Хакеры нанесли удар по Федерации биатлона в ответ на отказ выступать в РФ

Принтскрин сайта Федерации биатлона Украины

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Сайт Федерации биатлона Украины по адресу biathlon.com.ua подвергся хакерской атаке и был взломан, на главной странице сайта размещена фотография грустного пса и текст о патриотизме.

Ранее после переговоров с министром спорта Украины Игорем Ждановым Федерация биатлона и украинская сборная по биатлону приняли решение отказаться от выступления на Кубке мира в российской Тюмени. До этого команда была намерена выступить в России сильнейшим составом.

"Патриотизм в Украине перестал отвечать своему назначению. Патриоты теперь не те, кто мыслят и стараются сделать что-то на благо государства, а те, кто громче всех кричит "Москаляку на гилляку". Именно последние находят поддержку у широких масс, а умные люди этим умело пользуются. Это дорога в никуда", — говорится в послании неизвестных на сайте Федерации биатлона Украины.

Авторы уточняют, что "текст не имеет отношения к Федерации биатлона, это послание исключительно от того, кто занимался сайтом".