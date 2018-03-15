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    Спорт

    Хакеры нанесли удар по Федерации биатлона в ответ на отказ выступать в РФ

    (обновлено: )29780
    Через день после решения не ехать на выступления на Кубок мира в российскую Тюмень хакеры разместили на сайте Федерации биатлона Украины фото грустного пса и текст о патриотизме.
    Взломанный сайт Федерации биатлона Украины
    Принтскрин сайта Федерации биатлона Украины

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Сайт Федерации биатлона Украины по адресу biathlon.com.ua подвергся хакерской атаке и был взломан, на главной странице сайта размещена фотография грустного пса и текст о патриотизме.

    Олимпиада в Пхенчхане. Выступление украинских биатлонистов
    facebook.com/pg/olympicua
    Украинский биатлон: бац, бац... и мимо. Жданов запретил, народ прозрел

    Ранее после переговоров с министром спорта Украины Игорем Ждановым Федерация биатлона и украинская сборная по биатлону приняли решение отказаться от выступления на Кубке мира в российской Тюмени. До этого команда была намерена выступить в России сильнейшим составом.

    "Патриотизм в Украине перестал отвечать своему назначению. Патриоты теперь не те, кто мыслят и стараются сделать что-то на благо государства, а те, кто громче всех кричит "Москаляку на гилляку". Именно последние находят поддержку у широких масс, а умные люди этим умело пользуются. Это дорога в никуда", — говорится в послании неизвестных на сайте Федерации биатлона Украины.

    Авторы уточняют, что "текст не имеет отношения к Федерации биатлона, это послание исключительно от того, кто занимался сайтом".

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