10%, але вони є. І тут вже вступить така ситуація: їздила на кубок Кремля? Їздила, виступала. Чи беремо її до збірної чи не беремо?

Чи можуть інші спортсмени через цю ситуацію, щоб продовжити виступ в міжнародних змаганнях, змінити прапор?

— Я спілкувався одразу після того, як побачив цей пост Жданова в його Facebook, з декількома президентами Федерації. Як Dи розумієте, тема — слизька, і я не буду називати прізвищ. Я можу сказати, що дехто це підтримав, але були люди, які сказали, що розвитку спорту в цій країні не може бути.

Хіба РФ — такий майданчик, який з точки зору зацікавленості спортсмена напрочуд важливий? Інша країна не може стати альтернативним хабом для українських спортсменів?

— Я думаю, що в кожному випадку треба дивитись, Ви правильно підкреслили, міжнародні федерації є здебільшого незалежні. Тому кожна міжнародна федерація обиратиме собі мету і способи її досягнення і якщо, наприклад, домовились з РФ, РФ дала якісь гроші, підтримала, тому там вже політичні аспекти чіпати не будуть. Але в листі Жданова написано, що вони звернуться до всіх міжнародних федерацій, аби такого не було, щоб ті підтримували змагання на території РФ. Але пам'ятайте, що гроші в РФ для спортивних змагань виділяються просто шалені.

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Може, якась загроза з'явилась для спортсменів?

— Жданов написав, що їх там затримують. Ви знаєте хоча б один випадок, коли спортсмена України затримали на території РФ? Громадяни — так, спортсмени були? Я таких випадків не знаю і вважаю, що посеред сезону цього робити не мали. Треба було робити це на початку року, а зараз пішли якісь сітки змагань, де є якісь фінальні розіграші.

Штрафи якісь будуть?

— Я так вважаю, що в кожному випадку будуть розбиратись і спілкуватись на рівні тих самих федерацій. І просто штрафувати? Мають розуміти цю ситуацію в будь-якій країні, що ми — виключення. Навіть я Вам скажу, якщо треба буде поїхати в якомусь медаленосному виді спорту, то, я думаю, буде якийсь механізм, будуть звертатись до Кабміну, до Мінспорту з проханням дати дозвіл на виступ, оскільки це точно буде медаль. Це буде. Але спочатку треба суворіше. Мабуть, так вирішили. Спочатку закрутити, а після трошки відпустити.

В порядку виключення можуть бути відповідні рішення?

— Я думаю, що будуть, хоча, не забувайте, два роки вже рекомендовано було не їздити на територію РФ. Намагались не їздити, але зараз просто суворіше це проставили питання.

Между тем, руководитель пресс-службы Национального комитета спорта инвалидов Украины Наталья Гарач в эфире "ГС" заявила, что впервые за 10 лет в Украине награды олимпийцев и паралимпийцев в денежном эквиваленте приравняли.